Медведев заявил, что люди не должны страдать от роста цен на бензинТАСС 07:43

Важно поддерживать сбалансированную ситуацию на внутреннем рынке нефтепродуктов, люди не должны страдать от роста цен, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Медведев заявил, что люди не должны страдать от роста цен на бензин

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