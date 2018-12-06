Экономика

Медведев сделал интересное заявление, касающееся зарплат россиян
Владивосток-Новости
вчера в 21:38

Ранее уже сообщалось, что заработные платы в России растут беспрецедентными темпами и в реальном, и в номинальном выражении. Медведев подчеркнул, что зарплаты россиян в последние два года только растут.
Владивосток-Новостивчера в 21:38
Дмитрий Медведев
Это действительно объективные экономические цифры. Реальные располагаемые доходы населения, есть такой показатель, в этом году вырастут на 1,6%. А если говорить о росте реальных, подчеркиваю, не номинальных, а реальных заработных плат, то это 7,6%
— Дмитрий Медведев, российский политикТК Звезда вчера в 21:13

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