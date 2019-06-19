Экономика
Медведев подписал постановление против роста цен на ЖКХ выше инфляцииRT на русском 07:33
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления, которое не допускает роста цен на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) выше уровня инфляции.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 11:26, Ашберн
Политика
Эрдоган назвал смерть экс-президента Египта Мурси убийством
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что бывший лидер Египта Мухаммед Мурси, скончавшийся в зале суда, был убит, передает Reuters.
Обновлено в 09:48
Происшествия
Как спастись от укусов ядовитых черных вдов, рассказали ученые
Ранее сообщалось, что ядовитые черные вдовы заполонили Москву.
Обновлено в 08:52
Общество
Температура в Москве в выходные дни может побить рекорд 1917 года
В Москве температура воздуха в субботу, 22 июня, может побить рекорд 1917 года. Об этом 19 июня сообщили в Гидрометцентре России.
Обновлено в 10:32
Происшествия
Дома цыган в Чемодановке взяли под охрану
Дома и имущество находятся под охраной, выставлен пост, — цитирует представителя пензенского правительства ТАСС.
Обновлено в 09:51
Политика
Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук
Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.
Обновлено в 06:42
Общество
ЕГЭ и ОГЭ могут стать индивидуальными
Российское правительство собирается сделать индивидуальными варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ.
Обновлено в 03:55
Политика
Евросоюз продлит антироссийские санкции 20 июня
Лидеры стран — членов Евросоюза 20 июня подтвердят продление экономических санкций в отношении России.
Обновлено в 10:33
Армия и оружие
В Минобороны назвали сроки создания новейших ЗПРК «Панцирь-СМ»
В апреле Воздушно-космические силы испытали «Панцирь-СМ» против квадрокоптеров.
Обновлено в 11:12
Происшествия
В Петербурге четыре человека пострадали в ДТП с автобусом
Очевидцы в социальных сетях отмечают, что пострадавших могло быть намного больше, если бы ДТП произошло на пару метров ближе к остановке или к пешеходному переходу, где всегда много людей.
Обновлено в 11:10
Политика
Госдума приняла закон о выращивании опийного мака
Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли законопроект, который снимает запрет на культивирование наркосодержащих растений в медицинских целях, сообщает РБК.
Обновлено в 09:50
Футбол
Три отмененных гола лишили Бразилию победы над Венесуэлой
Бразилия и Венесуэла провели между собой 26-й матч в истории. Ранее бразильцы одержали 23 победы, еще два раза команды играли вничью.
Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие
В США сравнили применённый в Оманском заливе боеприпас с минами Ирана
13 июня в Оманском заливе на двух танкерах произошли взрывы и начался пожар. После этого США обвинили Иран в нападении на суда.
Обновлено в 07:31
Кино
Козловский не боится сравнения его фильма с сериалом «Чернобыль»
Данила Козловский рассказал журналистам, что не боится сравнения своего будущего фильма о катастрофе на Чернобыльской атомной электростанции с мини-сериалом канала HBO «Чернобыль».
Обновлено в 04:32
Футбол
ЦСКА выкупил трансфер Николы Влашича у «Эвертона»
Обновлено в 07:44
Экономика
Сбербанк начал доставлять посылки
Сбербанк запустил пилотный проект отправки и приема посылок, сообщила РБК пресс-служба банка.
Обновлено в 09:47
Музыка
Дочь Алсу спела с Ержаном Максимом
Ранее многие подписчики негативно отреагировали на сотрудничество Микеллы с соперником по «Голосу» в рамках этой работы.
Обновлено вчера в 22:04
Кино
Появился первый трейлер фильма «Серебряные коньки»
В Сети появился первый трейлер грядущего романтического фильма «Серебряные коньки».
Обновлено в 06:07
Армия и оружие
Минобороны изменит правила присвоения звания старшего лейтенанта
Минобороны до конца года разработает документы, которые изменят правила присвоения звания старшего лейтенанта, сообщила газета «Известия» со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 02:14
Шоу-бизнес
Адель похудела на 10 килограммов после развода
По словам источника, за два месяца регулярных тренировок Адель удалось привести тело в тонус и похудеть на 10 килограммов.
Обновлено в 08:36
Кино
Хабенский сыграет главную роль в фильме про любовный треугольник
Режиссёр Анна Меликян намерена снять в своём новом фильме про любовный треугольник актёра кино и театра Константина Хабенского.
Обновлено в 07:40
Здоровье
Гидрометцентр: В Казани в воздухе превышено содержание этилбензола
В Казани в Московском районе было зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) этилбензола, сообщает Гидрометцентр РТ.
Обновлено в 07:00
Общество
В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов
В рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings 2018, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds, вошли 25 российских вузов.
Обновлено вчера в 17:46
Политика
Лавров рассказал послу Швейцарии русскую пословицу на случай санкций
Глава МИД России Сергей Лавров напомнил послу Швейцарии в Москве Иву Росье пословицу про волков.
Обновлено в 02:12
Авто
В России реальные продажи машин в мае упали на 18%
Напомним, что АЕБ отчиталось о сокращении продаж на российском рынке в мае на 6,7% до 137 600 автомобилей.
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес
Бари Алибасов дал первое интервью после отравления «Кротом»
Продюсер Бари Алибасов дал первое интервью после отравления средством для отчистки труб «Крот».
Обновлено вчера в 21:09
Энергетика
Дания высказалась по поводу маршрута «Северного потока — 2»
Глава пресс-службы Энергетического агентства Дании (DEA) Туре Фальбе-Хансен высказался по поводу маршрута газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 08:35
Футбол
Денис Глушаков покинул «Спартак»
Футбольный клуб «Спартак» и 32-летний полузащитник Денис Глушаков по обоюдному согласию расторгли договор, говорится в сообщении на сайте клуба.
Обновлено в 06:06
Авто
АвтоВАЗ выпустил Lada Xray Cross с вариатором
«АвтоВАЗ» приступил к выпуску LADA XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco.
Обновлено в 04:55