Спорт

Медведева не вошла в состав сборной России на чемпионат Европы
Вести.Ru
03:30

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) на своем официальном сайте объявила состав на чемпионат Европы, который пройдет в Минске с 21 по 27 января. В него не вошла двукратная чемпионка мира и призер Олимпиады-2018 Евгения Медведева.
Вести.Ru03:30

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Туктамышева и Медведева не попали в состав сборной на чемпионат Европы

Газета.Ru04:14

Объявлен состав сборной России на чемпионат Европы по фигурному катанию

Sportbox.RU03:30

Объявлен состав сборной России на чемпионат Европы по фигурному катанию

Матч ТВ03:30

Определен состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат Европы

Российская газета02:50

Горшков: федерация определила состав сборной на ЧЕ и Универсиаду по спортивному принципу

ТАСС03:57

Горшков: состав на ЧМ по фигурному катанию на исполкоме ФФККР не обсуждался

РИА Новости03:49

Александр Горшков: «Состав на чемпионат мира будет определен по итогам чемпионата Европы»

Спорт-Экспресс04:14

Медведева «пролетела» мимо чемпионата Европы

Вести.UZ04:18
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 04:24, Ашберн
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Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании, чемпионка мира 2015, серебряный призёр командного чемпионата мира 2015 года, чемпионка Европы 2015, чемпионка России 2013, бронзовый призёр чемпионата Европы 2013, победительница финала Гран-при сезона 2014/2015, чемпионка I зимних юношеских Олимпийских игр, серебряный призёр финала Гран-при 2010 года среди юниоров, серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров 2011 года. Заслуженный мастер спорта России.
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