Энергетика
Медведев заявил об отсутствии факторов для роста цен на бензинПолитика Сегодня 08:28
Меры правительства позволили не допустить существенного роста стоимости топлива. «У нас с начала 2019 года небольшой рост произошел», — сказал премьер-министр. Так случилось из-за ведения более высокой ставки налога на добавленную стоимость.
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Писателя Дмитрия Быкова ввели в медикаментозную кому, рассказал агентству городских новостей "Москва" главный реаниматолог и анестезиолог Минздрава Игорь Молчанов.
Обновлено в 08:48
Общество
В зоопарке Красноярска посетители закормили козла до смерти
Посетители зоопарка «Роев ручей» в Красноярске до смерти закормили винторогого козла.
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Армия и оружие
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Грицак заявил, что организацией теракта занимался задержанный Олег Шутов — житель Донецка и сотрудник «центра спецопераций "МГБ ДНР" под опекой офицеров ФСБ России и военной разведки российских спецслужб».
Обновлено в 08:27
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Стало известно о попытках стран ЕС заблокировать санкции против России
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На дебатах кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко, которые пройдут на стадионе "Олимпийский" в Киеве, ожидается до 60 тысяч зрителей.
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Суд в Москве продлил арест восьмерым украинским морякам
Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении на три месяца срока ареста восьмерым украинским морякам, задержанным в Керченском проливе за незаконное пересечение границы России.
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