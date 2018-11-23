Двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане Евгения Медведева занимает третье место после короткой программы на заключительном этапе Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Гренобле, сообщает "Советский спорт". За свое выступление россиянка получила 67,55 балла.

Медведева идет третьей после короткой программы во Франции

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