Экономика

Медведев запретил завышать цены на услуги ЖКХVologda-poisk.ru вчера в 09:52

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 19 июня подписал постановление, в соответствии с которым запрещается повышать цены на услуги ЖКХ сверх уровня инфляции. Это, по мнению главы кабмина, позволит жестче контролировать цены на услуги коммунальщиков.
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Если нет возможности смотреть. Текстовая трансляция прямой линии Путина

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