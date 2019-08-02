Политика

Медведев поручил конфисковать технику у нелегальных лесорубовRambler News Service 04:42

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о конфискации лесной техники, которая используется для незаконных рубок. Об этом сообщается на сайте правительства.
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с чего всё началось

Используемую при незаконных рубках леса технику будут конфисковывать

ОСТРОВ ИТУРУП, 2 авг — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал поручение о конфискации в доход бюджета используемой при незаконных рубках леса техники.
РИА Новости02:23

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В Госдуме прокомментировали поручение об изъятии техники «черных лесорубов»

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РБК04:33

Медведев: связь незаконных вырубок леса с пожарами в лесах проанализируют

Газета.Ru02:45
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 12:03, Ашберн
Армия и оружие

Пентагон тестирует систему массовой слежки на стратостатах

Минобороны США в шести штатах проводит испытания системы массового наблюдения с участием экспериментальных стратостатов, сообщает газета Guardian со ссылкой на документы, поданные в американскую Федеральную комиссию по связи.
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Катамадзе отменила концерт в Москве

Грузинская певица Нино Катамадзе отменила концерт в Москве, запланированный на 27 марта 2020 года в концертном зале Vegas City Hall, сообщает РИА Новости.
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Мутко раскритиковал власти Приангарья за работу по ликвидации паводка

Вице-премьер Виталий Мутко раскритиковал мэра Тулуна Юрия Кариха и губернатора Иркутской области Сергея Левченко за их действия после паводка.
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Футболист Малком перешел из «Барселоны» в «Зенит»

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Политика

Трамп рассказал о переименовании СССР в Россию

Президент США Дональд Трамп рассказал, что СССР прекратил свое существование из-за переименования в Россию.
Обновлено в 10:15
Политика

В администрации США объявили о новых санкциях против России

США вводят второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, заявил РИА Новости высокопоставленный представитель американской администрации.
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2 августа православные верующие празднуют Ильин день

Обновлено в 04:35
Политика

Стало известно об отставке главы офиса Зеленского

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено вчера в 12:49
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Суд арестовал первого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве

Обновлено в 05:31
Гаджеты

Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено в 01:31
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«МЮ» согласовал трансфер Магуайра с «Лестером» за 80 млн фунтов

Обновлено в 10:49
Общество

Мэрия Москвы согласовала митинги на проспекте Сахарова 10 и 11 августа

Правительство Москвы согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый, сообщил первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник.
Обновлено в 11:28
Происшествия

В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейских, есть жертвы

Обновлено вчера в 17:31
Происшествия

Кокорин и Мамаев подали прошения об условно-досрочном освобождении

Осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали в суд прошения об условно-досрочном освобождении.
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Происшествия

Более 130 участников незаконной акции в центре Москвы 27 июля оказались уклонистами

Более 130 человек, задержанных в Москве во время акции 27 июля, уклонялись от прохождения военной службы, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.
Обновлено в 11:57
Политика

Почему Крым никогда не станет украинским, объяснил журналист из Швейцарии

Журналист из Швейцарии Кристиан Мюллер объяснил, почему Крымский полуостров никогда не вернется в состав Украины.
Обновлено в 10:12
Общество

Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях

Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
Обновлено в 05:18
Происшествия

В подмосковном Одинцово произошел пожар на мебельной фабрике

На территории мебельной фабрики в Одинцово произошел пожар на втором этаже ангара.
Обновлено в 10:51
Политика

Украинцев возмутило фото Зеленского из спортзала

Украинских интернет-пользователей разозлил снимок из спортзала, опубликованный президентом Владимиром Зеленским в Instagram.
Обновлено в 08:39
Армия и оружие

В Индии объяснили отправку военных в Кашмир

Ранее журнал India Today сообщил, что решение об отправке войск в регион поступило после возвращения советника премьер-министра Индии по вопросам национальной безопасности Аджита Довала из Кашмира, где он находился с визитом с 24 по 26 июля.
Обновлено в 06:09
Финансы

За июль фонд национального благосостояния увеличился вдвое

Властям следует продолжать инвестировать средства ФНБ в высококачественные иностранные активы даже после достижения ликвидной части фонда 7% ВВП, чтобы защитить ресурсы для будущих поколений и изолировать экономику от волатильности цен на нефть, поддерживать диверсификацию и рост ненефтяной экономики, посоветовали эксперты фонда.
Обновлено в 11:21
Происшествия

«Проект» сообщил о проверке фонда Навального по статьям об отмывании денег и неуплате налогов

МВД России начало доследственную проверку в отношении руководства Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального по статьям о легализации преступных доходов (ст. 174 УК РФ) и неуплате налогов (ст. 199 УК РФ), утверждает «Проект».
Обновлено в 11:04
Происшествия

Пять человек погибли в Турции при пожаре в автобусе

"Наше изначальное предположение состоит в том, что пять человек надышались токсичными испарениями и погибли в огне", - уточнил мэр провинции.
Обновлено в 11:51
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В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача Alan Wake и For Honor

Онлайн магазин Epic Games Store сегодня, 2 августа, начал бесплатную раздачу таких известных игр, как Alan Wake и For Honor.
Обновлено в 11:42
Политика

Китай пообещал ответить на новые пошлины США

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что власти страны готовы принять адекватные меры в ответ на анонсированное американскими властями повышение пошлин на китайские товары.
Обновлено в 06:36
Происшествия

Землетрясение магнитудой 7 произошло в Индонезии

Землетрясение магнитудой 7 произошло на индонезийском острове Суматра, передает Reuters.
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Михаил Ефремов записал видеообращение к главе МВД

Актер Михаил Ефремов записал стихотворное видеообращение к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.
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Онищенко призвал не делать «супертрагедию» из нашествия тропических клопов

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко дал рекомендации москвичам по поводу того, что делать, если в жилище обнаруживаются клопы.
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В Киеве обрушилась часть пешеходного моста

Обновлено в 11:06
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