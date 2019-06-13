Политика

Медведев заявил о медленном расходовании средств по линии нацпроектовРоссийская газета 06:17

Завтра премьер-министр Дмитрий Медведев ждет от министерства финансов и ответственных исполнителей доклады, почему бюджетные средства, выделяемые на национальные проекты, расходуются недопустимо медленно и что делается для исправления ситуации.
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Медведев заявил о медленном расходовании средств по линии нацпроектов

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что по ряду направлений средства бюджета расходуют медленно, это касается и финансирования национальных проектов, к 14 июня премьер ждет доклады по реализации мер для исправления ситуации.
РИА Новости05:51

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Медведев заявил о медленном расходовании средств по линии нацпроектов

Российская газета06:17

Медведев ждет доклады о причинах медленного финансирования нацпроектов

Rambler News Service06:05

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Премьер-министр ждет доклады о причинах неэффективного расходования средств по нацпроектам

Московский Комсомолец05:55

Медведев заявил о медленном расходовании средств по линии нацпроектов

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Медведев потребовал доложить о причинах неэффективных трат по нацпроектам

РБК06:03

Медведев ждет доклады о причинах неэффективного расходования средств по нацпроектам

ТАСС05:42
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