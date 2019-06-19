Экономика
Медведев запретил повышать цены на ЖКХ выше уровня инфляцииРИА Новости 07:37
Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете необоснованного повышения цен на коммунальные услуги выше уровня инфляции. Об этом сообщил сам премьер-министр на совещании, посвященном достижению национальных целей развития.
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Футбол
Денис Глушаков официально покинул «Спартак»
Как сообщил официальный сайт "красно-белых", футболист и клуб договорились о расторжении контракта по соглашению сторон.
Обновлено в 07:23
Политика
Меркель назвала условия снятия санкций с России
Канцлер Германии Ангела Меркель назвала условия, при которых с России могут быть сняты санкции.
Обновлено вчера в 08:50
Гаджеты
За смартфоны Huawei без приложений Google и Facebook вернут деньги
Согласно условиям, если на смартфоне от Huawei перестал работать какой-либо из сервисов Google (например, Play Market, Gmail, YouTube) или Facebook (клиенты соцсетей, WhatsApp или Instagram), то продавец возместит полную стоимость устройства.
Обновлено в 07:20
Экономика
Кудрин подтвердил угрозу социального взрыва из-за бедности
Глава Счетной палаты уточнил, что правительство принимает меры для стабилизации ситуации Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время интервью в программе "Познер" подтвердил, что в России существует риск социального взрыва из-за бедности, сообщает gazeta.ru.
Обновлено вчера в 02:32
Политика
Погиб депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук
В Киеве погиб координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат фракции «Народный фронт» Дмитрий Тымчук.
Обновлено в 06:21
Кино
Стартовали съемки приквела «Игры престолов»
В Северной Ирландии, где проходила основная часть работы над "Игрой престолов", стартовали съемки продолжения историй вселенной Джорджа Мартина.
Обновлено в 04:55
Политика
Могерини заявила об адаптации экономики Евросоюза к контрсанкциям РФ
Агропромышленный рынок Европейского союза показал устойчивость к ответным санкциям со стороны России, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
Обновлено в 04:24
Армия и оружие
Минобороны изменит правила присвоения звания старшего лейтенанта
Минобороны до конца года разработает документы, которые изменят правила присвоения звания старшего лейтенанта, сообщила газета «Известия» со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 02:14
Армия и оружие
Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку
Подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли массированный артиллерийский удар по западной части Донецка.
Обновлено в 05:44
Шоу-бизнес
Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Десять тюменских выпускников получили высший балл на ЕГЭ по русскому
Десять тюменских выпускников получили высший балл на ЕГЭ по русскому языку.
Обновлено в 08:47
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил LADA XRay Cross с вариатором
"АвтоВАЗ" запустил производство автомобиля LADA XRay Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией, сообщает пресс-служба концерна.
Обновлено в 07:36
Экономика
Владимир Лисин продал долю в банке «Зенит» топ-менеджеру «Татнефти»
Компания, представляющая интересы Владимира Лисина, купила 14,4% акций банка "Зенит" в 2007 году, затем его доля в кредитной организации снижалась.
Обновлено в 04:29
Происшествия
В Подмосковье мужчина ударил полицейского ножом
Уроженец Средней Азии ударил полицейского ножом в живот после проверки документов, но был быстро пойман, сообщила начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Обновлено в 09:06
Футбол
Хуммельс вернулся в дортмундскую «Боруссию»
Обновлено в 09:06
Авто
Новый Geely Atlas для России проходит дорожные испытания
Компания Geely привезет в Россию обновленную версию кроссовера Atlas.
Обновлено в 00:02
Гаджеты
Опубликованы спецификации PCI Express 6.0
Пока интерфейс PCI Express 4.0 только готовится к появлению в потребительских продуктах, консорциум PCI-SIG уже анонсировал первичные спецификации PCI Express 6.0.
Обновлено в 04:48
Политика
Совбез России предупредил о наступлении эры цифрового терроризма
Наступает эра цифрового терроризма, который по масштабам последствий в ближайшем будущем может быть сопоставим с оружием массового уничтожения, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков.
Обновлено в 03:08
Футбол
ЦСКА выкупил трансфер Николы Влашича у «Эвертона»
Обновлено в 07:44
Происшествия
В Подмосковье обрушился мост через реку Лама
Как сообщили «РИА Новости», мост установлен над рекой Лама, на которой и стоит Волоколамск.
Обновлено в 07:11
Политика
Лавров заявил о закрытой теме шпионажа между Швейцарией и Россией
Товарооборот России и Швейцарии составил 7,5 миллиарда долларов в 2018 году, это на 20 процентов больше, чем годом ранее, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после переговоров со своим швейцарским коллегой Игнацио Кассисом.
Обновлено в 09:20
Политика
Рейтинг партии Порошенко продолжает падать
Украинцы перестали доверять партии бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность».
Обновлено в 08:40
Экономика
X5 Retail Group создаст онлайн-витрину для фармпроизводителей
X5 Retail Group на базе сайта "Перекрестка" создаст витрину, на которой фармпроизводители смогут представлять свои препараты, доставка будет осуществляться в аптечные пункты выдачи X5.
Обновлено в 03:37
Происшествия
Кортеж Кейт Миддлтон и принца Уильяма сбил человека
Кейт Миддлтон вместе с мужем направлялась в Виндзорский замок, когда полицейский, сопровождавший их кортеж, случайно сбил пешехода.
Обновлено в 05:00
Футбол
«Динамо» подписало контракт с защитником сборной Украины
Обновлено в 07:04