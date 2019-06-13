Медведев заявил о медленном расходовании средств по линии нацпроектовРИА Новости 05:51

"Хочу подчеркнуть: по целому ряду направлений бюджетные деньги используются недопустимо медленно, это касается, к сожалению, финансирования национальных проектов", - заявил Медведев на заседании правительства в четверг.

с чего всё началось

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что по ряду направлений средства бюджета расходуют медленно, это касается и финансирования национальных проектов, к 14 июня премьер ждет доклады по реализации мер для исправления ситуации.

Медведев заявил о медленном расходовании средств по линии нацпроектов

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