Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что его "достала ситуация" с недобросовестными подрядчиками.

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке заявил, что его «достала ситуация» с недобросовестными подрядчиками.

Медведев сообщил о «доставшей» ситуации с недобросовестными подрядчиками

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