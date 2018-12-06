Есть достаточно строгая статистика на сей счет. У нас долгое время из-за кризиса, из-за всякого рода ограничений и проблем доходы падали. В настоящий момент в последние два года они перешли к росту.

Реальные располагаемые доходы населения в 2018 году вырастут на 1,6 процента, зарплаты — на 7,6 процента. Об этом в четверг, 6 декабря, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью, которое транслируется в прямом эфире на канале НТВ.

Экономика Экономика Медведев: Экономика России имеет достаточный запас прочности Российская экономика имеет запас прочности и все возможности для стабильного развития, уверен премьер-министр Дмитрий Медведев.

Экономика Экономика ЦБ аннулировал лицензии у двух банков В обоих случаях лицензия аннулирована в связи с решением банков о добровольной ликвидации.

Финансы Финансы ЦБ: инфляция в России до конца года достигнет 4% Инфляция в России к концу ноября ускорилась до 3,9% в годовом выражении и достигнет целевого уровня в 4% до конца года, сообщается в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды".

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Энергетика Энергетика Страны ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти Страны ОПЕК одобрили предварительную сделку по сокращению добычи нефти, передает Reuters.

Финансы Финансы Минфин России запланировал разместить ОФЗ в юанях в 2019 году Агентство напоминает, что Россия не размещала ОФЗ в юанях, но Минфин не первый год анонсирует планы выйти на рынок с бумагами, эквивалентными $1 млрд для выкупа китайскими инвесторами.

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Экономика Экономика Уровень безработицы в мире снизился до минимальной отметки за 38 лет Анализ, проведенный банком UBS, показал, что уровень безработицы в 48 наиболее развитых странах мира снизился до 5,2%. Это ненамного выше минимальной отметки 5%, зафиксированной в 1980 году, сообщает Financial Times.

Экономика Экономика Utair объявила себя первым гибридным лоукостером

Экономика Экономика Сбербанк ограничил перевод денег по номеру телефона Как подчеркнули в кредитной организации, у подавляющего большинства клиентов имеется и дебетовая карта, зачислять деньги на которую по-прежнему можно двумя способами: по номеру телефона или карты.

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Экономика Экономика Матвиенко призвала стимулировать выпуск муниципальных облигаций Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в четверг призвала стимулировать выпуск муниципальных облигаций с тем, чтобы улучшить финансовое состояние муниципалитетов.