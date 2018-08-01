Экономика
Медведев заявил о «неощутимом для россиян» росте экономикиURA.Ru вчера в 06:11
Российская экономика растет, но этого пока не ощущают граждане страны, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на инвестиционном форуме в Сочи. По его словам, темпы роста экономики остаются неудовлетворительными.
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Рост экономики фиксируется уже третий год подряд, но качество этого роста нас не устраивает. На него влияет много разовых факторов, но самое главное, что этот рост пока не ощущается нашими гражданами.
— Дмитрий Медведев, российский политикТАСС вчера в 05:08
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