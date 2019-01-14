Политика

Медведев: длинные новогодние праздники вредят экономике
Вести.Ru
09:47

Длинные новогодние праздники вредят экономике. За 14 дней страна мало что создает, но очень хорошо отмечает, заметил российский премьер-министр Дмитрий Медведев. Это выступление глава российского правительства предпринял на церемонии вручения премий правительства в области СМИ.
Вести.Ru09:47
Дмитрий Медведев
Вообще, у нас праздники очень длинные, вы знаете, для экономики это плохо. Я как председатель правительства не могу этого не отметить, потому что 14 дней практически страна мало чего создаёт, но очень хорошо отмечает.
— Дмитрий Медведев, российский политикГазета.Ru 11:26

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