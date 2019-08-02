ОСТРОВ ИТУРУП, 2 авг — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал поручение о конфискации в доход бюджета используемой при незаконных рубках леса техники.

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о конфискации лесной техники, которая используется для незаконных рубок. Об этом сообщается на сайте правительства.

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