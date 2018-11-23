Спорт
Медведева идет третьей после короткой программы во Франции
Медведева идет третьей после короткой программы во ФранцииГазета.Ruвчера в 15:55
Россиянка Евгения Медведева заняла третье место в короткой программе на этапе Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Гренобле, сообщает ТАСС. Двукратный серебряный призер Игр-2018 набрала 67,55 балла.
Газета.Ruвчера в 15:55
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