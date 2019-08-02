Экономика
Медведев заявил о «доставших» его манипуляциях с госзакупкамиРБК вчера в 21:51
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе совещания о работе по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке заявил, что ситуация с недобросовестными подрядчиками и занижением цен на конкурсах его «достала».
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с чего всё началось
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что его "достала" ситуация с недобросовестными подрядчиками.ТАССвчера в 21:57
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Медведев назвал ситуацию с недобросовестными подрядчиками «доставшей»
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«Ситуация достала»: Медведев призвал решить проблему недобросовестных подрядчиков
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