Спорт

Медведева идет третьей после короткой программы во Франции
Газета.Ru
вчера в 15:55

Россиянка Евгения Медведева заняла третье место в короткой программе на этапе Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Гренобле, сообщает ТАСС. Двукратный серебряный призер Игр-2018 набрала 67,55 балла.
Газета.Ruвчера в 15:55

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Японская фигуристка-одиночница. Чемпионка четырёх континентов, чемпионка мира в команде, победительница Кубка Азии 2015 года, этапа серии «Челленджер» Nebelhorn Trophy, бронзовый призёр чемпионата Японии и вице-чемпионка первенства Японии среди юниоров.
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