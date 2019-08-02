Экономика
Медведев заявил о выделении 94 млрд рублей субсидий Дальнему ВостокуLife.ru вчера в 23:51
В ближайшие три года из бюджета РФ будет выделено более 94 млрд рублей в виде субсидий для поддержки Дальнего Востока. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
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Мы рассчитываем на конкретные результаты от вложений федерального бюджета. Иного и быть не может. Есть точные показатели - до 2021 года должны появиться 19 новых больниц и поликлиник, 51 фельдшерско-акушерский пункт, 18 школ, 8 детских садов, 27 спортивных объектов, 20 объектов культуры.
— Дмитрий Медведев, российский политикИнтерфакс - Россия вчера в 21:02
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Размер единой субсидии дальнему востоку на ближайшие три года составит более 94 млрд рублей - Медведев (Версия 2)
Интерфакс - Россиявчера в 21:04
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Футбол
Судья в матче Лиги Европы покинул поле из-за попавшей в голову петарды
Главный арбитр ответного матча второго квалификационного раунда Лиги Европы между румынской "Университатей" и венгерским "Гонведом" Арнольд Хантер из Северной Ирландии не смог продолжить работу из-за попавшей в голову петарды, брошенной на поле болельщиками, сообщает корреспондент Эмануэль Рошу на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 18:06
Здоровье
Онкология притормозила на нацпроекте
В РФ снижаются темпы прироста заболеваемости раком По данным Минздрава, по итогам 2018 года в России выявлено 625 тыс. новых случаев онкологических заболеваний.
Обновлено вчера в 19:02
Футбол
Форвард «Динамо» Шейдаев: очень хотим выиграть у «Спартака»
Готовимся к принципиальному матчу и очень хотим его выиграть.
Обновлено вчера в 22:32
Политика
СМИ сообщили о новых санкциях США против России по делу Скрипалей
Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России в связи с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает Politico со ссылкой на два источника в американской администрации.
Обновлено вчера в 23:20
Происшествия
Пять человек погибли и 18 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье
В Ставропольском крае в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля погибли пять человек, еще 18 пострадали, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.
Обновлено в 00:24
Общество
Красноярцы на митинге потребовали отставки Усса
В Красноярске в сквере «Космонавтов» Зеленой рощи прошел митинг «За отставку губернатора».
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия
Лжесотрудница СК продавала поддельные путевки в «Артек» в Петербурге
Граждане рассказали о женщине, которая продавала поддельные путевки в детский лагерь "Артек" за 30 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 13:00
Общество
Женщинам в Саудовской Аравии разрешили путешествовать одним
Обновлено вчера в 19:25
Политика
МИД Японии прокомментировал визит Медведева на Итуруп
Визит премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на остров Итуруп "несовместим с позицией Японии" по вопросу Курильских островов, является чрезвычайно прискорбным и уязвляет чувства японских граждан, говорится в сообщении МИД Японии.
Обновлено в 01:37
Единоборства
Порье заявил, что у него нет плана на бой с Хабибом
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия
Шесть взрывов прогремели в Бангкоке
Обновлено в 01:39
Политика
Борис Джонсон установил в резиденции часы для обратного отсчета Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон установил в своей резиденции часы, которые ведут обратный отсчет до выхода страны из Евросоюза, сообщает газета Mirror.
Обновлено вчера в 14:21
Шоу-бизнес
Рита Дакота возобновила отношения с чемпионом мира по тайскому боксу
Как сообщил портал Super, уже несколько недель Рита встречается с чемпионом мира по тайскому боксу Виталием Гурковым.
Обновлено вчера в 20:00
Политика
Порошенко срывал обмен пленными между Украиной и Донбассом — Медведчук
Экс-президент Украины Пётр Порошенко за время своего правления срывал попытки обмена пленными между Украиной и Донбассом, заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук, сообщил 1 августа ресурс Podrobnosti.ua.
Обновлено в 01:38
Экономика
Медведев оценил ситуацию с подрядчиками
Премьер-министр России Дмитрий Медведец прокомментировал ситуацию с недобросовестными подрядчиками.
Обновлено в 00:49
Хоккей
Китайские хоккеисты избили соперников во время матча
Хоккеисты команды из Шэньчжэня начали избивать соперников - игроков команды из Гонконга прямо во время матча.
Обновлено вчера в 16:17
Политика
Япония с пониманием относится к позиции США по ДРСМД
Правительство Японии сожалеет о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), однако с пониманием относится к причинам, по которым США приостановили выполнение своих обязательств по нему.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия
Мигрант убил казаха мечом на улице в Германии
По словам очевидцев, араб набросился на мужчину после громкой ссоры, и начал наносить многочисленные удары продолговатым предметом.
Обновлено в 00:56
Общество
Православные отмечают Ильин день
Обновлено вчера в 18:00
Энергетика
Нефть подешевела после заявления Трампа о торговле с Китаем
Дональд Трамп в четверг, 1 августа, заявил, что США с 1 сентября введут новые пошлины в размере 10 процентов на товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 15:30
Политика
Трамп заявил о возможности блокады Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность блокады Венесуэлы. Об этом он заявил журналистам в четверг, 1 августа.
Обновлено вчера в 18:12
Политика
В Кремле рассказали, о чем Путин и Трамп говорили по телефону
Вечером 31 июля состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 02:13
Политика
Минобороны повысит выплаты контрактникам на 50%
Обновлено вчера в 12:20
Происшествия
МЧС начало розыск десяти туристов, пропавших в Белом море
В Белом море пропала группа из десяти туристов, с 24 июля они не выходят на связь.
Обновлено вчера в 04:34
Политика
Порошенко попросил помощь у США помочь из-за уголовных дел
Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено вчера в 01:46
Технологии
В России запатентовано мультикалиберное модульное стрелковое оружие
Ранее «Профиль» писал, что в России создали новую систему управления стрелковым оружием.
Обновлено вчера в 08:08
Космос
Из центра Млечного Пути вылетела звезда с чудовищной скоростью
Звезда S5-HVS1 несётся с чудовищной скоростью около 1700 километров в секунду, что в шестьдесят раз быстрее, чем скорость вращения нашей планеты вокруг Солнца.
Обновлено в 00:45
Авто
Lamborghini Urus получил двухдверное исполнение
Предполагается, что итальянский автопроизводитель разрабатывает новые модели для семейства Urus, но одним кроссовером, которого нет в планах, является двухдверная версия.
Обновлено в 01:01
Футбол
Сигурдссон: «В матче с „Рубином“ хотим добыть третью победу подряд»
Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон высказался о предстоящей встрече с "Рубином" в рамках 4-го тура РПЛ.
Обновлено вчера в 18:44
Интернет
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00