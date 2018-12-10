Экономика
Медведев запретил продавать непищевые спирты дешевле алкоголя
Медведев запретил продавать непищевые спирты дешевле алкоголяИзвестиявчера в 08:30
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник, 10 декабря, подписал постановление, которое запрещает продавать спиртосодержащую непищевую продукцию дешевле алкоголя.
Известиявчера в 08:30
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Я подписал постановление правительства, которое устанавливает запрет на продажу такой спиртосодержащей непищевой продукции по цене ниже установленной для соответствующей алкогольной продукции, что тем самым выбивает экономическую основу из подобного рода торговли или деятельности.
— Дмитрий Медведев, российский политикНТВ вчера в 07:04
с чего всё началось
Правительство запретило продавать спиртосодержащую непищевую продукцию дешевле алкогольных напитков, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.Новая газетавчера в 07:39
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Правительство запретило продавать спиртосодержащие настойки дешевле крепкого алкоголя
RT на русскомвчера в 11:25
Правительство запретило продавать спиртосодержащую непищевую продукцию по цене ниже алкоголя
Эхо Москвывчера в 07:30
Спиртосодержащую непищевую продукцию в РФ запретили продавать дешевле алкоголя
Интерфаксвчера в 06:28
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
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