Экономика

Медведев подписал постановление против роста цен на ЖКХ выше инфляцииRT на русском вчера в 07:33

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления, которое не допускает роста цен на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) выше уровня инфляции.
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Медведев ограничил рост цен на коммунальные услуги уровнем инфляции

Интерфаксвчера в 07:20

Медведев сократил список исключений из роста тарифов ЖКХ быстрее инфляции

РБКвчера в 07:40

Медведев запретил повышать цены на ЖКХ выше уровня инфляции

РИА Новостивчера в 07:37

В России запретили чрезмерное повышение тарифов ЖКХ

Lenta.ruвчера в 07:22

Правительство приняло постановление против необоснованного роста тарифов ЖКХ

RT на русскомвчера в 13:35

Медведев подписал постановление о запрете повышения цен на услуги ЖКХ

Известиявчера в 07:17

Медведев подписал постановление против повышения цен на услуги ЖКХ выше инфляции

ТАССвчера в 07:07
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Музыка

На съемках клипа дочери Алсу произошло ЧП

Обновлено в 04:16
Политика

Путин ответил на вопрос пожарного о зарплате 12 тыс. рублей

Президент России Владимир Путин в ходе "прямой линии" ответил на вопрос пожарного о низкой зарплате.
Обновлено в 05:24
Происшествия

Во дворе Симферополя нашли головы крокодилов

Прокуратура Киевского района Симферополя проведет проверку по факту обнаружения голов крокодилов в одном из дворов крымской столицы.
Обновлено в 01:55
Общество

Алибасов заявил, что лишает сына наследства

Обновлено вчера в 22:54
Транспорт

На красной ветке московского метро открыли четыре новые станции

Обновлено в 05:27
Экономика

Цены на отопление пересчитают в России

В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.
Обновлено в 01:31
Транспорт

В правительстве предложили штраф за проезд зайцем по платным дорогам

Правительство РФ предложило наказывать автомобилистов взысканием в размере до 2500 рублей для тех, кто воспользуется проездом по платной дороге, но не заплатит за это.
Обновлено в 05:11
Общество

Косаток начали вывозить из «китовой тюрьмы»

Косаток из «китовой тюрьмы» бухте Средняя в Приморье начали перегружать из вольеров в автомобили для выпуска в естественную среду обитания.
Обновлено в 04:41
Происшествия

Бойко-Великого обвинили в хищении нескольких миллионов долларов

По версии следствия, в 2013-2018 годах Бойко-Великий, владея десятью процентами уставного капитала "Кредитного Экспресса", вместе с директором организации Аллой Кабановой, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками похитил у банка более 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов.
Обновлено в 03:19
Технологии

Исследование Avast: 94% устройств IoT были изготовлены менее чем 1% производителей

Avast отсканировал 83 млн устройств Интернета вещей в 16 млн домов по всему миру, чтобы понять, как распределяются устройства IoT по степени безопасности у разных производителей.
Обновлено в 03:10
Экономика

Путин рассказал о росте средней зарплаты в России до 45 тысяч рублей

Комментируя ситуацию с заработными платами в России, президент РФ отметил, что за последние два года в стране значительно увеличилась средняя номинальная зарплата.
Обновлено в 05:27
Политика

Зеленский рассказал о «прикольной вещи» в здании АП в Киеве

Обновлено вчера в 14:48
Происшествия

Часть семей цыган вернулась в Чемодановку

Несколько цыганских семей, которые выехали из пензенского села Чемодановка в Волгоградскую область к родственникам, вернулись обратно, сообщил РИА Новости представитель Ассоциации цыган в ЮФО Артур Горбатов.
Обновлено в 05:12
Армия и оружие

Спецпредставитель президента РФ заявил, что Россия не хочет ни с кем вести кибервойн

Россия зафиксировала более 70 млн кибератак на свои государственные ресурсы, но ни с кем не хочет воевать в киберпространстве.
Обновлено в 05:05
Общество

Формат сдачи ЕГЭ планируют изменить

По информации издания "Известия", сдача единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) в ближайшем будущем может измениться.
Обновлено вчера в 05:04
Происшествия

Под Челябинском в ДТП с автобусом и бензовозом погибли два человека

Два человека погибли и семеро получили серьезные увечья в результате автокатастрофы на 1750 километре федеральной автодороги М5 "Урал".
Обновлено в 01:09
Политика

Избитый в Черкассах украинский журналист умер

Обновлено в 02:25
Происшествия

Сотрудник торгпредства РФ погиб в ДТП в Осло

Сотрудник российского торгового представительства в Норвегии погиб в автомобильной аварии в Осло минувшей ночью.
Обновлено в 04:59
Происшествия

В Новосибирске экс-боец ОМОН похитил бывшую жену, увез на остров и привязал к своей ноге

В Новосибирске следствие просит арестовать мужчину, который похитил свою бывшую жену, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
Обновлено в 04:28
Политика

Кучма поставил условия снятия экономической блокады Донбасса

Бывший президент Украины, представитель Киева в Контактной группе Леонид Кучма заявил, что экономическая блокада Донбасса будет снята только после того, как будут возвращены украинские активы.
Обновлено вчера в 12:34
Происшествия

Мосгорсуд оставил под стражей обвиняемого в шпионаже Пола Уилана

Мосгорсуд признал законным решение Лефортовского суда, который до конца лета продлил арест гражданину США, Ирландии, Канады и подданному Великобритании Полу Уилану, обвиняемому в шпионаже.
Обновлено в 05:16
Общество

В Норильске поймали гуляющую белую медведицу

В Норильске зоологам удалось поймать белую медведицу, которая уже несколько дней гуляла по улицам города.
Обновлено в 03:57
Экономика

Француз Бернар Арно стал третьим владельцем состояния в $100 млрд

Основной владелец группы компаний LVMH - по первым буквам брендов Louis Vuitton, Moët, Hennessy - французский бизнесмен Бернар Арно стал персоной с состоянием более $100 млрд, сообщил Bloomberg.
Обновлено вчера в 14:27
Общество

В Москве обнаружили значок дворника конца XIX века

Обновлено в 03:44
Политика

Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам

В октябре текущего года будут повышены пенсии военных пенсионеров, заявил президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии».
Обновлено в 05:32
Финансы

Курс доллара обновил минимум года

Курс доллара обновил минимум текущего года, опустившись ниже 63,63 рубля.
Обновлено в 03:03
Политика

Премьер Малайзии назвал политически мотивированными выводы по MH17

Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир после заявления Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году заявил, что расследование политически мотивированно.
Обновлено в 04:21
Здоровье

Врачи рассказали, как летом не подхватить энтеровирус

Летом в разы возрастает возможность подхватить энтеровирусную инфекцию, которая вызывает обезвоживание организма, сильную рвоту, понос и повышение температуры.
Обновлено вчера в 22:10
Общество

Зарплаты в 10 тыс.: учителя из Твери и Орла жалуются Путину

О крайне низких зарплатах сообщили на «прямую линию» с президентом жители ряда городов, в частности, из Твери и Орла, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено в 05:23
Политика

Виктор Карамышев стал мэром Курска

Мэром Курска после голосования депутатов Курского городского Собрания стал Виктор Карамышев, за него проголосовало 29 депутатов из 31.
Обновлено в 05:02
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