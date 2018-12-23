Спорт
Медведева не попала в состав сборной России на чемпионат Европы
Медведева не попала в состав сборной России на чемпионат ЕвропыРИА Новости03:25
Российские фигуристки Станислава Константинова, Алина Загитова и Софья Самодурова включены в состав сборной России на чемпионат Европы, сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
РИА Новости03:25
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с чего всё началось
«Исполком ФФККР признал результаты выступления спортсменов на чемпионате России — 2019 в Саранске положительными», — сказано в официальном сообщении на сайте ФФККР.News.ru03:35
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