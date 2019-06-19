Экономика
Медведев подписал постановление о запрете повышения цен на услуги ЖКХИзвестия 07:17
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, запрещающее необоснованное повышение цен на услуги ЖКХ выше уровня инфляции. Как заявил глава правительства в среду, 19 июня, это постановление позволит более жестко контролировать цены на коммунальные услуги.
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Происшествия
В Японии зафиксировали цунами после землетрясения
Японский телеканал NHK сообщил, что на севере страны в префектуре Ямагата зафиксирована небольшая волна цунами, после того, как там произошло землетрясение магнитудой 6,8.
Обновлено вчера в 11:09
Общество
Власти Асбеста ответили на обращение жителей города к Путину
Обновлено в 09:07
Политика
Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук
Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.
Обновлено в 06:42
Политика
Стрелков прокомментировал обвинение Нидерландов по делу MH17
Обновлено в 07:44
Футбол
Судья отменил три гола сборной Бразилии в матче против Венесуэлы
В первом тайме чилийский арбитр Хулио Баскуньян не засчитал гол форварда бразильцев Роберто Фирмино, а во втором дважды отменил взятие ворот после просмотра системы видеопомощи арбитрам (VAR): офсайд был зафиксирован у Габриэла Жезуса, и не засчитан гол Филиппе Коутинью.
Обновлено в 02:19
Политика
Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседании из-за отказа парламентариев принять законопроект депутатов ЛДПР об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения.
Обновлено в 08:32
Происшествия
Младший сын хоккеиста Соколова появился на похоронах убитой матери
Младший брат прославленного российского хоккеиста Максима Соколова появился на похоронах убитой матери.
Обновлено в 06:40
Футбол
ЦСКА выкупил трансфер Николы Влашича у «Эвертона»
Обновлено в 07:44
Экономика
Bloomberg сообщил о появлении третьего владельца капитала в $100 млрд
Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) и ее основной владелец, французский бизнесмен Бернар Арно вошел в число людей с состоянием более $100 млрд, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 05:52
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил LADA XRay Cross с вариатором
"АвтоВАЗ" запустил производство автомобиля LADA XRay Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией, сообщает пресс-служба концерна.
Обновлено в 07:36
Футбол
Комбаров вслед за Глушаковым покинул «Спартак»
Защитник московского "Спартака" Дмитрий Комбаров стал вторым игроком красно-белых, который покинул клуб в среду, 19 июня.
Обновлено в 08:42
Политика
Экономика ЕС оправилась от российских контрсанкций
Экономики стран Евросоюза полностью адаптировались к российским контрсанкциям, заявила глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини.
Обновлено в 03:08
Политика
Медведев прокомментировал слова Кудрина об уровне бедности в стране
В понедельник глава Счетной палаты Алексей Кудрин сказал, что бедность в России "стала позором", потому что "в стране с таким уровнем ВВП на душу населения, с постоянно растущей зарплатой" иметь такое количество бедных — "это потеря в том числе в функциональном развитии, в питании, качестве жизни, здоровье, это проблема человеческого капитала".
Обновлено в 06:54
Кино
Стартовали съемки приквела «Игры престолов»
В Северной Ирландии, где проходила основная часть работы над "Игрой престолов", стартовали съемки продолжения историй вселенной Джорджа Мартина.
Обновлено в 04:55
Политика
В Дании ответили на обвинения в задержке «Северного потока – 2»
Дания в согласовании маршрута строительства газопровода «Северного потока — 2» исходит из параметров экологии и безопасности, заявил начальник пресс-службы Энергетического агентства Дании (DEA) Туре Фальбе-Хансен.
Обновлено в 08:44
Происшествия
Тело подростка обнаружили между вагонами электрички в Москве
"Транспортная полиция устанавливает обстоятельства гибели молодого человека 2003 года рождения, тело которого было обнаружено между вагонами электропоезда сообщением Москва - Нара, прибывшего на станцию Новопеределкино", - сказали в пресс-службе, добавив, что, по предварительным данным, подросток погиб от удара током.
Обновлено в 09:06
Энергетика
«Газпром» ликвидирует Shtokman Developmen
"Газпром" ликвидирует свою дочернюю компанию Shtokman Development AG, которая должна была стать оператором первой фазы освоения Штокмановского газоконденсатного месторождения "Газпрома" на шельфе Баренцева моря.
Обновлено в 08:29
Общество
ЕГЭ и ОГЭ могут стать индивидуальными
Российское правительство собирается сделать индивидуальными варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ.
Обновлено в 03:55
Путешествия
АТОР: российские туристы все больше стараются экономить на отдыхе
По словам Ломидзе, сегмент бюджетного отдыха растет.
Обновлено в 06:04
Происшествия
В Москве произошла массовая драка
Обновлено в 00:58
Общество
«Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Голунова
«Новая газета» совместно с «Трансперенси интернешнл – Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 04:28
Армия и оружие
Западные читатели оценили перехват российским Су-27 американского B-52
Издание Daily Mail написало о перехвате российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия
В Подмосковье мужчина ударил полицейского ножом
Уроженец Средней Азии ударил полицейского ножом в живот после проверки документов, но был быстро пойман, сообщила начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Обновлено в 09:06
Футбол
Менди успешно прошел медосмотр в «Реале» перед презентацией
Защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди успешно прошел медицинское обследование в университетской больнице Санитас Ла Моралея перед официальной презентацией.
Обновлено в 05:25
Футбол
«Арсенал» дебютирует в Лиге Европы в Азербайджане или Македонии
Тульский "Арсенал" узнал имена своих потенциальных соперников по квалификационному раунду футбольной Лиги Европы.
Обновлено в 08:58
Происшествия
Следователи допустили случайное уничтожение «Боинга» над Донбассом
Совместная следственная группа считает, что малайзийский «Боинг» могли сбить в Донбассе летом 2014 года по ошибке.
Обновлено в 07:52
Энергетика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу транзитному договору
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" вместо транзитного договора заключить контракт на своп газа.
Обновлено вчера в 14:16