Экономика

Медведев заявил о «доставших» его манипуляциях с госзакупкамиРБК вчера в 21:51

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе совещания о работе по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке заявил, что ситуация с недобросовестными подрядчиками и занижением цен на конкурсах его «достала».
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с чего всё началось

Медведев заявил, что его «достала» ситуация с недобросовестными подрядчиками

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что его "достала" ситуация с недобросовестными подрядчиками.
ТАССвчера в 21:57

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Медведева «достали» махинации при госзакупках

URA.Ruвчера в 23:40

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ТАССвчера в 21:57

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RT на русскомвчера в 22:51

Медведев назвал ситуацию с недобросовестными подрядчиками «доставшей»

Московский Комсомолецвчера в 22:45

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Коммерсантъвчера в 22:06

«Ситуация достала»: Медведев призвал решить проблему недобросовестных подрядчиков

Телеканал 360°вчера в 23:32

Медведев заявил о «доставших» его манипуляциях с госзакупками

РБКвчера в 21:51
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Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
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В Хорватии шесть человек погибли в результате стрельбы

Шесть человек найдены застреленными в четверг вечером в столице Хорватии Загребе, сообщила местная полиция.
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Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
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В Сургуте возбудили уголовное дело после нападения на полицейских

Уголовное дело возбуждено после нападения мужчины на двух сотрудников полиции в Сургуте (ХМАО), находившихся при исполнении, сообщили РИА Новости в пятницу в региональном следственном управлении СК РФ.
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Альварес оставил вакантным титул IBF

Мексиканский боксёр Сауль Альварес оставил вакантным титул чемпиона мира по версии IBF, сообщает Boxing Scene.
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В Запорожье убили преемника Япончика — Лёню Хитрого

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Белый дом настаивает, что Россия не выполняет условия Договора о РСМД

Белый дом настаивает, что Россия не выполняет условия Договора о РСМД Госдепартамент США вновь заявил о том, что Россия не выполняет условия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 03:36
Здоровье

Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов

Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено вчера в 08:51
Общество

От кого ждать неприятностей: два знака Зодиака, которые подведут

Читая гороскопы, люди привыкли видеть только похвалы в отношении своего знака.
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия

Появилось видео нападения ОМОНа на болельщиков «Спартака» в Ростове

Опубликовано видео нападения ОМОНа на болельщиков «Спартака» после матча в Ростове-на-Дону.
Обновлено вчера в 12:55
Армия и оружие

Венгрия разрешила транзит российской военной техники в Сербию

Венгрия разрешила транзит российских военных транспортных средств в Сербию, несмотря на санкции Евросоюза.
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ФБК нашел у семьи вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд рублей

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Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа

Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.
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Общество

Российские математики решили пример, рассоривший пользователей Сети

Известные российские математики дали ответ на пример из школьного курса математики, породивший споры в социальных сетях, сообщает ТАСС.
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Происшествия

Шесть взрывов прогремели в Бангкоке

Ранним утром в Бангкоке несколько небольших взрывов прогремели друг за другом с небольшими временными интервалами.
Обновлено в 01:39
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Ученые ТГУ: язь в Томской области на 100% заражен описторхами

Сотрудники Биологического института Томского госуниверситета (БИ ТГУ) в ходе исследования промысловых видов рыб выявили, что язь в реках Томской области на 100% заражен описторхозом, сообщила в четверг пресс-служба вуза.
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Интернет

Apple перестала прослушивать запросы пользователей к Siri

Apple приостанавливает программу по контролю качества Siri.
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Происшествия

На Сенной площади «Тойота» влетела в автобусную остановку

«На Сенной площади Тойота прилетела со встречной полосы в автобусную остановку», – написал один из читателей портала «Мегаполис».
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Политика

Медведев прокомментировал протесты Токио из-за посещения Курил

Протесты японской стороны в связи с посещением российскими чиновниками Курил не вызывают беспокойства у правительства России, заявил Дмитрий Медведев.
Обновлено в 03:01
Политика

Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей

В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.
Обновлено в 03:27
Армия и оружие

СБУ сообщила, что пропавшими без вести в Донбассе числятся 258 человек

Служба безопасности Украины сообщает, что пропавшими без вести за период конфликта на востоке Украины числятся 258 человек.
Обновлено в 03:01
Происшествия

Внучка Роберта Кеннеди скончалась от передозировки наркотиков

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Происшествия

ФСБ предотвратила нападение на войсковую часть во Владимирской области

Ячейкой руководил житель Владимирской области 1999 года рождения, который вместе со своими сообщниками готовил нападение, чтобы завладеть оружием и боеприпасами.
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Политика

Кличко сравнил себя с английской королевой

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что фактически не имеет исполнительной власти в своем городе, и потому сравнил себя с "английской королевой" — по его мнению, он не имеет никакого влияния на происходящее.
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Космос

NASA обнаружило ближайшую к Земле пригодную для жизни планету

Обновлено вчера в 10:31
Происшествия

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Обновлено вчера в 12:06
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Православные отмечают Ильин день

Обновлено вчера в 18:00
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Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО

Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс в интервью изданию "Новое время" выразила мнение, что Украина не сможет стать частью НАТО в ближайшем будущем.
Обновлено в 03:37
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