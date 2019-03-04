Медведев заявил о нарушениях в предвыборной кампании на УкраинеРИА Новости вчера в 17:06

На Украине идет жесткая, грязная избирательная кампания по выборам президента. В любом случае мы будем уважать выбор наших соседей, выбор украинцев. И будем открыты к диалогу с новым руководством, если оно будет в нем заинтересовано.

Президентская избирательная кампания на Украине проходит с нарушениями общепринятых демократических норм, легитимность выборов под вопросом, заявил премьер министр России Дмитрий Медведев в интервью болгарской газете "Труд".

Медведев заявил о нарушениях в предвыборной кампании на Украине

Экономика Названы регионы с самыми дисциплинированными плательщиками по кредитам Самыми дисциплинированными плательщиками оказались жители Севастополя, Ненецкого, Чукотского автономных округов и Республики Крым, пишет «РИА Новости».

Экономика Ритейлеры опасаются дефицита спиртного в России Российские ритейлеры опасаются массовых приостановок лицензий на продажу алкоголя.

Политика Министр обороны Германии считает китайские ракеты угрозой для России Китайские ракеты угрожают России, поэтому Пекин необходимо включить в Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Армия и оружие Индия и Пакистан обменялись ударами в Кашмире Обострение ситуации в регионе В последнее время обстановка в Кашмире - регионе, на который претендуют Индия и Пакистан, - существенно обострилась.

Происшествия Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Югре Автобус попал в ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, травмы получили семь человек. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД России.

Общество Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать блины на Масленицу Роспотребнадзор предупредил о мерах профилактики пищевых отравлений на Масленицу. Об этом сообщается в понедельник на сайте ведомства.

Авто Наказание для водителей неэкологичных авто ужесточат Минтранс разработал проект «дорожной карты», вводящей в Москве и Санкт-Петербурге экологически чистые зоны.

Происшествия Следовательница написала заявление об избиении полицейским МВД по Башкирии проверяет сообщение об избиении полицейским следовательницы в Белорецком районе.

Спорт Биатлонистка Гербулова выиграла индивидуальную гонку на Универсиаде Российская биатлонистка Наталья Гербулова завоевала золотую медаль в индивидуальной гонке на Универсиаде в Красноярске.

Политика На парламентских выборах в Эстонии победила оппозиция На выборах в парламент Эстонии победу одержала оппозиционная праволиберальная Реформистская партия. За нее проголосовали 28,8% избирателей.

Общество Разница тарифов на вывоз мусора в регионах достигла почти 27 раз Самый дорогой вывоз мусора Минимальное и максимальное значения тарифов региональных операторов по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) различаются в 26,6 раз, подсчитали аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza.

Происшествия В результате торнадо в США уже пострадали более 40 человек Медицинский центр восточной Алабамы сообщил, что в результате торнадо в штате более 40 человек пострадали.

Происшествия Израильские солдаты открыли огонь по наехавшим на них палестинцам Израильские солдаты на Западному берегу реки Иордан открыли огонь по наехавшим на них на автомобиле палестинцам.

Энергетика Нефть дорожает на открытии торгов Стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,41%, до $65,3 за баррель.

Политика Россия отправила КНДР гуманитарную помощь Северная Корея получила от России более двух тысяч тонн пшеницы в качестве гуманитарной помощи.

Политика Глава «Нафтогаза» предупредил о риске полной потери газового транзита Глава национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил в эфире украинского "5 канала", что "Северный поток – 2" сделает газотранспортную систему страны невостребованной.

Политика «Левада-Центр»: Влияние Кремля и ФСБ на жизнь в стране снизилось Влияние президента, Кремля и ФСБ на жизнь в стране снизилось за последние два года, однако они до сих пор остаются самыми влиятельными институтами власти в стране.

Политика Болтон пригрозил противникам возвращения Гуайдо в Венесуэлу Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в своем аккаунте в Twitter пообещал "решительный ответ" тем, кто попытается помешать возвращению самозванца Хуана Гуайдо в Венесуэлу.

Политика Захарова: Россия ведет собственное расследование дела Скрипалей Как сообщает kp.ru, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова напомнила журналистам, что российская сторона проводит самостоятельное расследование отравления газом "Новичок" в британском Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Шоу-бизнес Отец Децла ответил на обвинения вдовы репера Отец рэпера Кирилла Толмацкого [Децл] Александр Толмацкий ответил на слова его вдовы Юлии о том, что родители супруга "объявили ей войну".

Транспорт РЖД создаст платформу для онлайн-продажи билетов на поезда и автобусы Как отмечает «Коммерсантъ», сейчас единая платформа для продажи железнодорожных и автобусных билетов тестируется отдельными дочерними компаниями РЖД, например, Московско-Тверской пригородной пассажирской компанией и Северо-Западной пригородной пассажирской компанией.

Общество Как мэрия Москвы следит за перемещениями горожан По подсчетам "Вымпелкома", совокупно операторы зарабатывают на продаже больших данных корпоративным клиентам, госорганам и госкомпаниям несколько миллиардов рублей в год.

Происшествия Задержавшим Александра Емельяненко полицейским пригрозили увольнением Кисловодским полицейским, проводившим задержание бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко, пригрозили увольнением.

Политика Наблюдателей из Германии не допустили на выборы президента Украины По словам Маурера, Украина опасается, что в числе представителей из Германии на выборы могут приехать немецкие политики и общественники, имеющие пророссийскую позицию.