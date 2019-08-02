Экономика
Медведев заявил о «доставших» его манипуляциях с госзакупкамиРБК вчера в 21:51
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе совещания о работе по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке заявил, что ситуация с недобросовестными подрядчиками и занижением цен на конкурсах его «достала».
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с чего всё началось
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что его "достала" ситуация с недобросовестными подрядчиками.ТАССвчера в 21:57
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Медведев заявил, что его «достала» ситуация с недобросовестными подрядчиками
Коммерсантъвчера в 22:06
Медведев назвал ситуацию с недобросовестными подрядчиками «доставшей»
Московский Комсомолецвчера в 22:45
«Ситуация достала»: Медведев призвал решить проблему недобросовестных подрядчиков
Телеканал 360°вчера в 23:32
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 05:53, Ашберн
Политика
МИД России опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД
«2 августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединёнными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года», — говорится в сообщении на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 04:47
Гаджеты
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
Политика
Зеленский подтвердил планы Богдана об уходе в отставку
Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что глава офиса президента страны Андрей Богдан планирует уйти в отставку.
Обновлено в 05:43
Общество
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В Москве в пятницу, 2 августа, ожидается до +17°C.
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Политика
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Обновлено вчера в 12:20
Политика
«Северный поток-2» отреагировал на возможное принятие санкций США
Инициатива комитета по международным делам парламента США ввести санкции против «Северного потока-2» пока никак не повлияла на реализацию проекта, говорится в заявлении компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG.
Обновлено вчера в 08:53
Происшествия
ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть под Владимиром
Во Владимирской области ФСБ задержала членов террористической ячейки, планировавших нападение на воинскую часть.
Обновлено в 05:17
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП с автобусом на Ставрополье
По предварительным данным, в ДТП погибли пять человек.
Обновлено в 01:57
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
Общество
Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях
Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
Обновлено в 05:18
Футбол
Малком пропустил тренировку «Барселоны»
Вингер "Барселоны" Малком не принимал участие в тренировке, которая прошла 1 августа, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 06:23
Армия и оружие
«Туполев» создаст средний транспортный самолет на замену Ан-12
Компания "Туполев" планирует создать средний военно-транспортный самолет, который призван заменить в войсках устаревший Ан-12, заявил генеральный директор ПАО "Туполев" Александр Конюхов.
Обновлено в 03:53
Происшествия
В Запорожье убили преемника Япончика — Лёню Хитрого
Обновлено в 04:09
Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля
Пресненский суд Москвы арестовал одного из фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках на несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 05:31
Общество
Экс-глава «Магнита» Ольга Наумова может стать директором «Дикси»
Бывший гендиректор «Пятерочки» и «Магнита» Ольга Наумова может возглавить ГК «Дикси» О том, что Ольга Наумова может возглавить «Дикси», «Коммерсанту» рассказал источник, близкий к одному из бывших мест работы топ-менеджера.
Обновлено в 03:03
Политика
Медведев прокомментировал протесты Токио из-за посещения Курил
Протесты японской стороны в связи с посещением российскими чиновниками Курил не вызывают беспокойства у правительства России, заявил Дмитрий Медведев.
Обновлено в 03:01
Технологии
Walmart выпустит свою криптовалюту вслед за Facebook
Гигант розничной торговли Walmart намерен выпустить собственную криптовалюту, которая должна стать конкурентом Libra от Facebook.
Обновлено в 05:35
Общество
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Политика
Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей
В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.
Обновлено в 03:27
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в Сургуте
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в Сургуте.
Обновлено в 01:05
Армия и оружие
Опоздали на войну: Бундесвер не успел на задание из-за ВВС
27 июля бойцы Бундесвера должны были отправиться в Каунас, чтобы пополнить ряды международного батальона НАТО, размещенного там в 2017 году.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Китайские хоккеисты избили соперников во время матча
Обновлено в 02:23
Общество
ФБК нашел у семьи вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд рублей
Обновлено вчера в 10:22
Кино
Михаил Ефремов записал видеообращение к главе МВД
Актер Михаил Ефремов записал стихотворное видеообращение к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.
Обновлено в 04:01
Общество
Ученый назвал возможные сроки восстановления сгоревших в Сибири лесов
Министр природы Дмитрий Кобылкин 30 июля доложил, что в пяти регионах России площадь лесных пожаров с зонами контроля составил 2,7 млн га.
Обновлено в 05:45
Гаджеты
Realme разрабатывает смартфон с 64 МП камерой
Компания Realme несколько недель назад сообщила, что работает над смартфоном с 64-мегапиксельной камерой.
Обновлено в 05:40
Футбол
«Спартак» объявил о переходе футболиста Ларссона
Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о подписании соглашения со шведским нападающим "Норрчёпинга" Йорданом Ларссоном.
Обновлено в 05:02
Теннис
Шарапова прекратит сотрудничество с тренером Хогстедтом
Экс-первая ракетка мира, российская теннисистка Мария Шарапова в ближайшее время прекратит сотрудничество с тренером Томасом Хогстедтом.
Обновлено в 04:39
Гаджеты
Пять смартфонов Lenovo презентовали в РФ
Модель была представлена на мероприятии как Lenovo ZP. Самым доступным смартфоном из представленных становится Lenovo A5.
Обновлено вчера в 13:17