Экономика
Медведев запретил завышать цены на услуги ЖКХVologda-poisk.ru вчера в 09:52
Премьер-министр России Дмитрий Медведев 19 июня подписал постановление, в соответствии с которым запрещается повышать цены на услуги ЖКХ сверх уровня инфляции. Это, по мнению главы кабмина, позволит жестче контролировать цены на услуги коммунальщиков.
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Правительство приняло постановление против необоснованного роста тарифов ЖКХ
RT на русскомвчера в 13:35
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Экономика
Путин признал, что россиянам стало тяжелее жить
Президент РФ Владимир Путин согласился с тем, что россиянам стало тяжелее жить. Об этом глава государства заявил во время «Прямой линии».
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Экономика
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В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
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Общество
Скончался экс-посол СССР в Британии Леонид Замятин
«Министерство иностранных дел Российской Федерации с прискорбием сообщает, что 19 июня с. г. на девяносто восьмом году жизни скончался выдающийся государственный и общественно-политический деятель СССР, Чрезвычайный и Полномочный Посол в отставке Замятин Леонид Митрофанович», — говорится в сообщении пресс-службы МИД РФ.
Обновлено в 06:38
Армия и оружие
США осознанно нагнетают обстановку в Персидском заливе, заявил Рябков
США осознанно нагнетают обстановку в персидском заливе, Вашингтон старается максимально осложнить ситуацию, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 03:05
Политика
Оппозиция Грузии потребовала отставки спикера парламента
Депутаты оппозиционных партий в Грузии потребовали отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе после того, как президент Межпарламентской ассоциации православия Сергей Гаврилов открыл в Тбилиси сессию, сидя в кресле председателя законодательного органа.
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Космос
В Кировской области заметили серебристые облака
Обновлено вчера в 01:40
Происшествия
Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку
Обновлено вчера в 12:03
Политика
Турецкий суд приговорил 16 генералов к пожизненному заключению
По данным издания, суд вынес различные приговоры в отношении 224 военных, 128 из них получили пожизненные сроки с отягчающими обстоятельствами.
Обновлено в 06:46
Экономика
«Энел Россия» подписала соглашение о продаже Рефтинской ГРЭС
«Энел Россия» (подконтрольна итальянской Enel) подписала договор о продаже «Кузбассэнерго», «дочке» Сибирской генерирующей компании, крупнейшей угольной станции в РФ — Рефтинской ГРЭС.
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Экономика
Россияне пожаловались Владимиру Путину на низкие зарплаты
В ходе ежегодной прямой линии с Владимиром Путиным множество россиян обратились к президенту с жалобой на низкие зарплаты и что жить стало тяжелее.
Обновлено в 05:43
Футбол
Леонид Федун — о «Спартаке», Каррере, Кононове, Аленичеве, агентах
1. Леонид Федун прямо говорит, что без его участия «Спартаку» грозила бы участь «Торпедо» или «Динамо».
Обновлено в 02:00
Происшествия
На северо‐западе Москвы перевернулась маршрутка с пассажирами
Официальной информации о пострадавших пока не поступало.
Обновлено в 01:56
Экономика
Учительница из Орла пожаловалась Путину на зарплату в 10 тысяч рублей
Учительница из нашего областного центра написала, что получает в месяц 10 тысяч рублей и бонусы.
Обновлено в 05:32
Политика
Путин назвал «полной чушью» обвинения в оккупации Донбасса Россией
Президент РФ Владимир Путин заявил, что звучащие в адрес России обвинения в оккупации Донбасса являются "полной чушью".
Обновлено в 06:35
Происшествия
Следствие попросило арестовать бизнесмена Бойко-Великого
Следствие попросило арестовать фигурантов дела о хищениях средств банка «Кредит-Экспресс», в том числе бизнесмена Василия Бойко-Великого.
Обновлено в 06:02
Общество
В Норильске поймали гуляющую белую медведицу
В Норильске зоологам удалось поймать белую медведицу, которая уже несколько дней гуляла по улицам города.
Обновлено в 03:57
Шоу-бизнес
Александр Цекало отметил 28-летие новой супруги в Голливуде
Дарина и Александр не скрывали своих чувств и обнимались весь вечер. Дарине Эрвин, новой жене Александра Цекало, исполнилось 28 лет.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Избитый в Черкассах украинский журналист умер
Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.
Обновлено в 02:25
Хоккей
Кучеров стал самым ценным хоккеистом НХЛ по версии игроков
Обновлено вчера в 21:03
Футбол
Месси считает безумием невыход Аргентины из группы на Кубке Америки
"Альбиселесте" рискует не выйти из своей группы, после двух матче имея в своем активе лишь одно очко. Однако Месси считает это безумием.
Обновлено в 03:43
Политика
Премьер Малайзии назвал политически мотивированными выводы по MH17
Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир после заявления Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году заявил, что расследование политически мотивированно.
Обновлено в 04:21
Общество
Формат сдачи ЕГЭ планируют изменить
По информации издания "Известия", сдача единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) в ближайшем будущем может измениться.
Обновлено вчера в 05:04
Происшествия
Пассажирский самолет вернулся в Симферополь из-за проблем с закрылками
Вылетевший в Санкт-Петербург пассажирский самолет вернулся в Симферополь из-за технических проблем, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в службах управления воздушным движением полуострова.
Обновлено в 06:25
Общество
Белух и косаток начали вывозить из «китовой тюрьмы»
Белух и косаток начали выгружать из "китовой тюрьмы" в Приморье, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:33
Происшествия
На хакасского чиновника, напавшего на журналиста, завели новое дело
Против главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который напал на журналиста в своем рабочем кабинете, возбудили новое уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Обновлено в 05:26
Происшествия
Пропавшую в Одессе девочку нашли мертвой: искать ее помогала мама убийцы
В Ивановке проживают 7000 человек.
Обновлено в 06:34
Шоу-бизнес
Муж Климовой променял ее на молодую актрису
Напомним, что 41-летняя актриса Екатерина Климова подала на развод с 33-летним актером Гелой Месхи в конце мая после пяти лет брака.
Обновлено вчера в 04:00
Шоу-бизнес
Садальский напал на Алибасова после эфира у Малахова
Обновлено в 04:27
Общество
Врач из Мурманска пожаловалась на низкую заработную плату
Отвечать на вопросы президент России начал в 12:08.Вопрос низкой заработной платы врачей, учителей и спасателей стал одним из первых, который задали Путину.
Обновлено в 05:22