Энергетика
Медведев заявил, что люди не должны страдать от роста цен на бензинТАСС 07:43
Важно поддерживать сбалансированную ситуацию на внутреннем рынке нефтепродуктов, люди не должны страдать от роста цен, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
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Происшествия
По заявлению Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
Обновлено вчера в 17:53
Происшествия
Следствие проводит проверку в отношении судьи Кузьминского суда
Следственные органы проводят проверку в отношении федерального судьи Кузьминского районного суда Руслана Якубаева, сообщила пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова в четверг.
Обновлено в 09:32
Авто
Составлен рейтинг самых незащищенных от угона и взлома автомобилей
Эксперты исследовательского центра Thatcham Research из Великобритании протестировали работу штатной сигнализации 11 автомобилей с бесключевым доступом на предмет защищенности от удаленного угона и взлома.
Обновлено в 09:30
Армия и оружие
Кабмин одобрил проект соглашения с Мали о военном сотрудничестве
Правительство России одобрило проект соглашения о военном сотрудничестве с Мали.
Обновлено в 09:39
Футбол
Андрей Аршавин стал послом на Евро-2020
Обновлено в 09:55
Шоу-бизнес
Сотни поклонников пришли проститься с Юлией Началовой
В последние годы о Началовой было больше известно как о телеведущей, чем как о певице.
Обновлено в 06:49
Происшествия
В результате крушения парома в Ираке погибли 60 человек
Около 60 человек погибли после переворота парома в реке Тигр около туристического острова в районе иракского Мосула, сообщил телеканал Al Hurra.
Обновлено в 10:13
Общество
Железнодорожный мост через Амур соединили Россия и Китай
Пекин / AbsolutTV.ru / Новости / Российская сторона завершила работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур из ЕОА в Китай, написано на сайте правительства провинции Хэйлунцзян.
Обновлено в 03:06
Энергетика
Британский суд приостановил разбирательства Газпрома и «Нафтогаза»
Суд Великобритании приостановил судебные разбирательства между российским Газпромом и украинским «Нафтогазом».
Обновлено в 11:09
Энергетика
Правительство продлит соглашение с нефтяниками о ценах на бензин
В правительстве пришли к выводу, что соглашение с нефтяными компаниями о сдерживании роста цен на моторное топливо (бензин и дизель) нужно продлить до середины этого года.
Обновлено в 10:57
Армия и оружие
США вложат за три года в модернизацию танка M-1 Abrams 6 млрд долларов
В проекте госбюджета страны на 2020 финансовый год предусматривается более 2,2 млрд долларов на закупку и модернизацию этих танков США в течение трех лет вложат почти 6 млрд долларов в модернизацию танка M-1 Abrams.
Обновлено вчера в 23:55
Музыка
Японка поразила мир оригинальным исполнением песни «Миллион алых роз»
Жительница Японии поразила мир оригинальным исполнением песни «Миллион алых роз».
Обновлено в 03:36
Кино
В Волгограде скончался актер Петр Зайченко
Российский актер Петр Зайченко скончался на 76-м году жизни в больнице Волгограда.
Обновлено в 11:05
Экономика
Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума.
Обновлено в 04:20
Культура
Медведев вручил премии правительства в области культуры
Премьер-министр России Дмитрий Медведев вручил правительственные премии в области культуры за 2018 год.
Обновлено в 09:25
Политика
ЦИК отказалась передать Грудинину мандат депутата Госдумы
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказалась передать экс-кандидату в президенты от КПРФ Павлу Грудинину мандат депутата Госдумы РФ, принадлежавший Жоресу Алферову, который скончался в начале марта.
Обновлено в 09:40
Политика
Генпрокурор Украины рассказал о списке «неприкасаемых» от посла США
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие, сообщает портал Hill.
Обновлено вчера в 11:38
Политика
Задержан экс-президент Бразилии Мишел Темер
Правоохранительные органы Бразилии задержали бывшего президента Мишела Темера, передаёт Globo.
Обновлено в 10:49
Происшествия
В Москве задержали киллера с заклинившим пистолетом
В результате злоумышленник повредил манжет его куртки. Затем у него заклинил пистолет, после чего мужчина попытался скрыться.
Обновлено в 09:17
Политика
Глава ВЦИОМа назвал долю поддерживающих Беглова жителей Петербурга
По мнению Федорова, высокий уровень поддержки Беглова обусловлен в том числе активностью врио главы Санкт-Петербурга в решении проблемы с плохой уборкой снега в городе.
Обновлено в 10:45
Экономика
Бюджет Росмолодежи вырос в семь раз
Бюджет Росмолодежи увеличили с 379 млн рублей в 2018 году до 2,7 млрд рублей в 2019 году.
Обновлено в 11:07
Наука
Аллигаторы помогли ученым измерить остроту слуха динозавров
Сравнение устройства мозга аллигаторов и птиц помогло нейрофизиологам доказать, что динозавры обладали очень хорошим слухом и могли легко определять положение источников звука в трехмерном пространстве.
Обновлено 18 марта в 13:40
Экономика
Победители международных школьных олимпиад получат до 1 млн рублей
Указом устанавливается, что победителям международных олимпиад премии за золотую медаль выплачиваются в размере 1 миллиона рублей, за серебряную медаль – в размере 500 тысяч рублей, за бронзовую медаль – в размере 400 тысяч рублей.
Обновлено в 08:46
Армия и оружие
Названа дата первого полета ИЛ-112В с воронежского авиазавода
Первый полет военного транспортника ИЛ-112В, который собрали на авиационном заводе Воронеже, пройдет в конце марта или начале апреля.
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес
На счетах Степаненко нашлись «миллионы», заявил адвокат Петросяна
Адвокат Сергей Жорин, который представляет интересы юмориста Евгения Петросяна, заявил, что суд нашел "миллионы на счетах" Елены Степаненко.
Обновлено в 08:45
Космос
Роскосмос приступил к модернизации морского комплекса «Зефир-Т»
По данным корпорации, специалисты РКС начали разработку технического проекта модернизации комплекса «Зефир-Т», которым оснащен корабль измерительного комплекса «Маршал Крылов».
Обновлено в 08:25
Общество
Яровая предложила разработать концепцию здорового питания детей
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила разработать концепцию здорового питания для детей, которая будет содержать единые методические рекомендации для детских учреждений.
Обновлено в 08:04
Происшествия
В структуре «Роскосмоса» нашли фиктивную компанию
Лефортовская межрайонная прокуратура обнаружила в структуре "Роскосмоса" фиктивную компанию, передает РБК со ссылкой на источники в МВД.
Обновлено в 09:17
Футбол
Вадим Шаблий: «Игнатьев выбрал деньги. Грош цена такому футболисту»
Футбольный агент Вадим Шаблий в эфире "СЭ" заявил, что нападающий "Краснодара" Иван Игнатьев вместо футбольного развития выбрал деньги.
Обновлено в 09:58