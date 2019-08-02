Экономика

Медведев заявил о выделении 94 млрд рублей субсидий Дальнему ВостокуLife.ru вчера в 23:51

В ближайшие три года из бюджета РФ будет выделено более 94 млрд рублей в виде субсидий для поддержки Дальнего Востока. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
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Дмитрий Медведев
Мы рассчитываем на конкретные результаты от вложений федерального бюджета. Иного и быть не может. Есть точные показатели - до 2021 года должны появиться 19 новых больниц и поликлиник, 51 фельдшерско-акушерский пункт, 18 школ, 8 детских садов, 27 спортивных объектов, 20 объектов культуры.
— Дмитрий Медведев, российский политикИнтерфакс - Россия вчера в 21:02

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