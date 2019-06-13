Политика
Медведев заявил о медленном расходовании средств по линии нацпроектовРоссийская газета 06:17
Завтра премьер-министр Дмитрий Медведев ждет от министерства финансов и ответственных исполнителей доклады, почему бюджетные средства, выделяемые на национальные проекты, расходуются недопустимо медленно и что делается для исправления ситуации.
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с чего всё началось
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что по ряду направлений средства бюджета расходуют медленно, это касается и финансирования национальных проектов, к 14 июня премьер ждет доклады по реализации мер для исправления ситуации.РИА Новости05:51
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Премьер-министр ждет доклады о причинах неэффективного расходования средств по нацпроектам
Московский Комсомолец05:55
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