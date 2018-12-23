Спорт
Медведева не вошла в состав сборной России на чемпионат Европы
Медведева не вошла в состав сборной России на чемпионат ЕвропыВести.Ru03:30
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) на своем официальном сайте объявила состав на чемпионат Европы, который пройдет в Минске с 21 по 27 января. В него не вошла двукратная чемпионка мира и призер Олимпиады-2018 Евгения Медведева.
Вести.Ru03:30
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