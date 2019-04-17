Медведев заявил о сокращении внешнего долга России на 60 млрд долларовЭкономика сегодня 06:31

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе выступления с отчетом о работе правительства в Госдуме сообщил, что в прошлом году внешний госдолг России сократился более чем на 60 млрд долларов. Также Медведев заявил, что международные резервы России увеличились почти на 30 млрд долларов.

Медведев заявил о сокращении внешнего долга России на 60 млрд долларов

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