Энергетика
Медведев заявил об отсутствии факторов для роста цен на бензинПолитика Сегодня 08:28
Меры правительства позволили не допустить существенного роста стоимости топлива. «У нас с начала 2019 года небольшой рост произошел», — сказал премьер-министр. Так случилось из-за ведения более высокой ставки налога на добавленную стоимость.
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Политика
США вводят новые санкции против Кубы, Венесуэлы и Никарагуа
Власти США приняли решение ввести новые санкции против Кубы, Венесуэлы и Никарагуа.
Обновлено в 14:56
Энергетика
«Нафтогаз Украины» призвал снизить цену газа для населения до рыночной
Компания «Нафтогаз Украины» обратилась к правительству страны с просьбой отменить положение о возложении специальных обязательств (ПСО), которые требуют повышения цены на газ для населения с 1 мая, или внести соответствующие изменения в него.
Обновлено в 05:04
Политика
МИД опроверг сообщения о вывозе из Сирии останков агента «Моссада»
Москва опровергла сообщения израильских масс-медиа о том, что Россия якобы вывезла из САР останки разведчика «Моссада» Эли Коэна.
Обновлено в 15:02
Космос
Первый снимок сгоревшего Нотр-Дама из космоса появился в Сети
Обновлено в 15:38
Армия и оружие
Новых закладок атомных подводных ракетоносцев «Борей-А» не планируется
В настоящее время корабелы "Севмаша" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) построили и передали флоту три атомных ракетных подводных лодки типа "Борей".
Обновлено в 07:55
Футбол
Фердинанд: «Ливерпуль» создаст «Барселоне» большие проблемы
Думаю, они создадут большие проблемы этой „Барселоне“.
Обновлено в 14:47
Авто
Официально представлен внедорожник Mercedes-Benz GLS нового поколения
Компания Mercedes официально представила на автосалоне в Нью-Йорке внедорожник GLS нового поколения.
Обновлено в 13:42
Общество
Москва против Питера: суд принял иск Разина к «Зениту» и Шнурову
Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин подал судебный иск к футбольному клубу «Зенит» о защите чести, достоинства и деловой репутации в связи со скандальным выступлением петербургского музыканта Сергея Шнурова на канале «Z+», которым владеет клуб.
Обновлено в 14:39
Происшествия
Писатель Дмитрий Быков впал в кому
Писатель Дмитрий Быков находится в нейрореанимации в одной из уфимских больниц.
Обновлено в 04:38
Футбол
Гулиев принёс извинения «Спартаку» и вернулся в общую группу
Обновлено в 12:20
Происшествия
Гайсин рассказал, как дралась компания Кокорина и Мамаева
Гайсин 8 октября 2018 года пришёл в кафе «Кофемания» на встречу с сотрудником Минпромторга Денисом Паком и пострадал в результате конфликта со спортсменами.
Обновлено в 11:11
Политика
Медведев: Людям трудно, некоторые просто выживают
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил о том, что 19 млн человек в России живут так, как жить не должны, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.
Обновлено в 05:15
Кино
Приключенческая комедия «Миллиард» выходит в большой прокат
Обновлено в 05:27
Футбол
Манчестер Сити — Тоттенхэм 4:2 (2-й тайм)
Обновлено в 14:33
Наука
Ученые выяснили, что женщины лучше скрывают измену
Результаты исследования, опубликованные в журнале Royal Society Open Science, заключались в том, что и мужчины, и женщины были точны в оценке вероятности обмана и измены у мужчин, в то время как результаты с неверными женщинами были иными.
Обновлено в 10:56
Игры
Разработчики игр из Вологды вошли в список миллиардеров Bloomberg
Сообщается, что первая игра, созданная братьями в 2001 году в Вологде, принесла им только $100.
Обновлено в 06:15
Политика
Депутат Рады: Порошенко готовится сорвать выборы
В свою очередь Порошенко заявил о твердом намерении выиграть выборы.
Обновлено в 12:39
Происшествия
Двигатель самолета Utair загорелся при взлете во Внуково
Двигатель самолета компании Utair, следовавший рейсом Москва–Махачкала, загорелся во время взлета в московском аэропорту Внуково.
Обновлено в 10:51
Экономика
Квартальная прибыль Morgan Stanley снизилась на 9%
Скорректированная прибыль составила $1,33 на акцию. Аналитики ожидали прибыль в размере $1,17 на акцию, показали данные IBES от Refinitiv.
Обновлено в 07:33
Политика
В Финляндии отказали в убежище «cвидетелям Иеговы» из России
Миграционная служба Финляндии отказала в предоставлении убежища по существенной части заявлений от членов организации «Свидетели Иеговы», которые приехали из России и чьи заявления уже рассматривались.
Обновлено в 12:49
Общество
Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом
Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
Обновлено в 07:48
Авто
Был назван лучший автомобиль мира 2019 года
Изначально в списке претендентов на звание лучшего автомобиля в мире в 2019 году было 40 моделей, но в итоговый шорт-лист, объявленный в начале марта на Женевском автосалоне, попали только три: Audi e-tron, Jaguar I-Pace и Volvo S60/V60.
Обновлено в 13:36
Интернет
ФАС возбудила дело против HeadHunter, Superjob и Rabota.ru
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении сервисов по поиску работы HeadHunter, Superjob и Rabota.ru из-за того, что они ограничивали использование программного обеспечения по автоматизированному подбору персонала.
Обновлено в 12:56
Политика
Во втором туре Порошенко потратил на агитацию вдвое больше Зеленского
Президент Украины Петр Порошенко потратил на избирательную кампанию по втором туре 100 млн гривен ($3,7 млн).
Обновлено в 13:55
Технологии
Telegram нашел партнера для запуска своей блокчейн-платформы TON
Мессенджер Telegram, который готовится к запуску проекта блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) с привязанной к ней криптовалютой Gram, нашел партнера в лице Wirecard AG, следует из заявления немецкой компании Wirecard.
Обновлено в 11:42
Спорт
Российского биатлониста дисквалифицировали за пропуск трех допинг-проб
Дисциплинарный комитет РУСАДА наказал 29-летнего спортсмена за пропуск трех внесоревновательных допинг-теста в течение года.
Обновлено в 14:43