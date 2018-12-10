Экономика
Медведев запретил продавать непищевые спирты дешевле алкоголя
Медведев запретил продавать непищевые спирты дешевле алкоголяИзвестия08:30
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник, 10 декабря, подписал постановление, которое запрещает продавать спиртосодержащую непищевую продукцию дешевле алкоголя.
Известия08:30
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Я подписал постановление правительства, которое устанавливает запрет на продажу такой спиртосодержащей непищевой продукции по цене ниже установленной для соответствующей алкогольной продукции, что тем самым выбивает экономическую основу из подобного рода торговли или деятельности.
— Дмитрий Медведев, российский политикНТВ 07:04
с чего всё началось
Правительство запретило продавать спиртосодержащую непищевую продукцию дешевле алкогольных напитков, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.Новая газета07:39
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