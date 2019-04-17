Медведев заявил об отсутствии факторов для роста цен на бензинПолитика Сегодня 08:28

Меры правительства позволили не допустить существенного роста стоимости топлива. «У нас с начала 2019 года небольшой рост произошел», — сказал премьер-министр. Так случилось из-за ведения более высокой ставки налога на добавленную стоимость.

Медведев заявил об отсутствии факторов для роста цен на бензин

Общество Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.

Происшествия Денис Пак: компания Кокорина угрожала мне убийством В Пресненском районном суде Москвы продолжается заседание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Общество Омичке предложили заплатить налог за подаренный в роддоме букет Недавно молодая мать получила письмо из мэрии, в котором говорится, что в связи с получением подарка стоимостью более 4 тыс. рублей (сертификатов и «букета цветов в количестве 1 штука на общую сумму 2025 рублей») она должна подать налоговую декларацию и заплатить 2343 рубля.

Политика Украинский депутат предупредил об опасности военного путча и исчез Бывший член фракции «Блок Петра Порошенко», народный депутат Евгений Рыбчинский заявил, что действующий президент готовит в стране путч.

Экономика Топилин назвал регионы, отставшие по повышению зарплаты бюджетникам Министр напомнил, что в 2018 году должно было быть завершено исполнение майских указов президента РФ Владимира Путина, в том числе, по повышению зарплат для 12 категорий бюджетников.

Шоу-бизнес Пелагея в первый раз показала лицо двухлетней дочери В январе 2019 года дочери певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина исполнилось два года.

Происшествия В Афинах молния ударила в Акрополь, есть пострадавшие Во всемирно известный древнегреческий Акрополь в Афинах ударила молния, ранив двоих туристов, сообщает 17 апреля сайт newsit.gr.

Происшествия Экс-президент Перу умер после попытки суицида Экс-президент Перу Алан Гарсия, совершивший попытку суицида во время задержания по делу о коррупции, скончался в госпитале Лимы.

Экономика Дерипаска допустил национализацию группы «ГАЗ» Основной владелец группы "ГАЗ" бизнесмен Олег Дерипаска предупредил о возможном банкротстве и национализации компании из-за американских санкций.

Здоровье Дополнительный ломтик бекона повышает риск рака на 20% Специалисты констатировали, что у людей, съедающих этот продукт ежедневно в количестве, превышающем данный лимит, увеличивался риск заболеть раком толстого кишечника.

Шоу-бизнес Юлия Волкова из группы «Тату» похудела до 45 килограмм Одна из солисток культовой группы «Тату» Юлия Волкова к своим 34 годам дважды стала мамой.

Политика Медведев рассказал о 19 миллионах россиян за чертой бедности Дмитрий Медведев во время выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства назвал число бедных людей в стране.

Общество ФАС проверит призывы челябинского кафе «брать в рот за копейки» Все началось с того, что 13 апреля жители Челябинска обнаружили в социальных сетях неоднозначную рекламу одного из кафе быстрого питания, расположенного в ТРК "Родник".

Авто Toyota представила кроссовер Highlander нового поколения Компания Toyota представила на автосалоне в Нью-Йорке внедорожник Toyota Highlander четвертого поколения.

Происшествия Шестун потерял сознание во время следственных действий Бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну, обвиняемому в мошенничестве, стало плохо во время проведения с ним следственных действий, он потерял сознание, сообщила ТАСС его супруга Юлия Шестун.

Политика Time снова не включил Путина в рейтинг самых влиятельных людей мира Журнал Time обновил свой рейтинг 100 самых влиятельных людей мира, он разбит на пять категорий: «новаторы», «артисты», «лидеры», «иконы» и «титаны».

Происшествия В Севастополе убили мужчину за отказ танцевать лезгинку в баре В Севастополе уроженец Дагестана убил мужчину в баре за отказ танцевать лезгинку, сообщает МВД по Республике Дагестан на официальной странице ведомства в Instagram.

Происшествия Экс-глава «Космосавиаспецстроя» объявлен в международный розыск Следствие объявило в международный розыск и просит заочного ареста для бывшего генерального директора "Космосавиаспецстроя" Григория Вайсмана, обвиняемого в особо крупной растрате.

Футбол Мать Роналду описала реакцию сына на вылет из Лиги чемпионов Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Аякса" прошел 16 апреля в Турине и завершился победой гостей со счетом 2:1.

Политика Госдума приняла закон об изоляции интернета в России Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о «суверенном интернете», сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Футбол Акинфеев стал редактором первого в России учебника по футболу Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев стал редактором первого в истории России учебника по футболу для детей, сообщает пресс-служба «армейцев».