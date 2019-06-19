Экономика

Медведев подписал постановление о запрете повышения цен на услуги ЖКХИзвестия 07:17

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, запрещающее необоснованное повышение цен на услуги ЖКХ выше уровня инфляции. Как заявил глава правительства в среду, 19 июня, это постановление позволит более жестко контролировать цены на коммунальные услуги.
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Медведев сократил список исключений из роста тарифов ЖКХ быстрее инфляции

РБК07:40

Медведев запретил повышать цены на ЖКХ выше уровня инфляции

РИА Новости07:37

Медведев подписал постановление против повышения цен на услуги ЖКХ выше инфляции

ТАСС07:07

В России запретили чрезмерное повышение тарифов ЖКХ

Lenta.ru07:22

Медведев ограничил рост цен на коммунальные услуги уровнем инфляции

Интерфакс07:20

Медведев подписал постановление о запрете повышения цен на услуги ЖКХ

Известия07:17

Медведев подписал постановление против роста цен на ЖКХ выше инфляции

RT на русском07:33
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Армия и оружие

Возрождение подводных сил Черноморского флота завершено – власти

Обновлено в 09:19
Происшествия

В Японии зафиксировали цунами после землетрясения

Японский телеканал NHK сообщил, что на севере страны в префектуре Ямагата зафиксирована небольшая волна цунами, после того, как там произошло землетрясение магнитудой 6,8.
Обновлено вчера в 11:09
Общество

Власти Асбеста ответили на обращение жителей города к Путину

Обновлено в 09:07
Политика

Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук

Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.
Обновлено в 06:42
Политика

Стрелков прокомментировал обвинение Нидерландов по делу MH17

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Футбол

Судья отменил три гола сборной Бразилии в матче против Венесуэлы

В первом тайме чилийский арбитр Хулио Баскуньян не засчитал гол форварда бразильцев Роберто Фирмино, а во втором дважды отменил взятие ворот после просмотра системы видеопомощи арбитрам (VAR): офсайд был зафиксирован у Габриэла Жезуса, и не засчитан гол Филиппе Коутинью.
Обновлено в 02:19
Политика

Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседании из-за отказа парламентариев принять законопроект депутатов ЛДПР об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения.
Обновлено в 08:32
Происшествия

Младший сын хоккеиста Соколова появился на похоронах убитой матери

Младший брат прославленного российского хоккеиста Максима Соколова появился на похоронах убитой матери.
Обновлено в 06:40
Футбол

ЦСКА выкупил трансфер Николы Влашича у «Эвертона»

Обновлено в 07:44
Экономика

Bloomberg сообщил о появлении третьего владельца капитала в $100 млрд

Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) и ее основной владелец, французский бизнесмен Бернар Арно вошел в число людей с состоянием более $100 млрд, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 05:52
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил LADA XRay Cross с вариатором

"АвтоВАЗ" запустил производство автомобиля LADA XRay Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией, сообщает пресс-служба концерна.
Обновлено в 07:36
Общество

Ученый прокомментировал появление ядовитых пауков в Подмосковье

Обновлено в 07:56
Футбол

Комбаров вслед за Глушаковым покинул «Спартак»

Защитник московского "Спартака" Дмитрий Комбаров стал вторым игроком красно-белых, который покинул клуб в среду, 19 июня.
Обновлено в 08:42
Политика

Экономика ЕС оправилась от российских контрсанкций

Экономики стран Евросоюза полностью адаптировались к российским контрсанкциям, заявила глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини.
Обновлено в 03:08
Политика

Медведев прокомментировал слова Кудрина об уровне бедности в стране

В понедельник глава Счетной палаты Алексей Кудрин сказал, что бедность в России "стала позором", потому что "в стране с таким уровнем ВВП на душу населения, с постоянно растущей зарплатой" иметь такое количество бедных — "это потеря в том числе в функциональном развитии, в питании, качестве жизни, здоровье, это проблема человеческого капитала".
Обновлено в 06:54
Кино

Стартовали съемки приквела «Игры престолов»

В Северной Ирландии, где проходила основная часть работы над "Игрой престолов", стартовали съемки продолжения историй вселенной Джорджа Мартина.
Обновлено в 04:55
Политика

В Дании ответили на обвинения в задержке «Северного потока – 2»

Дания в согласовании маршрута строительства газопровода «Северного потока — 2» исходит из параметров экологии и безопасности, заявил начальник пресс-службы Энергетического агентства Дании (DEA) Туре Фальбе-Хансен.
Обновлено в 08:44
Происшествия

Тело подростка обнаружили между вагонами электрички в Москве

"Транспортная полиция устанавливает обстоятельства гибели молодого человека 2003 года рождения, тело которого было обнаружено между вагонами электропоезда сообщением Москва - Нара, прибывшего на станцию Новопеределкино", - сказали в пресс-службе, добавив, что, по предварительным данным, подросток погиб от удара током.
Обновлено в 09:06
Энергетика

«Газпром» ликвидирует Shtokman Developmen

"Газпром" ликвидирует свою дочернюю компанию Shtokman Development AG, которая должна была стать оператором первой фазы освоения Штокмановского газоконденсатного месторождения "Газпрома" на шельфе Баренцева моря.
Обновлено в 08:29
Общество

ЕГЭ и ОГЭ могут стать индивидуальными

Российское правительство собирается сделать индивидуальными варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ.
Обновлено в 03:55
Путешествия

АТОР: российские туристы все больше стараются экономить на отдыхе

По словам Ломидзе, сегмент бюджетного отдыха растет.
Обновлено в 06:04
Происшествия

В Москве произошла массовая драка

Обновлено в 00:58
Общество

«Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Голунова

«Новая газета» совместно с «Трансперенси интернешнл – Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 04:28
Армия и оружие

Западные читатели оценили перехват российским Су-27 американского B-52

Издание Daily Mail написало о перехвате российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия

В Подмосковье мужчина ударил полицейского ножом

Уроженец Средней Азии ударил полицейского ножом в живот после проверки документов, но был быстро пойман, сообщила начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Обновлено в 09:06
Происшествия

Больше сорока цыган из Чемодановки переселились в Астраханскую область

Обновлено в 06:48
Футбол

Менди успешно прошел медосмотр в «Реале» перед презентацией

Защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди успешно прошел медицинское обследование в университетской больнице Санитас Ла Моралея перед официальной презентацией.
Обновлено в 05:25
Футбол

«Арсенал» дебютирует в Лиге Европы в Азербайджане или Македонии

Тульский "Арсенал" узнал имена своих потенциальных соперников по квалификационному раунду футбольной Лиги Европы.
Обновлено в 08:58
Происшествия

Следователи допустили случайное уничтожение «Боинга» над Донбассом

Совместная следственная группа считает, что малайзийский «Боинг» могли сбить в Донбассе летом 2014 года по ошибке.
Обновлено в 07:52
Энергетика

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу транзитному договору

"Нафтогаз" предложил "Газпрому" вместо транзитного договора заключить контракт на своп газа.
Обновлено вчера в 14:16
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