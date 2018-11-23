Спорт
Фигурист Самарин занял промежуточное второе место на этапе Гран-при
Фигурист Самарин занял промежуточное второе место на этапе Гран-приРоссийская газета12:14
Во французском Гренобле начался заключительный этап серии Гран-при по фигурному катанию. Короткую программу представили мужчины. По ее итогам промежуточное второе место занял россиянин Александр Самарин, он получил за свой прокат 90,86 балла.
Российская газета12:14
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