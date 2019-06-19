Экономика
Медведев подписал постановление против роста цен на ЖКХ выше инфляцииRT на русском вчера в 07:33
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления, которое не допускает роста цен на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) выше уровня инфляции.
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Правительство приняло постановление против необоснованного роста тарифов ЖКХ
RT на русскомвчера в 13:35
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Музыка
На съемках клипа дочери Алсу произошло ЧП
Обновлено в 04:16
Политика
Путин ответил на вопрос пожарного о зарплате 12 тыс. рублей
Президент России Владимир Путин в ходе "прямой линии" ответил на вопрос пожарного о низкой зарплате.
Обновлено в 05:24
Происшествия
Во дворе Симферополя нашли головы крокодилов
Прокуратура Киевского района Симферополя проведет проверку по факту обнаружения голов крокодилов в одном из дворов крымской столицы.
Обновлено в 01:55
Общество
Алибасов заявил, что лишает сына наследства
Обновлено вчера в 22:54
Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.
Обновлено в 01:31
Транспорт
В правительстве предложили штраф за проезд зайцем по платным дорогам
Правительство РФ предложило наказывать автомобилистов взысканием в размере до 2500 рублей для тех, кто воспользуется проездом по платной дороге, но не заплатит за это.
Обновлено в 05:11
Общество
Косаток начали вывозить из «китовой тюрьмы»
Косаток из «китовой тюрьмы» бухте Средняя в Приморье начали перегружать из вольеров в автомобили для выпуска в естественную среду обитания.
Обновлено в 04:41
Происшествия
Бойко-Великого обвинили в хищении нескольких миллионов долларов
По версии следствия, в 2013-2018 годах Бойко-Великий, владея десятью процентами уставного капитала "Кредитного Экспресса", вместе с директором организации Аллой Кабановой, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками похитил у банка более 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов.
Обновлено в 03:19
Технологии
Исследование Avast: 94% устройств IoT были изготовлены менее чем 1% производителей
Avast отсканировал 83 млн устройств Интернета вещей в 16 млн домов по всему миру, чтобы понять, как распределяются устройства IoT по степени безопасности у разных производителей.
Обновлено в 03:10
Экономика
Путин рассказал о росте средней зарплаты в России до 45 тысяч рублей
Комментируя ситуацию с заработными платами в России, президент РФ отметил, что за последние два года в стране значительно увеличилась средняя номинальная зарплата.
Обновлено в 05:27
Политика
Зеленский рассказал о «прикольной вещи» в здании АП в Киеве
Обновлено вчера в 14:48
Происшествия
Часть семей цыган вернулась в Чемодановку
Несколько цыганских семей, которые выехали из пензенского села Чемодановка в Волгоградскую область к родственникам, вернулись обратно, сообщил РИА Новости представитель Ассоциации цыган в ЮФО Артур Горбатов.
Обновлено в 05:12
Армия и оружие
Спецпредставитель президента РФ заявил, что Россия не хочет ни с кем вести кибервойн
Россия зафиксировала более 70 млн кибератак на свои государственные ресурсы, но ни с кем не хочет воевать в киберпространстве.
Обновлено в 05:05
Общество
Формат сдачи ЕГЭ планируют изменить
По информации издания "Известия", сдача единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) в ближайшем будущем может измениться.
Обновлено вчера в 05:04
Происшествия
Под Челябинском в ДТП с автобусом и бензовозом погибли два человека
Два человека погибли и семеро получили серьезные увечья в результате автокатастрофы на 1750 километре федеральной автодороги М5 "Урал".
Обновлено в 01:09
Политика
Избитый в Черкассах украинский журналист умер
Обновлено в 02:25
Происшествия
Сотрудник торгпредства РФ погиб в ДТП в Осло
Сотрудник российского торгового представительства в Норвегии погиб в автомобильной аварии в Осло минувшей ночью.
Обновлено в 04:59
Происшествия
В Новосибирске экс-боец ОМОН похитил бывшую жену, увез на остров и привязал к своей ноге
В Новосибирске следствие просит арестовать мужчину, который похитил свою бывшую жену, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
Обновлено в 04:28
Политика
Кучма поставил условия снятия экономической блокады Донбасса
Бывший президент Украины, представитель Киева в Контактной группе Леонид Кучма заявил, что экономическая блокада Донбасса будет снята только после того, как будут возвращены украинские активы.
Обновлено вчера в 12:34
Происшествия
Мосгорсуд оставил под стражей обвиняемого в шпионаже Пола Уилана
Мосгорсуд признал законным решение Лефортовского суда, который до конца лета продлил арест гражданину США, Ирландии, Канады и подданному Великобритании Полу Уилану, обвиняемому в шпионаже.
Обновлено в 05:16
Общество
В Норильске поймали гуляющую белую медведицу
В Норильске зоологам удалось поймать белую медведицу, которая уже несколько дней гуляла по улицам города.
Обновлено в 03:57
Экономика
Француз Бернар Арно стал третьим владельцем состояния в $100 млрд
Основной владелец группы компаний LVMH - по первым буквам брендов Louis Vuitton, Moët, Hennessy - французский бизнесмен Бернар Арно стал персоной с состоянием более $100 млрд, сообщил Bloomberg.
Обновлено вчера в 14:27
Общество
В Москве обнаружили значок дворника конца XIX века
Обновлено в 03:44
Политика
Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам
В октябре текущего года будут повышены пенсии военных пенсионеров, заявил президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии».
Обновлено в 05:32
Финансы
Курс доллара обновил минимум года
Курс доллара обновил минимум текущего года, опустившись ниже 63,63 рубля.
Обновлено в 03:03
Политика
Премьер Малайзии назвал политически мотивированными выводы по MH17
Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир после заявления Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году заявил, что расследование политически мотивированно.
Обновлено в 04:21
Здоровье
Врачи рассказали, как летом не подхватить энтеровирус
Летом в разы возрастает возможность подхватить энтеровирусную инфекцию, которая вызывает обезвоживание организма, сильную рвоту, понос и повышение температуры.
Обновлено вчера в 22:10
Общество
Зарплаты в 10 тыс.: учителя из Твери и Орла жалуются Путину
О крайне низких зарплатах сообщили на «прямую линию» с президентом жители ряда городов, в частности, из Твери и Орла, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено в 05:23
Политика
Виктор Карамышев стал мэром Курска
Мэром Курска после голосования депутатов Курского городского Собрания стал Виктор Карамышев, за него проголосовало 29 депутатов из 31.
Обновлено в 05:02