Энергетика

Медведев заявил об отсутствии факторов для роста цен на бензинПолитика Сегодня 08:28

Меры правительства позволили не допустить существенного роста стоимости топлива. «У нас с начала 2019 года небольшой рост произошел», — сказал премьер-министр. Так случилось из-за ведения более высокой ставки налога на добавленную стоимость.
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Медведев предупредил нефтяников

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ТАСС08:06
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В Красноярске экстренно сел самолет с главой Приморья на борту

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Происшествия

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Экономика

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Авто

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К официальным дилерам Ульяновского автозавода уже поступили новые версии «Буханки» — УАЗ Комби Трофи.
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Директор департамента Минпромторга Денис Пак, проходящий потерпевшим в деле о драке с участием Павла Мамаева и Александра Кокорина, выступил в суде, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
Обновлено в 08:22
Общество

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Посетители зоопарка «Роев ручей» в Красноярске до смерти закормили винторогого козла.
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Обновлено в 08:27
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Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали

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Обновлено в 05:55
Политика

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