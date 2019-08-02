Политика
Медведев заявил, что орудия незаконных рубок леса будут конфисковатьсяТАСС 02:18
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал поручение о конфискации в доход бюджета используемых при незаконных рубках леса орудий.
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с чего всё началось
ОСТРОВ ИТУРУП, 2 авг — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал поручение о конфискации в доход бюджета используемой при незаконных рубках леса техники.РИА Новости02:23
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Политика
МИД России опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД
«2 августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединёнными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года», — говорится в сообщении на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 04:47
Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля
Пресненский суд Москвы арестовал одного из фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках на несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 05:31
Политика
Медведев прокомментировал протесты Токио из-за посещения Курил
Протесты японской стороны в связи с посещением российскими чиновниками Курил не вызывают беспокойства у правительства России, заявил Дмитрий Медведев.
Обновлено в 03:01
Происшествия
ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть под Владимиром
Во Владимирской области ФСБ задержала членов террористической ячейки, планировавших нападение на воинскую часть.
Обновлено в 05:17
Гаджеты
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
Политика
Комитет сената США одобрил санкции против «Северного потока — 2»
Комитет сената конгресса США по международным делам проголосовал за санкции в отношении компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом информирует Reuters.
Обновлено 31 июля в 11:40
Транспорт
ГИБДД опубликовала карту размещения камер на дорогах
Обновлено 31 июля в 06:06
Происшествия
В Запорожье убили преемника Япончика — Лёню Хитрого
Обновлено в 04:09
Общество
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Футбол
«Спартак» объявил о переходе футболиста Ларссона
Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о подписании соглашения со шведским нападающим "Норрчёпинга" Йорданом Ларссоном.
Обновлено в 05:02
Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено 31 июля в 08:27
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро на новостях о санкциях
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в условиях заметного ухудшения внешнего фона из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, а также на информации о введении против России второго пакета санкций из-за отравления в Солсбери.
Обновлено в 03:35
Технологии
Delivery Club обвинили в нарушении лицензионных прав
Согласно материалам суда, претензия истца заключается в том, что Delivery Club использует его изобретение без заключения лицензионного договора.
Обновлено в 02:18
Кино
Михаил Ефремов записал видеообращение к главе МВД
Актер Михаил Ефремов записал стихотворное видеообращение к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.
Обновлено в 04:01
Футбол
Малком пропустил тренировку «Барселоны»
Вингер "Барселоны" Малком не принимал участие в тренировке, которая прошла 1 августа, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 06:23
Общество
Российские математики решили пример, рассоривший пользователей Сети
Известные российские математики дали ответ на пример из школьного курса математики, породивший споры в социальных сетях, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:01
Здоровье
Названы виды рака с наибольшим числом летальных исходов в России
Сообщается, что от этого вида рака умерло больше всего человек (59 процентов).
Обновлено в 05:02
Общество
Немецкие байкеры поделились впечатлениями от поездки в Россию
Немецкие байкеры из мотоклуба Dübener Heide, вернувшиеся из поездки по России, поделились восторженными откликами от увиденного.
Обновлено в 04:50
Общество
Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях
Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
Обновлено в 05:18
Общество
Женщинам в Саудовской Аравии разрешили путешествовать одним
Обновлено вчера в 19:25
Авто
Renault Arkana теперь стоит больше миллиона
Обновлено вчера в 06:05
Происшествия
В Подмосковье двое мужчин расстреляли торговца фруктами
В Щелковском районе Подмосковья в полицию обратился продавец магазина, которого обстреляли двое неизвестных при попытке незаконно унести ящик вишни.
Обновлено в 05:13
Теннис
Шарапова прекратит сотрудничество с тренером Хогстедтом
Экс-первая ракетка мира, российская теннисистка Мария Шарапова в ближайшее время прекратит сотрудничество с тренером Томасом Хогстедтом.
Обновлено в 04:39
Политика
Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей
В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.
Обновлено в 03:27
Экономика
Кредитование малого бизнеса выросло в России
Объемы кредитования малого и среднего бизнеса на востоке России в I квартале 2019 года увеличивались со скоростью, значительно опережающей темпы общероссийского прироста.
Обновлено вчера в 20:56
Армия и оружие
«Туполев» создаст средний транспортный самолет на замену Ан-12
Компания "Туполев" планирует создать средний военно-транспортный самолет, который призван заменить в войсках устаревший Ан-12, заявил генеральный директор ПАО "Туполев" Александр Конюхов.
Обновлено в 03:53
Политика
Китай пригрозил США ответным повышением пошлин
Президент США Дональд Трамп в четверг сообщил, что Соединенные Штаты с 1 сентября введут новые пошлины в размере 10% на товары из Китая стоимостью $300 млрд.
Обновлено в 04:15
Политика
Минобороны повысит выплаты контрактникам на 50%
Обновлено вчера в 12:20
Здоровье
Семилетнему мальчику удалили 526 лишних зубов
Обновлено вчера в 06:17
Футбол
Тульский «Арсенал» проиграл «Нефтчи» и завершил борьбу в Лиге Европы
Тульский "Арсенал" проиграл бакинскому "Нефтчи" со счетом 0:3 в ответном матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги Европы и не сумел выйти в следующую стадию турнира.
Обновлено вчера в 14:54