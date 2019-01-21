Энергетика

Медведев заявил, что люди не должны страдать от роста цен на бензинТАСС 07:26

Важно поддерживать сбалансированную ситуацию на внутреннем рынке нефтепродуктов, люди не должны страдать от роста цен, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
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Медведев заявил, что люди не должны страдать от роста цен на бензин

ТАСС07:26

Медведев высказался о ситуации на рынке топлива

Газета.Ru07:34

Медведев: Люди не должны страдать от роста цен на бензин

Росбалт08:07

Люди не должны страдать от роста цен на бензин – Медведев

Москва 2408:08

Медведев: люди не должны сталкиваться с необоснованным ростом цен на бензин

Финмаркет07:55

Медведев: ситуация на рынке топлива в России должна оставаться сбалансированной

Вести ФМ07:50

Медведев назвал стабильной ситуацию на топливном рынке в РФ

Интерфакс - Россия07:53
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В Кремле осведомлены о публикациях агентства Bloomberg о «сценариях» сохранения у власти президента России Владимира Путина после 2024 года, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Все покупки в интернете в скором времени будут оплачиваться не долларом, а криптовалютой, уверена партнер Winklevoss Capital Стерлинг Витцке.
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В МЧС проанализировали действия пожарных в ТЦ «Зимняя вишня»

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Денис Паслер назначен врио губернатора Оренбургской области

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Россия подняла в воздух два Су-27 из-за бомбардировщика ВВС США

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70 согласных и 40 падежей

Например, Петр Услар в конце XIX века сообщал, что старожилы помнят единственный смешанный брак, который вызвал в селении великий скандал.
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