Россиянка Евгения Медведева заняла третье место в короткой программе на этапе Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Гренобле, сообщает ТАСС. Двукратный серебряный призер Игр-2018 набрала 67,55 балла.

Медведева идет третьей после короткой программы во Франции

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