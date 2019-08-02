Экономика
Медведев заявил о выделении 94 млрд рублей субсидий Дальнему ВостокуLife.ru вчера в 23:51
В ближайшие три года из бюджета РФ будет выделено более 94 млрд рублей в виде субсидий для поддержки Дальнего Востока. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
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Мы рассчитываем на конкретные результаты от вложений федерального бюджета. Иного и быть не может. Есть точные показатели - до 2021 года должны появиться 19 новых больниц и поликлиник, 51 фельдшерско-акушерский пункт, 18 школ, 8 детских садов, 27 спортивных объектов, 20 объектов культуры.
— Дмитрий Медведев, российский политикИнтерфакс - Россия вчера в 21:02
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Размер единой субсидии дальнему востоку на ближайшие три года составит более 94 млрд рублей - Медведев (Версия 2)
Интерфакс - Россиявчера в 21:04
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Политика
Как критиковали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
2 августа 2019 года прекращает действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), заключенный между СССР и США 7 декабря 1987 года.
Обновлено вчера в 17:02
Политика
МИД Японии назвал прискорбным визит Медведева на Курилы
Министерство иностранных дел Японии заявило, что визит российского премьер-министра Дмитрия Медведева на Курилы «несовместим с позицией Японии» по вопросу Курильских островов, и назвало его чрезвычайно прискорбным.
Обновлено в 01:57
Политика
Сенатор от Крыма предложил Украине альтернативу НАТО
Сенатор от крымского региона Сергей Цеков предложил властям Украины сменить курс по интеграции в НАТО на консультации по вступлению в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и восстановить членство в Содружестве независимых государств (СНГ).
Обновлено в 02:55
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
Наука
Геном коренных финнов хранит 26 потенциально опасных мутаций
Опубликованное в журнале Nature исследование выявило у финнов 26 потенциально вредных вариаций ДНК.
Обновлено вчера в 09:49
Происшествия
Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье
По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия
В Японии казнили двух преступников
Имена казненных не разглашаются Двое преступников были казнены в Японии по приказу министра юстиции страны Такаси Ямаситы, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено вчера в 22:20
Политика
Медведев заявил, что орудия незаконных рубок леса будут конфисковаться
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал поручение о конфискации в доход бюджета используемых при незаконных рубках леса орудий.
Обновлено в 02:18
Политика
Появилась информация об отставке главы офиса Зеленского
В украинских СМИ в четверг появилась информация о том, что глава офиса президента Андрей Богдан якобы написал заявление об увольнении.
Обновлено вчера в 21:31
Общество
Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа
Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.
Обновлено в 02:23
Армия и оружие
Сирийская оппозиция согласилась на перемирие под Идлибом
Делегация сирийской оппозиции на переговорах в Нур-Султане согласилась на перемирие под Идлибом.
Обновлено в 03:01
Политика
Шойгу поздравил десантников с Днем ВДВ
Министр обороны Сергей Шойгу в День Воздушно-десантных войск (ВДВ) поздравил «воинов крылатой пехоты».
Обновлено в 00:27
Кино
Правительство решило выделить 200 млн рублей на фильм «Нюрнберг»
Кабинет министров России выделит в этом году министерству культуры 200 млн рублей на создание фильма «Нюрнберг», говорится в распоряжении, опубликованном во вторник на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 10:50
Общество
Дождливая погода ожидается в Иркутской области на выходных
Обновлено в 02:20
Здоровье
Ученые ТГУ: язь в Томской области на 100% заражен описторхами
Сотрудники Биологического института Томского госуниверситета (БИ ТГУ) в ходе исследования промысловых видов рыб выявили, что язь в реках Томской области на 100% заражен описторхозом, сообщила в четверг пресс-служба вуза.
Обновлено вчера в 06:56
Происшествия
В результате пожара в цехе во Владикавказе пострадали 10 человек
В шерстеобрабатывающем цехе во Владикавказе произошел пожар на площади 700 кв. м. В результате происшествия пострадали 10 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.
Обновлено в 02:40
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 27 копеек — до 64,62 рубля. Курс евро увеличился на 24 копейки и составил 71,57 рубля.
Обновлено в 03:01
Общество
Из Росреестра уволили пермскую чиновницу, пнувшую бездомного
В Перми после проведения служебной проверки уволили сотрудницу Росреестра за неподобающее поведение, рассказала руководитель ведомства Виктория Абрамченко местному порталу 59.ru.
Обновлено вчера в 12:03
Гаджеты
Роскачество порекомендовало заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках
«Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет «полезную нагрузку», заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — пояснил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.
Обновлено в 01:00
Политика
СМИ сообщили о новых санкциях США по делу Скрипалей
Президент США Дональд Трамп одобрил введение второго пакета санкций против России, связанных с делом об отравлении в британском Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает Politico со ссылкой на двух американских чиновников.
Обновлено в 03:13
Футбол
«Спартак» договорился о трансфере Тиля
"Спартак" и голландский клуб АЗ достигли договоренности о трансфере полузащитника Гуса Тиля. Сумма трансфера составит более 15 млн евро.
Обновлено в 01:11
Общество
Названо самое чистое место для купания в Черном море
Обновлено вчера в 20:19
Общество
Православные отмечают Ильин день
Обновлено вчера в 18:00
Экономика
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.
Обновлено 31 июля в 13:26
Политика
Кличко сравнил себя с английской королевой
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что фактически не имеет исполнительной власти в своем городе и не оказывает влияния на происходящие в нем процессы.
Обновлено в 02:34
Общество
«Роскосмос» показал пожары в Сибири на фото со спутника
«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Пропавших в Белом море туристов из Петербурга нашли
Группа туристов из Санкт-Петербурга, которая направилась на байдарках в Онежскую губу Белого моря в Карелии и пропала, найдена.
Обновлено вчера в 13:28
Происшествия
В Сургуте возбудили уголовное дело после нападения на полицейских
Уголовное дело возбуждено после нападения мужчины на двух сотрудников полиции в Сургуте (ХМАО), находившихся при исполнении, сообщили РИА Новости в пятницу в региональном следственном управлении СК РФ.
Обновлено в 00:51
Музыка
Клип «Зацепила» Артура Пирожкова набрал 100 млн просмотров
Клип юмориста Александра Реввы, выступающего под псевдонимом Артур Пирожков, за четыре месяца набрал 100 миллионов просмотров на YouTube.
Обновлено вчера в 10:56
Происшествия
Шесть взрывов прогремели в Бангкоке
Обновлено в 01:39