Энергетика
Медведев заявил об отслеживании ситуации с ценами на бензин
Медведев заявил об отслеживании ситуации с ценами на бензинГазета.Ru06:42
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правительство отслеживает ситуацию с ценами на бензин.
Газета.Ru06:42
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То есть ни у одной компании этот потолок по состоянию на сегодняшний день не пробит, и есть уверенность в том, что такая ситуация сохранится до конца января, а далее будет применяться элемент инфляции.
— Дмитрий Козак, российский политикЕвразия Daily 09:40
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Происшествия
Число жертв при взрыве в Шахтах увеличилось до двух
Обновлено в 21:31
Экономика
Силуанов назвал реакцию россиян на пенсионную реформу неожиданной
Тяжелая реакция российского общества на старт пенсионной реформы стала неожиданной, признал первый вице-премьер Антон Силуанов в интервью «Коммерсанту».
Обновлено в 21:29
Происшествия
В США в результате ДТП на дорогу вылилось 13,3 тыс. литров шоколада
Обновлено в 21:09
Политика
Тимошенко заявила, что у Порошенко нет шансов победить на выборах
Обновлено в 16:50
Политика
Россия и Япония начинают переговоры о заключении мирного договора
Как сообщается в распространенном в пятницу комментарии департамента печати МИД России, в понедельник он проведет первый раунд переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым по проблеме заключения мирного договора в соответствии с договоренностями президента России Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ в Буэнос-Айресе в прошлом году.
Обновлено вчера в 14:42
Политика
Путин подписал указ о создании оператора по утилизации мусора
Указ о создании компании подписал президент Владимир Путин.
Обновлено в 11:00
Автоспорт
Попавший в аварию на «Дакаре» Карякин вернулся в гонку
Обновлено в 14:36
Хоккей
Овечкин поднялся на 14-е место в НХЛ по заброшенным шайбам
Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на 14-е место в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по заброшенным шайбам, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 20:45
Общество
Против Дудя и Ивлевой подали иск на 100 миллионов рублей
Обновлено в 22:10
Общество
Более 30 тысяч учителей в Лос-Анджелесе объявили забастовку
Более 30 тыс. преподавателей 900 средних школ в Лос-Анджелесе устроили забастовку. Об этом сообщает The New York Times.
Обновлено в 22:25
Культура
Парижская опера отказалась от постановки с Сергеем Полуниным
Парижская опера отозвала приглашение танцовщику Сергею Полунину для участия в постановке «Лебединого озера», сообщается на официальной странице театра в Twitter.
Обновлено в 17:14
Происшествия
Суд в Китае приговорил гражданина Канады к смертной казни
Обновлено в 08:08
Политика
Захарова оценила письма посла США в ФРГ о «Северном потоке — 2»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала письма посла США в ФРГ Ричарда Гренелла о «Северном потоке — 2», которые он разослал компаниям-инвесторам проекта.
Обновлено в 21:17
Экономика
Сбербанк лишат монополии на рынке банковских переводов физлиц
Объектом стал сегмент переводов денежных средств с банковских счетов (текущих и карточных) на банковские счета граждан посредством удаленных каналов, то есть с помощью сайта банка, интернет-банка и мобильных приложений.
Обновлено в 18:15
Происшествия
Мутко анонсировал ревизию требований к газоснабжению жилых домов
Вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что в ближайшее время в стране будет проведена ревизия норм и требований в сфере газоснабжения жилых домов, действующих в стране на сегодняшний день.
Обновлено в 17:07
Общество
Гимнастка из США покорила интернет зажигательным выступлением
В интернете набирает популярность видео с выступлением американской гимнастки Кэтэлин Охаши на студенческом турнире Under Armour 2019 Collegiate Challenge, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 19:50
Армия и оружие
На Украине предложили закончить войну в Донбассе штурмом
Участник боевых действий в Донбассе Виталий Аверин заявил, что закончить вооруженный конфликт в регионе можно только силовым методом, передает "Обозреватель".
Обновлено в 21:52
Политика
Медведев назвал новогодние каникулы вредными для экономики
Чрезмерно длинные новогодние каникулы вредят экономике России.
Обновлено в 09:28
Армия и оружие
Вице-адмирал США заявила о профессионализме российских военных
Российские военные показывают профессионализм во время контактов с американскими коллегами в международных водах и воздушном пространстве.
Обновлено в 20:35
Космос
Прогулку китайского лунохода на Луне показали на видео
Китайское национальное космическое управление обнародовало видео перемещающегося на поверхности Луны планетохода миссии Chang'e 4, в ходе которой была совершена первая в мире мягкая посадка на обратную сторону естественного спутника Земли.
Обновлено в 12:07
Политика
Мэй призвала парламентариев «еще раз посмотреть» на соглашение с ЕС
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала своих коллег по парламенту "еще раз посмотреть" на предложенное ею соглашение с ЕС перед голосованием, назначенным на вечер вторника.
Обновлено в 13:05
Экономика
Более половины россиян выступают за отставку правительства
Более половины россиян выступают за отставку действующего правительства.
Обновлено в 02:55
Теннис
Потапова вышла во второй круг Australian Open, где сыграет с Киз
Российская теннисистка Анастасия Потапова преодолела барьер первого круга Australian Open.
Обновлено в 21:19
Происшествия
Законопроект о системах газовой безопасности внесен в Госдуму
Проект поправок в российский Жилищный кодекс, которые позволят устанавливать автоматические системы газовой безопасности за счет фондов капремонта, внесен в Госдуму.
Обновлено в 14:39
Происшествия
В Киево-Печерской лавре произошел пожар
На территории Киево-Печерской лавры произошел пожар. Загорелось отдельно стоящее двухэтажное здание, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 13:06
Происшествия
В Москве на детской площадке произошло убийство
Обновлено в 18:27
Политика
Кандидатуру Иванки Трамп не выдвигали на пост главы Всемирного банка
Замглавы по коммуникациям Белого дома Джессика Дитто опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что дочь президента Дональда Трампа Иванка намерена возглавить Всемирный банк.
Обновлено в 18:16
Происшествия
В результате взрыва в Кабуле пострадали 40 человек
В результате взрыва в афганском Кабуле пострадали по меньшей мере 40 человек, они были госпитализированы, сообщает TOLO News со ссылкой на Минздрав страны.
Обновлено в 11:48
Экономика
«Алроса» займется добычей алмазов в Зимбабве
Дочерняя компания «Алросы» займется разведкой, поиском и добычей полезных ископаемых с перспективой создания совместных алмазодобывающих и других горнорудных предприятий.
Обновлено в 12:09
Происшествия
Восьмой человек извлечен из-под завалов дома после взрыва газа
Спасатели извлекли восьмого человека из-под завалов дома после взрыва газа в городе Шахты в Ростовской области, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено в 01:26