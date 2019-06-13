Экономика

Медведев заявил о медленном расходовании средств на нацпроектыEastRussia вчера в 06:39

Глава правительства России Дмитрий Медведев заявил о медленном расходовании бюджетных средств на реализацию национальных проектов. К 14 июня премьер ждет доклады по принятию мер, которые исправят ситуацию.
Читать в источнике
Обсудить
с чего всё началось
Премьер-министр Дмитрий Медведев ждет объяснений от руководства Минфина о том, почему национальные проекты финансируются настолько медленно, сообщается на сайте
 правительства.
Коммерсантъвчера в 08:42

Подробнее о событии

Медведев заявил о медленном расходовании средств по линии нацпроектов

Российская газетавчера в 06:17

Медведев ждёт доклад о неэффективном расходовании средств по нацпроектам

News.ruвчера в 05:51

Медведев потребовал доложить о причинах неэффективных трат по нацпроектам

РБКвчера в 06:03

Премьер-министр ждет доклады о причинах неэффективного расходования средств по нацпроектам

Московский Комсомолецвчера в 05:55

Медведев заявил о медленном расходовании средств по линии нацпроектов

РИА Новостивчера в 05:51

Медведев ждет доклады о причинах медленного финансирования нацпроектов

Rambler News Serviceвчера в 06:05

Медведев ждет доклады о причинах неэффективного расходования средств по нацпроектам

ТАССвчера в 05:42
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 08:02, Ашберн
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Напомним, ранее СМИ сообщали, что на причастность к убийству проверяется старший сын тренера, 18-летний Максим Соколов, голкипер команды «СКА-1946».
Обновлено в 04:08
Финансы

Центробанк России снизил ключевую ставку впервые с марта 2018 года

В пятницу, 14 июня, Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5% годовых и изменил прогноз по итоговой инфляции 2019 года с 4,7—5,2% до 4,2—4,7%. Решение российского регулятора отчасти связано с замедлением темпов роста потребительских цен.
Обновлено в 07:23
Происшествия

МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ100 в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет (.pdf) по результатам расследования катастрофы лайнера SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево.
Обновлено в 07:52
Армия и оружие

Пентагон показал «доказательства» атаки Ирана на танкеры

Обновлено вчера в 23:16
Происшествия

Воспитывал джедаев: бизнесмен-садист отделался условным сроком

Обновлено в 06:27
Шоу-бизнес

Разин оценил состояние Алибасова

Обновлено в 05:28
Шоу-бизнес

Актрису Орнеллу Мути приговорили к тюрьме после ужина с Путиным

Кассационный суд Италии подтвердил приговор в виде полугода тюремного заключения и штрафа актрисе Орнелле Мути из-за встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 07:48
Политика

Экс-глава ЦИК ДНР задержан за госизмену

Генеральная прокуратура при поддержке Службы безопасности Украины задержала Романа Лягина, организовавшего в мае 2014 года референдум о самоопределении Донецка.
Обновлено в 06:46
Происшествия

В Улан-Удэ загорелся строительный рынок

Крупный пожар полыхает на строительном рынке Улан-Удэ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в МЧС по региону.
Обновлено в 05:36
Футбол

Сборная России поднялась на 43 место в рейтинге ФИФА

Что касается сборной России, она улучшила свое положение на три позиции, поднявшись с 46 места на 43.
Обновлено в 04:33
Происшествия

Суд ограничил в родительских правах мать брошенной в квартире девочки

Обновлено в 06:23
Футбол

Роман Еременко продлил контракт с футбольным клубом «Ростов»

Футбольный клуб "Ростов" подписал новое соглашение с финским полузащитником Романом Еременко. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба клуба.
Обновлено в 06:46
Религия

Православные в Хакасии отметят Троицу

В 2019 году Троица приходится на 16 июня. Официальное церковное название праздника – День Святой Троицы.
Обновлено в 00:27
Транспорт

Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час

Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Политика

Уволенный Путиным из-за Голунова генерал полиции написал заявление на пенсию

Начальник УВД по ЗАО Москвы генерал полиции Андрей Пучков, которого накануне президент России Владимир Путин отправил в отставку из-за дела журналиста Ивана Голунова, написал заявление об уходе на пенсию.
Обновлено в 05:58
Политика

Российским полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде

Глава МВД Владимир Колокольцев распорядился расширить список стран, куда полицейским разрешено выезжать, и добавить туда Турцию и Таиланд, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 03:34
Политика

Суд: Порошенко превысил полномочия и нарушил конституцию

Бывший президент Украины Петр Порошенко нарушил конституцию страны, когда своим указом образовал национальную комиссию по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг – к такому выводу пришел Конституционный суд Украины, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:49
Здоровье

Новая больница в городе Катана под Дамаском начала прием жителей Сирии

В городе Катана провинции Дамаск открылась новая больница, сообщает сирийский источник в сети Facebook (@rawad.zaki.14).
Обновлено в 07:15
Происшествия

Голунов пожаловался на панические атаки после уголовного дела

Голунов отметил, что «ему надо прийти в себя, понять, как жить дальше».
Обновлено в 07:24
Общество

Reuters: Сечин мог использовать самолеты «Роснефти» в личных целях

В кодексе деловой и корпоративной этики «Роснефти» говорится, что ее сотрудники не используют имущество и активы компании в личных целях.
Обновлено в 02:43
Авто

Honda раскрыла характеристики нового электрокара Honda e

Напомним, что в марте текущего года на автосалоне во Франкфурте автопроизводитель показал концепт-кар электрического ситикара Honda e. Автомобиль получил систему камер вместо наружних зеркал, которая, по заявлению Honda, снижает аэродинамическое сопротивление примерно на 90%.
Обновлено вчера в 06:22
Футбол

Дзюба скучает по домашнему чемпионату мира

Обновлено в 06:39
Футбол

Луценко покинул московское «Динамо»

Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев вышел в эфир полностью голым

Дмитрий Шепелев вышел в эфир полностью голым Телеведущий шокировал поклонников неожиданными откровениями.
Обновлено в 07:50
Интернет

ESET обнаружила новый вид мошенничества в WhatsApp

Международная антивирусная компания ESET обнаружила новый вид мошенничества в мессенджере WhatsApp.
Обновлено в 04:39
Транспорт

Завершено строительство первого железнодорожного пути Крымского моста

Строители сомкнули рельсы на первом пути железнодорожной части Крымского моста, сообщил 14 июня инфоцентр «Крымский мост».
Обновлено в 00:47
Финансы

Международные резервы России превысили $500 млрд

Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
Обновлено вчера в 09:24
Происшествия

«Воскресший» Цапок находился в розыске

Обновлено в 07:11
Экономика

Рабочая неделя в России может стать четырехдневной

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе.
Обновлено в 04:55
Происшествия

Активисты: полицейские угрожают семье аспиранта МГУ Мифтахова

Нижнекамские полицейские угрожают семье аспиранта МГУ Азата Мифтахова, которого обвиняют в хулиганстве за попытку поджога офиса «Единой России».
Обновлено в 07:43
Как работают Яндекс.Новости?
Главное