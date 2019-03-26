Медведев заявил о моратории в России на изменение налоговГлавный региональный 09:34

Внесение неналоговых платежей в Налоговый кодекс не приведет к усилению фискальной нагрузки, налоги в течение ближайших шести лет корректироваться не должны. Об этом заявил на расширенной коллегии Министерства финансов РФ премьер-министр России Дмитрий Медведев.

с чего всё началось

Поэтому мы сбалансировали это решение тем, что сохранили льготные ставки НДС на социально значимые товары, зафиксировали на постоянной основе ставки тарифа страховых взносов на уровне 30 процентов и провели налоговый маневр в нефтяной отрасли.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшие шесть лет в России не будет усиливаться фискальная нагрузка и налоги останутся на нынешнем уровне По словам главы российского кабмина, сейчас готовится законопроект, по которому в Налоговый кодекс РФ будет включено несколько неналоговых платежей.

Медведев заявил о моратории в России на изменение налогов

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