Политика

Медведев заявил о медленном расходовании средств по линии нацпроектовРоссийская газета 06:17

Завтра премьер-министр Дмитрий Медведев ждет от министерства финансов и ответственных исполнителей доклады, почему бюджетные средства, выделяемые на национальные проекты, расходуются недопустимо медленно и что делается для исправления ситуации.
Читать в источнике
Обсудить
с чего всё началось

Медведев заявил о медленном расходовании средств по линии нацпроектов

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что по ряду направлений средства бюджета расходуют медленно, это касается и финансирования национальных проектов, к 14 июня премьер ждет доклады по реализации мер для исправления ситуации.
РИА Новости05:51

Подробнее о событии

Медведев заявил о медленном расходовании средств по линии нацпроектов

Российская газета06:17

Медведев ждет доклады о причинах медленного финансирования нацпроектов

Rambler News Service06:05

Премьер-министр ждет доклады о причинах неэффективного расходования средств по нацпроектам

Московский Комсомолец05:55

Медведев потребовал доложить о причинах неэффективных трат по нацпроектам

РБК06:03

Медведев заявил о медленном расходовании средств по линии нацпроектов

РИА Новости05:51

Медведев ждёт доклад о неэффективном расходовании средств по нацпроектам

News.ru05:51

Медведев ждет доклады о причинах неэффективного расходования средств по нацпроектам

ТАСС05:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 07:31, Ашберн
Экономика

Минстрой опроверг информацию о переносе перехода на эскроу-счета

В СМИ появилась информация, что переход на проектное финансирование может быть отложен до 1 октября.
Обновлено в 04:51
Происшествия

В Воронеже внедорожник за пять минут устроил два ДТП с шестью машинами

Обновлено в 07:14
Политика

Названо число жертв среди мирных жителей Донбасса с начала конфликта

С начала вооруженного конфликта в Донбассе погибли более 3 тыс. мирных жителей.
Обновлено в 05:13
Транспорт

Собянин открыл второй участок трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе

В Москве в четверг открылся второй участок магистрали Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе.
Обновлено в 04:57
Происшествия

Вратарь сборной России Андрей Лунев объяснил дебош во Внуково

Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев прокомментировал инцидент с своим участием у стойки регистрации в московском аэропорту Внуково, который привел к задержанию футболиста.
Обновлено вчера в 16:07
Политика

Путин уволил генералов в связи с делом Голунова

11 июня глава МВД распорядился прекратить уголовное дело в отношении журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, поскольку его причастность к преступлению не была доказана.
Обновлено в 06:58
Происшествия

Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота

Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Происшествия

Свердловская больница выплатит миллион рублей ослепшей пациентке

Свердловская больница выплатит один миллион рублей пациентке, ослепшей на один глаз.
Обновлено в 06:05
Происшествия

Атакованный в Оманском заливе танкер затонул

Атакованный в Оманском заливе у побережья ОАЭ танкер Front Altair норвежской компании Frontline затонул.
Обновлено в 04:58
Футбол

Гризманн переходит в «Барселону»

Генеральный директор футбольного клуба «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин подтвердил информацию, что нападающий испанского клуба Антуан Гризманн переходит в каталонскую «Барселону».
Обновлено в 03:14
Экономика

Акции «Интер РАО» выросли на 14% на ожидании новостей о дивидендах

Рост акций произошел на фоне решения совета директоров «Интер РАО» для выплаты дивидендов за 2018 год использовать часть денег от продажи «Иркутскэнерго».
Обновлено в 05:07
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как вычислить опасные интернет-магазины

Роспотребнадзор дал гражданам рекомендации, как обезопасить себя от мошенников в интернет-магазинах.
Обновлено в 05:58
Экономика

В Госдуме отреагировали на идею Чубайса ввести новый налог

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев дал комментарий после того, как глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог.
Обновлено в 03:45
Финансы

Официальный курс евро на пятницу снизился до 73,01 рубля

Официальный курс евро на пятницу снизился на 3,07 копейки - до 73,0141 рубля, курс доллара увеличился на 11,56 копейки - до 64,6314 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 06:43
Политика

Росреестр отреагировал на решение США переименовать Киев

Росреестр отреагировал на решение США переименовать Киев на украинский манер.
Обновлено в 06:52
Кино

Умерла американская актриса Сильвия Майлз

Обновлено в 07:09
Происшествия

В Белоруссии казнили убийцу трех человек

В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, признанного виновным в убийстве трех человек.
Обновлено в 06:49
Гаджеты

Объявлена российская цена смартфона Honor 20

Рекомендованная розничная цена версии с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти составила 27 990 рублей.
Обновлено в 06:37
Происшествия

Мамаев назвал происходящее в суде позором

Дело футболистов В октябре минувшего года нападающий "Зенита" Кокорин, полузащитник "Краснодара" Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.
Обновлено в 06:37
Армия и оружие

Самолеты ВКС нанесли удары по позициям террористов в Идлибе

Обновлено в 06:41
Общество

Россияне назвали свои траты в случае выигрыша в лотерею $1 млн

Согласно результатам, 25% респондентов вложили бы деньги в себя и своих близких (оплата обучения или медицинских расходов).
Обновлено в 03:29
Происшествия

В Калужской области ФСБ прикрыла нарколабораторию

Обновлено в 06:10
Политика

США не смогут сменить в Иране строй, заявил Хаменеи

США не смогут сменить в Иране существующий строй, за 40 лет им не удалось избавиться от Исламской Республики, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
Обновлено в 05:30
Экономика

Госсовет по экологии предложил поднять тарифы на мусор

Тарифы на утилизацию мусора может вырасти до 5% из-за дополнительных расходов, связанных с рекультивацией свалок, сообщает газета "Известия" со ссылкой на проект доклада Госсовета по экологии президенту.
Обновлено вчера в 21:45
Экономика

Новикомбанк открыл офис в Екатеринбурге

Управляющий офисом Новикомбанка в Екатеринбурге Дмитрий Швецов уточняет, что некоторые предприятия «Ростеха», работающие в регионе, являются градообразующими.
Обновлено в 06:07
Шоу-бизнес

Александр Овечкин с женой пришел на концерт Ольги Бузовой в Турции

Александр Овечкин вместе со своей женой Анастасией Шубской посетил организованный в Турции концерт Ольги Бузовой.
Обновлено в 06:55
Армия и оружие

Главком ВСУ задал три вопроса об Иловайском котле

Начальник генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что на ситуацию с боями под Иловайском в 2014 году смотрят однобоко и задают только вопросы о том, кто должен за нее ответить, передает «Би-би-си Украина».
Обновлено в 06:47
Политика

Трамп предупредил о возможных санкциях против «Северного потока — 2»

По мнению главы государства, США "защищают" Германию от России, предпринимая попытки заблокировать строительство "Северного потока — 2". Как отметил Трамп, Москва "получает миллиарды и миллиарды" от Берлина.
Обновлено вчера в 14:45
Происшествия

Бари Алибасов остается в реанимации

Обновлено в 03:14
Армия и оружие

Турция впервые покажет свой истребитель пятого поколения

Турция представит истребитель пятого поколения собственной разработки авиашоу в Ле-Бурже, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное