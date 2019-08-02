ОСТРОВ ИТУРУП, 2 авг — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал поручение о конфискации в доход бюджета используемой при незаконных рубках леса техники.

с чего всё началось

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал поручение о конфискации в доход бюджета используемых при незаконных рубках леса орудий.

Медведев заявил, что орудия незаконных рубок леса будут конфисковаться

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