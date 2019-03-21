Медведев заявил, что люди не должны страдать от роста цен на бензинТАСС 07:26

Все эти меры позволили стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке нефтепродуктов и она таковой остается, но совсем скоро, с 1 апреля, срок действия соглашения с нефтяными компаниями истекает.

Важно поддерживать сбалансированную ситуацию на внутреннем рынке нефтепродуктов, люди не должны страдать от роста цен, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Медведев заявил, что люди не должны страдать от роста цен на бензин

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