Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) на своем официальном сайте объявила состав на чемпионат Европы, который пройдет в Минске с 21 по 27 января. В него не вошла двукратная чемпионка мира и призер Олимпиады-2018 Евгения Медведева.

Медведева не вошла в состав сборной России на чемпионат Европы

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