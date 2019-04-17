Экономика
Медведев заявил о сокращении внешнего долга России на 60 млрд долларовЭкономика сегодня 06:31
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе выступления с отчетом о работе правительства в Госдуме сообщил, что в прошлом году внешний госдолг России сократился более чем на 60 млрд долларов. Также Медведев заявил, что международные резервы России увеличились почти на 30 млрд долларов.
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Политика
Порошенко согласился провести дебаты на условиях Зеленского
Действующий президент Украины Пётр Порошенко и кандидат на пост главы государства Владимир Зеленский проведут дебаты на киевском стадионе «Олимпийский» 19 апреля в 19:00.
Обновлено в 05:41
Экономика
Сбербанк назвал 15 регионов России с высоким экономическим потенциалом
Аналитики Сбербанка отнесли в группу с высоким потенциалом семь регионов Северо-Западного федерального округа, среди которых Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ, Мурманская, Архангельская, Вологодская, Ленинградская и Калининградская области.
Обновлено в 05:02
Экономика
Семьям с третьим ребенком помогут погасить 450 тысяч рублей из ипотеки
Существенной помощью для семей при рождении второго и последующих детей должна стать льготная ипотека по ставке 6 процентов, которая пойдет на покупку жилья на первичном рынке.
Обновлено в 05:50
Хоккей
Хоккеист Кучеров прокомментировал провал «Тампы» в Кубке Стэнли
"Лайтнинг" всухую проиграли серию первого раунда "Коламбусу" (0-4).
Обновлено в 06:35
Происшествия
Панкратова-Черного сняли с рейса в Барнауле
Известного российского актера Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса, сообщили РИА Новости в справочной аэропорта.
Обновлено в 05:09
Происшествия
Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 05:55
Политика
NYT: выслать российских дипломатов Трампа убедила Джина Хаспел
Президент США Дональд Трамп изначально не планировал высылать 60 российских дипломатов из-за дела Скрипалей, но Джина Хаспел, которая тогда была заместителем директора ЦРУ, а сейчас возглавляет это ведомство, смогла переубедить его.
Обновлено в 04:27
Общество
Денис Паслер шокирован длительностью ремонта в орском Дворце пионеров
Врио губернатора был шокирован тем, что ремонт идёт так долго и потребовал у руководства назвать чёткие сроки окончания работ.
Обновлено в 02:49
Политика
Медведев назвал главные задачи оборонно-промышленного комплекса
Главное для ОПК - поддержание обороноспособности на уровне, при котором не должно возникнуть и мысли вести диалог с РФ при помощи силы, заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 06:46
Происшествия
Трехкратный чемпион КХЛ избил девушку на улице
Обновлено в 06:51
Происшествия
Владимира Зеленского избили люди в масках
Обновлено в 07:03
Политика
Автомобили Aurus приняли участие в репетиции парада 9 мая
Автомобили Aurus проекта «Кортеж» принимают участие в репетиции военного парада, который пройдет на Красной площади в Москве.
Обновлено в 05:23
Экономика
Интенсивный рост экономики РФ может высвободить до 10 млн занятых
Одним из ключевых рисков, которые эксперты обсуждали в рамках сессий ХХ Апрельской конференции Высшей школы экономики (ВШЭ), посвященных перспективе выхода экономики РФ на темпы эффективного роста выше среднемировых, оказался вероятный резкий рост безработицы.
Обновлено вчера в 18:29
Происшествия
Мосгорсуд оставил Кокорина и Мамаева под арестом
Обновлено в 04:54
Общество
Париж организует международный конкурс для воссоздания шпиля Нотр-Дама
Премьер Франции Эдуар Филипп заявил об организации международного конкурса среди архитекторов для восстановления шпиля собора Парижской Богоматери, разрушенного пожаром.
Обновлено в 07:01
Экономика
В Кремле прокомментировали данные о невыполнении майских указов Путина
В остальных регионах указы не выполнены минимум по одной из бюджетных категорий.
Обновлено в 06:49
Авто
АвтоВАЗ сертифицировал Lada Xray с вариатором Jatco
«АвтоВАЗ» получил ОТТС на Lada Xray с вариатором Jatco, который действителен по 7 декабря 2021 года.
Обновлено в 05:23
Экономика
Дерипаска допустил национализацию группы ГАЗ
Продление сроков введения санкций «не дает полной свободы», и если они не будут сняты, то у ГАЗа «нет шансов выжить», заключил Дерипаска: у завода нет возможностей для развития и для начала производства новых моделей.
Обновлено в 06:02
Общество
Уровень одобрения Сталина гражданами России побил исторический рекорд
Наиболее значительный рост (на 12 процентных пунктов) пришёлся на «уважение» — такое отношение к Иосифу Сталину у 41% респондентов.
Обновлено вчера в 00:21
Футбол
Сульшер: «Барселона» была на несколько уровней выше МЮ
В двух четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов «Барселона» была на несколько уровней выше, чем «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 01:41
Общество
Губернатор Кузбасса в 2018 году заработал более 70 миллионов рублей
Согласно декларации, губернатор Кузбасса в период с 1 января по 31 декабря 2018 года заработал 70 миллионов 280 тысяч 607 рублей 54 копейки.
Обновлено в 05:50
Политика
Рахмон: Объем торговли России и Таджикистана в 2018-м превысил $1 млрд
Объем торговли России и Таджикистана по итогам 2018 года вырос на 9%, превысил 1 миллиард долларов.
Обновлено в 04:09
Наука
Стала известна причина крупнейшей катастрофы в истории Земли
Обновлено в 03:18
Энергетика
Гройсман пригрозил Коболеву увольнением в случае повышения цен на газ
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен инициировать отставку главы «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева, если компания до 24 апреля не уведомит граждан страны о том, что цены на газ с 1 мая повышаться не будут.
Обновлено в 06:35