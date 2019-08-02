Экономика

Медведев сообщил о «доставшей» ситуации с недобросовестными подрядчикамиRT на русском вчера в 22:51

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке заявил, что его «достала ситуация» с недобросовестными подрядчиками.
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с чего всё началось

Медведев заявил, что его «достала ситуация» с недобросовестными подрядчиками

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что его "достала ситуация" с недобросовестными подрядчиками.
ТАССвчера в 21:39

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Медведева «достали» махинации при госзакупках

URA.Ruвчера в 23:40

Медведев сообщил о «доставшей» ситуации с недобросовестными подрядчиками

RT на русскомвчера в 22:51

Медведев заявил о «доставшей» ситуации с недобросовестными подрядчиками

РБКвчера в 21:51

Медведева «достала» ситуация с недобросовестными подрядчиками

News.ruвчера в 22:18

Медведев заявил, что его «достала» ситуация с недобросовестными подрядчиками

Коммерсантъвчера в 22:06

Медведев назвал ситуацию с недобросовестными подрядчиками «доставшей»

Московский Комсомолецвчера в 22:45

Медведев заявил, что его «достала ситуация» с недобросовестными подрядчиками

ТАССвчера в 21:39
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено вчера в 23:46, Ашберн
Происшествия

Мужчина с ножом напал на полицейских в Сургуте

В Сургуте неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на полицейских.
Обновлено вчера в 15:49
Политика

Порошенко поведал о провале плана Путина по уничтожению Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о провале плана Москвы в отношении Киева.
Обновлено вчера в 18:53
Общество

Мэрия Москвы заявила о согласовании протестного митинга 10 августа

Обновлено вчера в 14:48
Общество

Власти ЕАО ввели режим ЧС из-за паводка на Амуре

За прошедшие сутки с 31 июля на 1 августа в ЕАО был зафиксирован подъём уровня Амура на 28--58 см. Вода вышла в пойму у населённых пунктов Пашково, Ленинское и Нижнеспасское.
Обновлено вчера в 07:11
Политика

Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО

Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс выразила мнение, что в ближайшем будущем Украина вряд ли сможет стать членом НАТО.
Обновлено вчера в 18:50
Происшествия

Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье

По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с транспортным средством в Апанасенковском районе Ставропольского края.
Обновлено вчера в 22:32
Общество

Искусственные дожди вызовут в Сибири для борьбы с пожарами

Обновлено вчера в 04:45
Музыка

Красавица из Бурятии стала «Мисс монгольских наций»

Красавица из Бурятии стала «Мисс монгольских наций». Виктория Дашиева завоевала Гран-при международного конкурса.
Обновлено вчера в 23:08
Политика

Стало известно об отставке главы офиса Зеленского

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено вчера в 12:49
Общество

Православные отмечают Ильин день

Обновлено вчера в 18:00
Происшествия

Здания в Бурятии, в которые врезался Ан-24, были построены незаконно

Обновлено вчера в 22:15
Футбол

«Арсенал» проиграл «Нефтчи» и не попал в следующий раунд Лиги Европы

Тульский "Арсенал" проиграл азербайджанскому "Нефтчи" в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено вчера в 15:00
Транспорт

Прерванное паводком движение по трассе «Сибирь» восстановлено

В Тулунском районе Иркутской области восстановлено движение транспорта по федеральной трассе "Сибирь", прерванное паводком трое суток назад.
Обновлено вчера в 19:34
Происшествия

Адвокат рассказал об отказе СК заводить дело на отца сестер Хачатурян

Другой адвокат сестер Алексей Паршин сообщил РИА «Новости», что если родственники не согласятся с отказом в возбуждении дела, то его все-таки откроют, но уже с целью реабилитации умершего.
Обновлено вчера в 18:29
Происшествия

Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами

В сети появилось видео, на котором сотрудники полиции применяют силу в отношении болельщиков московского «Спартака» после встречи второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным клубом и «Ростовом».
Обновлено вчера в 13:09
Политика

Трамп назвал хорошим разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что разговор с российским коллегой Владимиром Путиным был «коротким, но хорошим».
Обновлено вчера в 16:35
Кино

Ефремов записал видеообращение к главе МВД

Актер и режиссер Михаил Ефремов записал открытое видеообращение к министру внутренних дел Российской Федерации Владимиру Колокольцеву после ареста актера Дмитрия Смолева, изображающего пьяного сотрудника ГИБДД.
Обновлено вчера в 14:34
Футбол

«Спартак» согласовал с АЗ переход Тила

Московский "Спартак" договорился с нидерландским клубом АЗ о переходе полузащитника Гуса Тила, сообщает azfanpage.nl.
Обновлено вчера в 21:45
Авто

Toyota выпустит новый RAV4 с другим названием и дизайном

Кстати, уже в октябре 2019-го с конвейера другого завода, принадлежащего "поднебесному" концерну FAW и Toyota, начнет сходить Toyota RAV4 с глобальным дизайном.
Обновлено вчера в 12:12
Происшествия

Женщина лишилась рук и ног после ласк с собакой

Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

Магия облачка. Самолет Emirates появился из ниоткуда и попал на видео

В Сети появилось видео с посадкой лайнера авиакомпании Emirates.
Обновлено вчера в 18:13
Общество

Гороскоп на август. Что нас ждет после разворота Меркурия и Юпитера

Гороскоп говорит, что в августе успех придет к тем Тельцам, которые не будут бояться проявить личную инициативу и рисковать.
Обновлено 31 июля в 07:23
Политика

Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.
Обновлено вчера в 11:22
Экономика

Выручка Apple в России выросла на 30%

Прибыль от продаж продукции компании за прошлый выросла в 1,5 раза и составила 5,77 млрд руб. По итогам 2018 финансового года, который завершился 29 сентября, выручка всего Apple Inc. составила $265,6 млрд, что на 11% больше показателей предыдущего года ($229,2 млрд).
Обновлено вчера в 23:00
Общество

Финляндия объяснила ужесточение требований к визам для россиян

Ранее в Министерстве иностранных дел Финляндии сообщалось, что с 1 сентября страна ужесточит требования к документам для получения шенгенской визы для россиян.
Обновлено вчера в 07:40
Авто

Эксперты назвали лучшие спортивные машины за 300 тысяч рублей

Эксперты составили рейтинг лучших подержанных спортивных автомобилей стоимостью 300 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 08:50
Баскетбол

СМИ сообщили о переходе в ЦСКА лучшего снайпера баскетбольной Евролиги

В прошлом сезоне Джеймс выступал за «Милан», став самым результативным игроком регулярного чемпионата Евролиги.
Обновлено вчера в 14:28
Политика

ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет

Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено вчера в 10:37
Футбол

Малком прилетел в Санкт-Петербург

Бразильский нападающий «Барселоны» Малком прибыл в Санкт-Петербург.
Обновлено вчера в 17:06
Космос

В созвездии Гидры обнаружили потенциально живую планету

Планета вращается вокруг маленькой звезды в созвездии Гидры, сообщает Business Insider.
Обновлено вчера в 02:03
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