Спорт

Медведева идет третьей после короткой программы во Франции
Газета.Ru
вчера в 15:15

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане Евгения Медведева занимает третье место после короткой программы на заключительном этапе Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Гренобле, сообщает "Советский спорт". За свое выступление россиянка получила 67,55 балла.
Газета.Ruвчера в 15:15

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