Экономика

Медведев запретил повышать цены на ЖКХ выше уровня инфляцииРИА Новости 07:37

Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете необоснованного повышения цен на коммунальные услуги выше уровня инфляции. Об этом сообщил сам премьер-министр на совещании, посвященном достижению национальных целей развития.
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Медведев сократил список исключений из роста тарифов ЖКХ быстрее инфляции

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