Экономика

Медведев заявил о сокращении внешнего долга России на 60 млрд долларовЭкономика сегодня 06:31

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе выступления с отчетом о работе правительства в Госдуме сообщил, что в прошлом году внешний госдолг России сократился более чем на 60 млрд долларов. Также Медведев заявил, что международные резервы России увеличились почти на 30 млрд долларов.
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Медведев заявил, что внешний долг России за год сократился на $60 млрд

Life.ru06:53

Внешний долг России сократился на 60 млрд долларов

Говорит Москва06:24

Медведев заявил о существенном сокращении внешнего долга РФ

ФАН06:37

Медведев сообщил о сокращении внешнего долга РФ на 60 млрд долларов

Народные новости06:13

Медведев: внешний долг России сократился более чем на $60 миллиардов

РИА Новости06:11

Медведев заявил о сокращении на $60 млрд внешнего долга России

Газета.Ru06:04

Внешний долг РФ в 2018 году сократился более чем на 60 млрд

Банки.ру06:47
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Порошенко согласился провести дебаты на условиях Зеленского

Действующий президент Украины Пётр Порошенко и кандидат на пост главы государства Владимир Зеленский проведут дебаты на киевском стадионе «Олимпийский» 19 апреля в 19:00.
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Сбербанк назвал 15 регионов России с высоким экономическим потенциалом

Аналитики Сбербанка отнесли в группу с высоким потенциалом семь регионов Северо-Западного федерального округа, среди которых Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ, Мурманская, Архангельская, Вологодская, Ленинградская и Калининградская области.
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Семьям с третьим ребенком помогут погасить 450 тысяч рублей из ипотеки

Существенной помощью для семей при рождении второго и последующих детей должна стать льготная ипотека по ставке 6 процентов, которая пойдет на покупку жилья на первичном рынке.
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Хоккей

Хоккеист Кучеров прокомментировал провал «Тампы» в Кубке Стэнли

"Лайтнинг" всухую проиграли серию первого раунда "Коламбусу" (0-4).
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Панкратова-Черного сняли с рейса в Барнауле

Известного российского актера Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса, сообщили РИА Новости в справочной аэропорта.
Обновлено в 05:09
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Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 05:55
Политика

NYT: выслать российских дипломатов Трампа убедила Джина Хаспел

Президент США Дональд Трамп изначально не планировал высылать 60 российских дипломатов из-за дела Скрипалей, но Джина Хаспел, которая тогда была заместителем директора ЦРУ, а сейчас возглавляет это ведомство, смогла переубедить его.
Обновлено в 04:27
Общество

Денис Паслер шокирован длительностью ремонта в орском Дворце пионеров

Врио губернатора был шокирован тем, что ремонт идёт так долго и потребовал у руководства назвать чёткие сроки окончания работ.
Обновлено в 02:49
Политика

Медведев назвал главные задачи оборонно-промышленного комплекса

Главное для ОПК - поддержание обороноспособности на уровне, при котором не должно возникнуть и мысли вести диалог с РФ при помощи силы, заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 06:46
Происшествия

Трехкратный чемпион КХЛ избил девушку на улице

Обновлено в 06:51
Происшествия

Владимира Зеленского избили люди в масках

Обновлено в 07:03
Политика

Автомобили Aurus приняли участие в репетиции парада 9 мая

Автомобили Aurus проекта «Кортеж» принимают участие в репетиции военного парада, который пройдет на Красной площади в Москве.
Обновлено в 05:23
Экономика

Интенсивный рост экономики РФ может высвободить до 10 млн занятых

Одним из ключевых рисков, которые эксперты обсуждали в рамках сессий ХХ Апрельской конференции Высшей школы экономики (ВШЭ), посвященных перспективе выхода экономики РФ на темпы эффективного роста выше среднемировых, оказался вероятный резкий рост безработицы.
Обновлено вчера в 18:29
Транспорт

В ЦОДД призвали водителей не расслабляться из-за голубого неба

Обновлено в 07:02
Происшествия

Мосгорсуд оставил Кокорина и Мамаева под арестом

Обновлено в 04:54
Общество

Париж организует международный конкурс для воссоздания шпиля Нотр-Дама

Премьер Франции Эдуар Филипп заявил об организации международного конкурса среди архитекторов для восстановления шпиля собора Парижской Богоматери, разрушенного пожаром.
Обновлено в 07:01
Экономика

В Кремле прокомментировали данные о невыполнении майских указов Путина

В остальных регионах указы не выполнены минимум по одной из бюджетных категорий.
Обновлено в 06:49
Авто

АвтоВАЗ сертифицировал Lada Xray с вариатором Jatco

«АвтоВАЗ» получил ОТТС на Lada Xray с вариатором Jatco, который действителен по 7 декабря 2021 года.
Обновлено в 05:23
Экономика

Дерипаска допустил национализацию группы ГАЗ

Продление сроков введения санкций «не дает полной свободы», и если они не будут сняты, то у ГАЗа «нет шансов выжить», заключил Дерипаска: у завода нет возможностей для развития и для начала производства новых моделей.
Обновлено в 06:02
Общество

Уровень одобрения Сталина гражданами России побил исторический рекорд

Наиболее значительный рост (на 12 процентных пунктов) пришёлся на «уважение» — такое отношение к Иосифу Сталину у 41% респондентов.
Обновлено вчера в 00:21
Политика

Депутат Рады от фракции Порошенко устроил потасовку в прямом эфире

Обновлено в 00:45
Футбол

Сульшер: «Барселона» была на несколько уровней выше МЮ

В двух четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов «Барселона» была на несколько уровней выше, чем «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 01:41
Общество

Губернатор Кузбасса в 2018 году заработал более 70 миллионов рублей

Согласно декларации, губернатор Кузбасса в период с 1 января по 31 декабря 2018 года заработал 70 миллионов 280 тысяч 607 рублей 54 копейки.
Обновлено в 05:50
Политика

Рахмон: Объем торговли России и Таджикистана в 2018-м превысил $1 млрд

Объем торговли России и Таджикистана по итогам 2018 года вырос на 9%, превысил 1 миллиард долларов.
Обновлено в 04:09
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Поликлиники КБР впервые за 12 лет получили машины для неотложной помощи

Обновлено в 06:35
Наука

Стала известна причина крупнейшей катастрофы в истории Земли

Обновлено в 03:18
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Кремль прокомментировал возможный уход Матвиенко из Совета Федерации

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Энергетика

Гройсман пригрозил Коболеву увольнением в случае повышения цен на газ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен инициировать отставку главы «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева, если компания до 24 апреля не уведомит граждан страны о том, что цены на газ с 1 мая повышаться не будут.
Обновлено в 06:35
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