Медведев ждет от губернаторов своевременной работы по нацпроектамТАСС 07:35

Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от глав регионов своевременно начинать работу по нацпроектам, чтобы не задерживать их выполнение.

с чего всё началось

Региональные власти должны начинать работу по реализации нацпроектов в те сроки, о которых я сказал, но у нас таким правом редко кто пользуется. Эту возможность нужно и министерствам, и ведомствам, и регионам подробно разъяснять, а кураторам национальных проектов - это все контролировать.

Медведев подчеркнул, что данное требование "касается не только этого года, но всей предстоящей работы над национальными проектами". "То есть, этим можно заниматься с 1 января, не позже, а с 1 января", - обратил внимание губернаторов премьер-министр.

Медведев ждет от губернаторов своевременной работы по нацпроектам

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