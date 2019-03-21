Энергетика

Медведев заявил, что люди не должны страдать от роста цен на бензинТАСС 07:43

Важно поддерживать сбалансированную ситуацию на внутреннем рынке нефтепродуктов, люди не должны страдать от роста цен, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Медведев заявил, что люди не должны страдать от роста цен на бензин

ТАСС07:43

Правительство решит дальнейшую судьбу цен на бензин

Lenta.ru03:37

Медведев высказался о ситуации на рынке топлива

Газета.Ru07:34

Медведев: Люди не должны страдать от роста цен на бензин

Росбалт08:07

Медведев призвал предотвратить необоснованный рост цен на бензин

Российская газета08:29

Люди не должны страдать от роста цен на бензин – Медведев

Москва 2408:08

Медведев призвал защитить население от роста цен на бензин

News.ru10:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 11:22, Ашберн
Происшествия

По заявлению Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
Обновлено вчера в 17:53
Происшествия

Следствие проводит проверку в отношении судьи Кузьминского суда

Следственные органы проводят проверку в отношении федерального судьи Кузьминского районного суда Руслана Якубаева, сообщила пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова в четверг.
Обновлено в 09:32
Авто

Составлен рейтинг самых незащищенных от угона и взлома автомобилей

Эксперты исследовательского центра Thatcham Research из Великобритании протестировали работу штатной сигнализации 11 автомобилей с бесключевым доступом на предмет защищенности от удаленного угона и взлома.
Обновлено в 09:30
Армия и оружие

Кабмин одобрил проект соглашения с Мали о военном сотрудничестве

Правительство России одобрило проект соглашения о военном сотрудничестве с Мали.
Обновлено в 09:39
Футбол

Андрей Аршавин стал послом на Евро-2020

Обновлено в 09:55
Шоу-бизнес

Сотни поклонников пришли проститься с Юлией Началовой

В последние годы о Началовой было больше известно как о телеведущей, чем как о певице.
Обновлено в 06:49
Происшествия

В результате крушения парома в Ираке погибли 60 человек

Около 60 человек погибли после переворота парома в реке Тигр около туристического острова в районе иракского Мосула, сообщил телеканал Al Hurra.
Обновлено в 10:13
Общество

Железнодорожный мост через Амур соединили Россия и Китай

Пекин / AbsolutTV.ru / Новости / Российская сторона завершила работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур из ЕОА в Китай, написано на сайте правительства провинции Хэйлунцзян.
Обновлено в 03:06
Энергетика

Британский суд приостановил разбирательства Газпрома и «Нафтогаза»

Суд Великобритании приостановил судебные разбирательства между российским Газпромом и украинским «Нафтогазом».
Обновлено в 11:09
Энергетика

Правительство продлит соглашение с нефтяниками о ценах на бензин

В правительстве пришли к выводу, что соглашение с нефтяными компаниями о сдерживании роста цен на моторное топливо (бензин и дизель) нужно продлить до середины этого года.
Обновлено в 10:57
Армия и оружие

США вложат за три года в модернизацию танка M-1 Abrams 6 млрд долларов

В проекте госбюджета страны на 2020 финансовый год предусматривается более 2,2 млрд долларов на закупку и модернизацию этих танков США в течение трех лет вложат почти 6 млрд долларов в модернизацию танка M-1 Abrams.
Обновлено вчера в 23:55
Музыка

Японка поразила мир оригинальным исполнением песни «Миллион алых роз»

Жительница Японии поразила мир оригинальным исполнением песни «Миллион алых роз».
Обновлено в 03:36
Кино

В Волгограде скончался актер Петр Зайченко

Российский актер Петр Зайченко скончался на 76-м году жизни в больнице Волгограда.
Обновлено в 11:05
Космос

«Роскосмос» получил деньги на строительство второй очереди Восточного

Обновлено в 10:24
Экономика

Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума.
Обновлено в 04:20
Культура

Медведев вручил премии правительства в области культуры

Премьер-министр России Дмитрий Медведев вручил правительственные премии в области культуры за 2018 год.
Обновлено в 09:25
Политика

ЦИК отказалась передать Грудинину мандат депутата Госдумы

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказалась передать экс-кандидату в президенты от КПРФ Павлу Грудинину мандат депутата Госдумы РФ, принадлежавший Жоресу Алферову, который скончался в начале марта.
Обновлено в 09:40
Политика

Генпрокурор Украины рассказал о списке «неприкасаемых» от посла США

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие, сообщает портал Hill.
Обновлено вчера в 11:38
Политика

Задержан экс-президент Бразилии Мишел Темер

Правоохранительные органы Бразилии задержали бывшего президента Мишела Темера, передаёт Globo.
Обновлено в 10:49
Происшествия

В Москве задержали киллера с заклинившим пистолетом

В результате злоумышленник повредил манжет его куртки. Затем у него заклинил пистолет, после чего мужчина попытался скрыться.
Обновлено в 09:17
Политика

Глава ВЦИОМа назвал долю поддерживающих Беглова жителей Петербурга

По мнению Федорова, высокий уровень поддержки Беглова обусловлен в том числе активностью врио главы Санкт-Петербурга в решении проблемы с плохой уборкой снега в городе.
Обновлено в 10:45
Экономика

Бюджет Росмолодежи вырос в семь раз

Бюджет Росмолодежи увеличили с 379 млн рублей в 2018 году до 2,7 млрд рублей в 2019 году.
Обновлено в 11:07
Наука

Аллигаторы помогли ученым измерить остроту слуха динозавров

Сравнение устройства мозга аллигаторов и птиц помогло нейрофизиологам доказать, что динозавры обладали очень хорошим слухом и могли легко определять положение источников звука в трехмерном пространстве.
Обновлено 18 марта в 13:40
Экономика

Победители международных школьных олимпиад получат до 1 млн рублей

Указом устанавливается, что победителям международных олимпиад премии за золотую медаль выплачиваются в размере 1 миллиона рублей, за серебряную медаль – в размере 500 тысяч рублей, за бронзовую медаль – в размере 400 тысяч рублей.
Обновлено в 08:46
Армия и оружие

Названа дата первого полета ИЛ-112В с воронежского авиазавода

Первый полет военного транспортника ИЛ-112В, который собрали на авиационном заводе Воронеже, пройдет в конце марта или начале апреля.
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес

На счетах Степаненко нашлись «миллионы», заявил адвокат Петросяна

Адвокат Сергей Жорин, который представляет интересы юмориста Евгения Петросяна, заявил, что суд нашел "миллионы на счетах" Елены Степаненко.
Обновлено в 08:45
Космос

Роскосмос приступил к модернизации морского комплекса «Зефир-Т»

По данным корпорации, специалисты РКС начали разработку технического проекта модернизации комплекса «Зефир-Т», которым оснащен корабль измерительного комплекса «Маршал Крылов».
Обновлено в 08:25
Общество

Яровая предложила разработать концепцию здорового питания детей

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила разработать концепцию здорового питания для детей, которая будет содержать единые методические рекомендации для детских учреждений.
Обновлено в 08:04
Происшествия

В структуре «Роскосмоса» нашли фиктивную компанию

Лефортовская межрайонная прокуратура обнаружила в структуре "Роскосмоса" фиктивную компанию, передает РБК со ссылкой на источники в МВД.
Обновлено в 09:17
Футбол

Вадим Шаблий: «Игнатьев выбрал деньги. Грош цена такому футболисту»

Футбольный агент Вадим Шаблий в эфире "СЭ" заявил, что нападающий "Краснодара" Иван Игнатьев вместо футбольного развития выбрал деньги.
Обновлено в 09:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное