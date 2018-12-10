с чего всё началось

Я подписал постановление правительства, которое устанавливает запрет на продажу такой спиртосодержащей непищевой продукции по цене ниже установленной для соответствующей алкогольной продукции, что тем самым выбивает экономическую основу из подобного рода торговли или деятельности.

Экономика Экономика Названы регионы России с самой большой пенсией Пенсионный фонд России назвал регионы страны с самой высокой и самой низкой пенсией.

Экономика Экономика 40 субъектов РФ получат гранты за высокие темпы роста экономики Уточняется, что субъекты РФ, занявшие с 1-го по 40-е места по итогам оценки эффективности деятельности региональных органов исполнительной власти по достижению высоких темпов роста экономики в 2017 году, получат гранты в размере 19,96 млрд рублей.

Финансы Финансы Реальный эффективный курс рубля с начала года снизился на 6,5% Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) за январь-ноябрь 2018 года снизился на 6,5%, в ноябре - на 0,1%, свидетельствуют данные ЦБ РФ.

Экономика Экономика Россия вышла на второе место в мире по производству оружия Россия впервые с 2000-х годов вышла на второе место в мире по продажам оружия.

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Экономика Экономика Правительство и регионы займутся оценкой экспортных программ компаний Региональным властям потребуется вести отбор проектов для внесения их на рассмотрение межведомственной комиссии.

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Экономика Экономика «Ведомости»: АСВ займется продажей активов рухнувших банков Агентство по страхованию вкладов (АСВ) откроет в Москве офис продаж активов банков, которые перешли под контроль агентства после отзыва у них лицензий.

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Экономика Экономика Топилин назвал реалистичным план по снижению уровня бедности Глава Минтруда России Максим Топилин заявил, что задача по снижению уровня бедности в два раза к 2024 году является реалистичной, но может потребовать выделения дополнительных средств на уровне регионов.

Экономика Экономика «Касперский» сообщил об атаках на половину промышленных компьютеров Почти половина компьютеров (48%) на промышленных предприятиях России подверглась кибератакам в 2018 году.

Экономика Экономика Бензиновые протесты обвалили экономику Франции Французской экономике предрекли замедление в последнем квартале 2018 года из-за бензиновых протестов.

Экономика Экономика Bitcoin вырастет до $50 000 за 18 дней. Или Blocktower потеряет $1 млн Хедж-фонд Blocktower Capital в декабре 2017 г. поставил практически $1 млн на то, что цена биткоина поднимется до отметки в $50 000 к концу 2018 года.

Экономика Экономика Козак назвал главную тему инвестиционного форума в Сочи Российский инвестиционный форум, который пройдет в Сочи с 14 по 15 февраля, будет посвящен теме реализации национальных проектов, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак на оргкомитете форума.