Это действительно объективные экономические цифры. Реальные располагаемые доходы населения, есть такой показатель, в этом году вырастут на 1,6%. А если говорить о росте реальных, подчеркиваю, не номинальных, а реальных заработных плат, то это 7,6%

Ранее уже сообщалось, что заработные платы в России растут беспрецедентными темпами и в реальном, и в номинальном выражении. Медведев подчеркнул, что зарплаты россиян в последние два года только растут.

Экономика Экономика Доходы от экспорта российской нефти в 2018 году выросли на 38,6% Экспорт российской нефти в январе-октябре этого года в стоимостном выражении увеличился по сравнению с показателем за аналогичный период 2017 года на 38,6% и достиг $106,59 млрд, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) России.

Энергетика Энергетика В ОПЕК не смогли договориться о сокращении добычи нефти Страны — участницы ОПЕК пока не достигли общего решения по сокращению добычи нефти, обсуждение продолжается, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих по итогам заседания организации.

Экономика Экономика Гендиректором «Ленты» стал Герман Тинга С 2013 года Тинга занимал пост коммерческого директора "Ленты", а до этого работал директором по глобальному категорийному менеджменту и закупкам в сегменте непродовольственных товаров в Metro AG.

Экономика Экономика СМИ узнали о совете ЦБ банкам на случай отключений от платежных систем В случае, если США введут санкции против крупнейших российских банков, подразумевающие их отключение от Visa и Masterсard, на платежи в России это не повлияет, поскольку расчеты внутри страны проводятся через Национальную систему платежных карт.

Экономика Экономика Россия инвестирует $5 млрд в нефтяную отрасль Венесуэлы

Энергетика Энергетика Минэнерго: добыча газа в России в 2018 году превысит 700 млрд куб. м Добыча газа в России в этом году превысит уровень в 700 млрд куб. м, сообщил на форуме "Газ России" глава департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго РФ Александр Гладков.

Энергетика Энергетика США стали нетто-экспортером нефти впервые за полвека США впервые с 1973 года стали нетто-экспортером нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщил Bloomberg в четверг, 6 декабря.

Экономика Экономика Курс Bitcoin опустился ниже $3500 впервые с сентября 2017 года Утром 7 декабря среднерыночная цена Bitcoin упала до отметки в $3380, в последний раз такой же низкой она была 15 сентября 2017 года.

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Финансы Финансы ЦБ: инфляция в России до конца года достигнет 4% Инфляция в России к концу ноября ускорилась до 3,9% в годовом выражении и достигнет целевого уровня в 4% до конца года, сообщается в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды".

Экономика Экономика Путин поручил дать право возвращать НДС при экспорте работ и услуг Президент России Владимир Путин поручил внести в российское законодательство поправки, которые дают право на возврат НДС при экспорте работ и услуг.

Экономика Экономика Автовладельцы смогут сами выбирать замещающего страховщика ОСАГО В следующем году автовладельцы смогут сами выбирать замещающего страховщика в системе «единого агента» продаж полисов ОСАГО.

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Экономика Экономика Страны ЕАЭС изучают возможность создания единой платежной системы Страны ЕАЭС рассматривают инициативу создания платежной системы для взаимных платежей, заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян.