Медведев заявил о медленном расходовании средств на нацпроектыEastRussia вчера в 06:39

с чего всё началось

Глава правительства России Дмитрий Медведев заявил о медленном расходовании бюджетных средств на реализацию национальных проектов. К 14 июня премьер ждет доклады по принятию мер, которые исправят ситуацию.

Медведев заявил о медленном расходовании средств на нацпроекты

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Финансы Международные резервы России превысили $500 млрд Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

Экономика Рабочая неделя в России может стать четырехдневной Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе.