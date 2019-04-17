Медведев заявил, что внешний долг России за год сократился на $60 млрдLife.ru 06:53

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что внешний долг РФ в 2018 году сократился более чем на $60 млрд. Об этом глава правительства заявил в Госдуме, где выступает с отчётом о работе кабмина.

Медведев заявил, что внешний долг России за год сократился на $60 млрд

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