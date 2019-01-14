Вообще, у нас праздники очень длинные, вы знаете, для экономики это плохо. Я как председатель правительства не могу этого не отметить, потому что 14 дней практически страна мало чего создаёт, но очень хорошо отмечает.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что длинные новогодние праздники в стране плохо влияют на экономику. Об этом сообщает «РИА Новости». «Вообще, у нас праздники очень длинные, вы знаете, для экономики это плохо», — сказал Медведев на вручении премий правительства в области СМИ.

Медведев заявил о вреде длинных новогодних каникул для экономики

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