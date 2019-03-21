Энергетика
Медведев заявил, что люди не должны страдать от роста цен на бензинТАСС 07:43
Важно поддерживать сбалансированную ситуацию на внутреннем рынке нефтепродуктов, люди не должны страдать от роста цен, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
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Политика
МИД прокомментировал решение о пожизненном приговоре Караджичу
В российском МИДе высказались о том, что Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов отклонил апелляцию бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича на обвинительный приговор 2016 года и ужесточил его, заменив наказание в 40 лет лишения свободы пожизненным заключением.
Обновлено в 12:50
Экономика
Уровень бедности в России в 2018 году почти не изменился
Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в 2018 году, по предварительным данным, составила 18,9 млн человек против 19,3 млн в 2017 году, сообщил в четверг Росстат.
Обновлено в 11:42
Происшествия
Число погибших при крушении парома в Ираке возросло до 60
Количество погибших при крушении парома на севере Ирака увеличилось до 60 человек.
Обновлено в 11:27
Общество
В Екатеринбурге оштрафуют магазин, который бесплатно раздавал еду
Обновлено вчера в 05:37
Происшествия
В работе онлайн-сервисов МВД произошел сбой
В работе онлайн-сервисов Министерства внутренних дел (МВД) произошел сбой.
Обновлено в 08:21
Гаджеты
Тимати продемонстрировал беспроводные наушники от Black Star
Обновлено в 12:45
Политика
Глава Европарламента: Brexit может быть отложен максимум до 18 апреля
Выход Великобритании из Евросоюза, который должен был состояться 29 марта, могут отложить максимум до 18 апреля.
Обновлено в 12:21
Энергетика
Британский суд заступился за «Газпром» в споре с Украиной
В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж принял решение по делу об обоюдных исках «Газпрома» и «Нафтогаза».
Обновлено в 12:17
Экономика
Япония прекратит поставку в РФ трех жизненно важных лекарств
Компания объясняет принятую меру пересмотром "продуктового портфеля" Японская компания "Гаксла Фармасьюгикалс" приняла решение о прекращении поставок в Россию трех препаратов, входящих в список жизненно важных, и отзыве регистрационных удостоверений на них.
Обновлено вчера в 10:07
Политика
Гуайдо объявил о подготовке к захвату власти в Венесуэле
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил в четверг, что его сторонники готовятся к проведению операции «Свобода», которая завершится захватом власти в стране.
Обновлено в 12:05
Политика
Задержан бывший президент Бразилии
Экс-президент Бразилии Мишел Темер задержан в рамках расследования дела о коррупции.
Обновлено в 10:46
Спорт
Кузьмина выиграла спринт на этапе Кубка мира в Осло
Обновлено в 12:52
Наука
Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода
В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.
Обновлено вчера в 15:40
Армия и оружие
Новый ударный Ми-28НМ «Ночной суперохотник» отправили в Сирию
Министерство обороны России приняло решение о начале испытаний нового вертолета "Ми-28НМ", названного "Ночной суперохотник", в сложных погодных и климатических условиях.
Обновлено в 03:55
Спорт
ISU не нашел умысла в инциденте с участием двух фигуристок
В Международном союзе конькобежцев провели разбор инцидента, случившегося во время разминки женщин-одиночниц на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме, когда американка Мэрайя Белл порезала коньком ногу Лим Ын Су из Южной Кореи.
Обновлено в 11:45
Происшествия
За якобы поддельные кроссовки избили пятиклассницу в Челябинске
В одной из школ Челябинска ученицу избили за поддельные кроссовки известного бренда.
Обновлено в 08:46
Экономика
Visa и MasterCard захотели лишить денег
В настоящее время главными игроками российского рынка являются международные платежные системы Visa и MasterCard: на них приходится 39,5 и 36 процентов обработанных транзакций соответственно.
Обновлено в 11:48
Здоровье
Госдума запросила Минздрав об исчезновении амиодарона из аптек
Комитет Госдумы по охране здоровья запросил Минздрав РФ о причинах, по которым препараты для борьбы с нарушениями сердечного ритма на основе действующего вещества "амиодарон" исчезли из аптек.
Обновлено в 11:55
Футбол
Паредес: «Месси — лидер сборной Аргентины. Я постоянно учусь у него»
Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес, до недавнего времени выступавший за «Зенит», рассказал, как ему работается вместе с капитаном «Барселоны» Лионелем Месси в национальной команде.
Обновлено в 09:26
Экономика
Минкультуры после проверки Счетной палатой уволило 56 сотрудников
«Из 132 работников дирекции в течение 2018 года были уволены 56», — пояснили РБК в министерстве, уточнив, что среди уволенных в том числе руководитель и несколько его заместителей, главный бухгалтер, а также руководящий состав отдела размещения госзаказа.
Обновлено в 10:38
Политика
Компания S7 Space отменила заказ на украинские ракеты «Зенит»
Частная российская компания S7 Space сообщила об остановке работ по договору, заключенному на поставку ракет-носителей "Зенит" с украинским предприятием "Южмаш".
Обновлено вчера в 23:49
Интернет
Facebook хранила без шифрования сотни миллионов паролей пользователей
Facebook хранила пароли 200-600 млн пользователей на внутренних серверах без шифрования в текстовых файлах.
Обновлено в 12:25
Политика
ЦИК отказался передать Грудинину мандат депутата Госдумы
Основной причиной стало наличие у Грудинина иностранных счетов в момент регистрации его кандидатом в депутаты Госдумы в 2016 г. Мандат Алферова теперь передадут депутату законодательного собрания Красноярского края Петру Медведеву.
Обновлено в 05:56
Происшествия
Следствие проводит проверку в отношении судьи Кузьминского суда
Следственные органы проводят проверку в отношении федерального судьи Кузьминского районного суда Руслана Якубаева, сообщила пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова в четверг.
Обновлено в 09:32
Происшествия
В Москве задержали киллера с сигнальным пистолетом
Неудавшееся покушение произошло 20 марта - подозреваемый не меньше двух раз выстрелил в жертву из сигнального пистолета, но повредил потерпевшему лишь манжет куртки.
Обновлено в 06:23
Шоу-бизнес
На похоронах Юлии Началовой присутствовал «Тайванчик»
В Москве на Троекуровском кладбище в четверг, 21 марта, прошла церемония прощания с певицей Юлией Началовой, умершей на 39-м году жизни от сепсиса.
Обновлено в 07:18