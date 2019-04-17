Энергетика
Медведев заявил об отсутствии факторов для роста цен на бензинПолитика Сегодня 08:28
Меры правительства позволили не допустить существенного роста стоимости топлива. «У нас с начала 2019 года небольшой рост произошел», — сказал премьер-министр. Так случилось из-за ведения более высокой ставки налога на добавленную стоимость.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 11:49, Ашберн
Общество
Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом
Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
Обновлено в 07:48
Происшествия
Денис Пак: компания Кокорина угрожала мне убийством
В Пресненском районном суде Москвы продолжается заседание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 08:53
Общество
Омичке предложили заплатить налог за подаренный в роддоме букет
Недавно молодая мать получила письмо из мэрии, в котором говорится, что в связи с получением подарка стоимостью более 4 тыс. рублей (сертификатов и «букета цветов в количестве 1 штука на общую сумму 2025 рублей») она должна подать налоговую декларацию и заплатить 2343 рубля.
Обновлено в 10:04
Политика
Украинский депутат предупредил об опасности военного путча и исчез
Бывший член фракции «Блок Петра Порошенко», народный депутат Евгений Рыбчинский заявил, что действующий президент готовит в стране путч.
Обновлено в 11:05
Экономика
Топилин назвал регионы, отставшие по повышению зарплаты бюджетникам
Министр напомнил, что в 2018 году должно было быть завершено исполнение майских указов президента РФ Владимира Путина, в том числе, по повышению зарплат для 12 категорий бюджетников.
Обновлено в 09:52
Шоу-бизнес
Пелагея в первый раз показала лицо двухлетней дочери
В январе 2019 года дочери певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина исполнилось два года.
Обновлено в 11:02
Происшествия
В Афинах молния ударила в Акрополь, есть пострадавшие
Во всемирно известный древнегреческий Акрополь в Афинах ударила молния, ранив двоих туристов, сообщает 17 апреля сайт newsit.gr.
Обновлено в 11:15
Происшествия
Писатель Дмитрий Быков впал в кому
Обновлено в 06:24
Происшествия
Экс-президент Перу умер после попытки суицида
Экс-президент Перу Алан Гарсия, совершивший попытку суицида во время задержания по делу о коррупции, скончался в госпитале Лимы.
Обновлено в 11:10
Экономика
Дерипаска допустил национализацию группы «ГАЗ»
Основной владелец группы "ГАЗ" бизнесмен Олег Дерипаска предупредил о возможном банкротстве и национализации компании из-за американских санкций.
Обновлено в 07:20
Происшествия
Актера Панкратова-Черного сняли с рейса
Обновлено в 05:44
Здоровье
Дополнительный ломтик бекона повышает риск рака на 20%
Специалисты констатировали, что у людей, съедающих этот продукт ежедневно в количестве, превышающем данный лимит, увеличивался риск заболеть раком толстого кишечника.
Обновлено в 07:02
Шоу-бизнес
Юлия Волкова из группы «Тату» похудела до 45 килограмм
Одна из солисток культовой группы «Тату» Юлия Волкова к своим 34 годам дважды стала мамой.
Обновлено в 03:21
Политика
Медведев рассказал о 19 миллионах россиян за чертой бедности
Дмитрий Медведев во время выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства назвал число бедных людей в стране.
Обновлено в 09:27
Общество
ФАС проверит призывы челябинского кафе «брать в рот за копейки»
Все началось с того, что 13 апреля жители Челябинска обнаружили в социальных сетях неоднозначную рекламу одного из кафе быстрого питания, расположенного в ТРК "Родник".
Обновлено в 03:37
Происшествия
Хоккеист Обухов избил девушку в Казани
Обновлено в 10:48
Авто
Toyota представила кроссовер Highlander нового поколения
Компания Toyota представила на автосалоне в Нью-Йорке внедорожник Toyota Highlander четвертого поколения.
Обновлено в 01:35
Происшествия
Шестун потерял сознание во время следственных действий
Бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну, обвиняемому в мошенничестве, стало плохо во время проведения с ним следственных действий, он потерял сознание, сообщила ТАСС его супруга Юлия Шестун.
Обновлено в 09:37
Политика
Time снова не включил Путина в рейтинг самых влиятельных людей мира
Журнал Time обновил свой рейтинг 100 самых влиятельных людей мира, он разбит на пять категорий: «новаторы», «артисты», «лидеры», «иконы» и «титаны».
Обновлено в 10:05
Происшествия
В Севастополе убили мужчину за отказ танцевать лезгинку в баре
В Севастополе уроженец Дагестана убил мужчину в баре за отказ танцевать лезгинку, сообщает МВД по Республике Дагестан на официальной странице ведомства в Instagram.
Обновлено в 11:08
Происшествия
Экс-глава «Космосавиаспецстроя» объявлен в международный розыск
Следствие объявило в международный розыск и просит заочного ареста для бывшего генерального директора "Космосавиаспецстроя" Григория Вайсмана, обвиняемого в особо крупной растрате.
Обновлено в 10:26
Футбол
Мать Роналду описала реакцию сына на вылет из Лиги чемпионов
Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Аякса" прошел 16 апреля в Турине и завершился победой гостей со счетом 2:1.
Обновлено в 11:42
Происшествия
В России ужесточили наказание за оставление места ДТП
Обновлено в 05:03
Политика
Госдума приняла закон об изоляции интернета в России
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о «суверенном интернете», сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Обновлено вчера в 08:48
Политика
Суд в Москве продлил арест восьмерым украинским морякам
Обновлено в 07:52
Футбол
Акинфеев стал редактором первого в России учебника по футболу
Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев стал редактором первого в истории России учебника по футболу для детей, сообщает пресс-служба «армейцев».
Обновлено в 11:06
Армия и оружие
На Украине связали изменения ситуации в Донбассе с выборами и Россией
Командующий Операцией объединенных сил (ООС) украинской армии в Донбассе Сергей Наев рассказал о заметном обострении ситуации в зоне конфликта.
Обновлено в 10:16
Происшествия
Самолет загорелся во время взлета во Внуково
Обновлено в 11:04