Медведев заявил, что люди не должны страдать от роста цен на бензинТАСС 07:26

Важно поддерживать сбалансированную ситуацию на внутреннем рынке нефтепродуктов, люди не должны страдать от роста цен, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

с чего всё началось

Все эти меры позволили стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке нефтепродуктов и она таковой остается, но совсем скоро, с 1 апреля, срок действия соглашения с нефтяными компаниями истекает.

Глава правительства напомнил о ранее принятых решениях, в частности, о подписании соглашения между Федеральной антимонопольной службой, Минэнерго и ведущими нефтяными компаниями по стабилизации цен, а также о продолжении ежедневного мониторинга цен и объемов реализации нефтепродуктов на биржевых торгах.

Медведев заявил, что люди не должны страдать от роста цен на бензин

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