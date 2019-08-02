Политика
Медведев поручил конфисковать технику у нелегальных лесорубовRambler News Service 04:42
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о конфискации лесной техники, которая используется для незаконных рубок. Об этом сообщается на сайте правительства.
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с чего всё началось
ОСТРОВ ИТУРУП, 2 авг — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал поручение о конфискации в доход бюджета используемой при незаконных рубках леса техники.РИА Новости02:23
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Обновлено в 09:36
Происшествия
Более 130 участников незаконной акции в центре Москвы 27 июля оказались уклонистами
Более 130 человек, задержанных в Москве во время акции 27 июля, уклонялись от прохождения военной службы, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.
Обновлено в 11:57
Политика
Почему Крым никогда не станет украинским, объяснил журналист из Швейцарии
Журналист из Швейцарии Кристиан Мюллер объяснил, почему Крымский полуостров никогда не вернется в состав Украины.
Обновлено в 10:12
Общество
Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях
Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
Обновлено в 05:18
Происшествия
В подмосковном Одинцово произошел пожар на мебельной фабрике
На территории мебельной фабрики в Одинцово произошел пожар на втором этаже ангара.
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Политика
Украинцев возмутило фото Зеленского из спортзала
Украинских интернет-пользователей разозлил снимок из спортзала, опубликованный президентом Владимиром Зеленским в Instagram.
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Армия и оружие
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Ранее журнал India Today сообщил, что решение об отправке войск в регион поступило после возвращения советника премьер-министра Индии по вопросам национальной безопасности Аджита Довала из Кашмира, где он находился с визитом с 24 по 26 июля.
Обновлено в 06:09
Финансы
За июль фонд национального благосостояния увеличился вдвое
Властям следует продолжать инвестировать средства ФНБ в высококачественные иностранные активы даже после достижения ликвидной части фонда 7% ВВП, чтобы защитить ресурсы для будущих поколений и изолировать экономику от волатильности цен на нефть, поддерживать диверсификацию и рост ненефтяной экономики, посоветовали эксперты фонда.
Обновлено в 11:21
Происшествия
«Проект» сообщил о проверке фонда Навального по статьям об отмывании денег и неуплате налогов
МВД России начало доследственную проверку в отношении руководства Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального по статьям о легализации преступных доходов (ст. 174 УК РФ) и неуплате налогов (ст. 199 УК РФ), утверждает «Проект».
Обновлено в 11:04
Происшествия
Пять человек погибли в Турции при пожаре в автобусе
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Обновлено в 11:51
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Умерла певица Александра Стрельченко
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Обновлено в 11:42
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Китай пообещал ответить на новые пошлины США
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что власти страны готовы принять адекватные меры в ответ на анонсированное американскими властями повышение пошлин на китайские товары.
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Происшествия
Землетрясение магнитудой 7 произошло в Индонезии
Землетрясение магнитудой 7 произошло на индонезийском острове Суматра, передает Reuters.
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Михаил Ефремов записал видеообращение к главе МВД
Актер Михаил Ефремов записал стихотворное видеообращение к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.
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Здоровье
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Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко дал рекомендации москвичам по поводу того, что делать, если в жилище обнаруживаются клопы.
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В Киеве обрушилась часть пешеходного моста
Обновлено в 11:06