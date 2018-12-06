Политика
Медведев ждет от министров плана по борьбе с «постыдным явлением»
Медведев ждет от министров плана по борьбе с «постыдным явлением»Росбалт04:40
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев рассчитывает, что министры и федеральные чиновники в скором времени систематизируют и подготовят план по борьбе с бедностью — «этим постыдным явлением» в жизни страны. Об этом он заявил сегодня в интервью ведущим российским телеканалам.
Росбалт04:40
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