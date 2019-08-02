Экономика
Медведев сообщил о «доставшей» ситуации с недобросовестными подрядчикамиRT на русском вчера в 22:51
Премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке заявил, что его «достала ситуация» с недобросовестными подрядчиками.
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с чего всё началось
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что его "достала ситуация" с недобросовестными подрядчиками.ТАССвчера в 21:39
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Медведев заявил, что его «достала» ситуация с недобросовестными подрядчиками
Коммерсантъвчера в 22:06
Медведев назвал ситуацию с недобросовестными подрядчиками «доставшей»
Московский Комсомолецвчера в 22:45
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено вчера в 23:46, Ашберн
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Мужчина с ножом напал на полицейских в Сургуте
В Сургуте неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на полицейских.
Обновлено вчера в 15:49
Политика
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Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о провале плана Москвы в отношении Киева.
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Общество
Мэрия Москвы заявила о согласовании протестного митинга 10 августа
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Общество
Власти ЕАО ввели режим ЧС из-за паводка на Амуре
За прошедшие сутки с 31 июля на 1 августа в ЕАО был зафиксирован подъём уровня Амура на 28--58 см. Вода вышла в пойму у населённых пунктов Пашково, Ленинское и Нижнеспасское.
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Политика
Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО
Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс выразила мнение, что в ближайшем будущем Украина вряд ли сможет стать членом НАТО.
Обновлено вчера в 18:50
Происшествия
Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье
По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с транспортным средством в Апанасенковском районе Ставропольского края.
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Общество
Искусственные дожди вызовут в Сибири для борьбы с пожарами
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Музыка
Красавица из Бурятии стала «Мисс монгольских наций»
Красавица из Бурятии стала «Мисс монгольских наций». Виктория Дашиева завоевала Гран-при международного конкурса.
Обновлено вчера в 23:08
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено вчера в 12:49
Общество
Православные отмечают Ильин день
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Происшествия
Здания в Бурятии, в которые врезался Ан-24, были построены незаконно
Обновлено вчера в 22:15
Футбол
«Арсенал» проиграл «Нефтчи» и не попал в следующий раунд Лиги Европы
Тульский "Арсенал" проиграл азербайджанскому "Нефтчи" в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено вчера в 15:00
Транспорт
Прерванное паводком движение по трассе «Сибирь» восстановлено
В Тулунском районе Иркутской области восстановлено движение транспорта по федеральной трассе "Сибирь", прерванное паводком трое суток назад.
Обновлено вчера в 19:34
Происшествия
Адвокат рассказал об отказе СК заводить дело на отца сестер Хачатурян
Другой адвокат сестер Алексей Паршин сообщил РИА «Новости», что если родственники не согласятся с отказом в возбуждении дела, то его все-таки откроют, но уже с целью реабилитации умершего.
Обновлено вчера в 18:29
Происшествия
Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами
В сети появилось видео, на котором сотрудники полиции применяют силу в отношении болельщиков московского «Спартака» после встречи второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным клубом и «Ростовом».
Обновлено вчера в 13:09
Политика
Трамп назвал хорошим разговор с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что разговор с российским коллегой Владимиром Путиным был «коротким, но хорошим».
Обновлено вчера в 16:35
Кино
Ефремов записал видеообращение к главе МВД
Актер и режиссер Михаил Ефремов записал открытое видеообращение к министру внутренних дел Российской Федерации Владимиру Колокольцеву после ареста актера Дмитрия Смолева, изображающего пьяного сотрудника ГИБДД.
Обновлено вчера в 14:34
Футбол
«Спартак» согласовал с АЗ переход Тила
Московский "Спартак" договорился с нидерландским клубом АЗ о переходе полузащитника Гуса Тила, сообщает azfanpage.nl.
Обновлено вчера в 21:45
Авто
Toyota выпустит новый RAV4 с другим названием и дизайном
Кстати, уже в октябре 2019-го с конвейера другого завода, принадлежащего "поднебесному" концерну FAW и Toyota, начнет сходить Toyota RAV4 с глобальным дизайном.
Обновлено вчера в 12:12
Происшествия
Женщина лишилась рук и ног после ласк с собакой
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
Магия облачка. Самолет Emirates появился из ниоткуда и попал на видео
В Сети появилось видео с посадкой лайнера авиакомпании Emirates.
Обновлено вчера в 18:13
Общество
Гороскоп на август. Что нас ждет после разворота Меркурия и Юпитера
Гороскоп говорит, что в августе успех придет к тем Тельцам, которые не будут бояться проявить личную инициативу и рисковать.
Обновлено 31 июля в 07:23
Политика
Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.
Обновлено вчера в 11:22
Экономика
Выручка Apple в России выросла на 30%
Прибыль от продаж продукции компании за прошлый выросла в 1,5 раза и составила 5,77 млрд руб. По итогам 2018 финансового года, который завершился 29 сентября, выручка всего Apple Inc. составила $265,6 млрд, что на 11% больше показателей предыдущего года ($229,2 млрд).
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Финляндия объяснила ужесточение требований к визам для россиян
Ранее в Министерстве иностранных дел Финляндии сообщалось, что с 1 сентября страна ужесточит требования к документам для получения шенгенской визы для россиян.
Обновлено вчера в 07:40
Авто
Эксперты назвали лучшие спортивные машины за 300 тысяч рублей
Эксперты составили рейтинг лучших подержанных спортивных автомобилей стоимостью 300 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 08:50
Баскетбол
СМИ сообщили о переходе в ЦСКА лучшего снайпера баскетбольной Евролиги
В прошлом сезоне Джеймс выступал за «Милан», став самым результативным игроком регулярного чемпионата Евролиги.
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Политика
ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет
Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено вчера в 10:37
Футбол
Малком прилетел в Санкт-Петербург
Бразильский нападающий «Барселоны» Малком прибыл в Санкт-Петербург.
Обновлено вчера в 17:06
Космос
В созвездии Гидры обнаружили потенциально живую планету
Планета вращается вокруг маленькой звезды в созвездии Гидры, сообщает Business Insider.
Обновлено вчера в 02:03