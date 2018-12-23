Спорт

Медведева не попала в состав сборной России на чемпионат Европы
РИА Новости
03:25

Российские фигуристки Станислава Константинова, Алина Загитова и Софья Самодурова включены в состав сборной России на чемпионат Европы, сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
РИА Новости03:25
с чего всё началось
«Исполком ФФККР признал результаты выступления спортсменов на чемпионате России — 2019 в Саранске положительными», — сказано в официальном сообщении
 на сайте ФФККР.
News.ru03:35

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Евгения Медведева
Российская фигуристка
Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018. Двукратная чемпионка мира 2016 и 2017 годов, двукратная чемпионка Европы 2016 и 2017 годов, серебряный призёр чемпионата Европы 2018, двукратная победительница финалов Гран-при 2015 и 2016 годов, серебряный призёр Командного кубка мира 2017 года. Двукратная чемпионка России 2016 и 2017 годов. Обладательница исторических мировых рекордов в произвольной программе и сумме баллов. Заслуженный мастер спорта России. Кавалер ордена Дружбы.
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