Медведев заявил об отсутствии причин для роста цен на бензинКоммерсантъ 08:26

Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе своего отчета перед Государственной думой назвал стабильной ситуацию с ценами на бензин и дизельное топливо. Как считает председатель правительства, принятые властями меры помогут не допустить сильного роста цен на топливо.

Медведев заявил об отсутствии причин для роста цен на бензин

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