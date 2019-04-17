Энергетика
Медведев заявил об отсутствии причин для роста цен на бензинКоммерсантъ 08:26
Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе своего отчета перед Государственной думой назвал стабильной ситуацию с ценами на бензин и дизельное топливо. Как считает председатель правительства, принятые властями меры помогут не допустить сильного роста цен на топливо.
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Наука
Мозг свиньи частично оживили через четыре часа после ее смерти
Ученым удалось частично оживить мозг свиньи через четыре часа после смерти животного, результаты их опытов опубликованы в журнале Nature.
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Омичке предложили заплатить налог за подаренный в роддоме букет
Недавно молодая мать получила письмо из мэрии, в котором говорится, что в связи с получением подарка стоимостью более 4 тыс. рублей (сертификатов и «букета цветов в количестве 1 штука на общую сумму 2025 рублей») она должна подать налоговую декларацию и заплатить 2343 рубля.
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