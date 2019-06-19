Экономика

Медведев подписал постановление против роста цен на ЖКХ выше инфляцииRT на русском 07:33

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления, которое не допускает роста цен на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) выше уровня инфляции.
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Медведев сократил список исключений из роста тарифов ЖКХ быстрее инфляции

РБК07:40

Медведев запретил повышать цены на ЖКХ выше уровня инфляции

РИА Новости07:37

Медведев подписал постановление против роста цен на ЖКХ выше инфляции

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Медведев ограничил рост цен на коммунальные услуги уровнем инфляции

Интерфакс07:20

Медведев подписал постановление о запрете повышения цен на услуги ЖКХ

Известия07:17

Медведев подписал постановление, не допускающее подорожания ЖКУ выше уровня инфляции

ПРАЙМ07:16

Медведев подписал постановление против повышения цен на услуги ЖКХ выше инфляции

ТАСС07:07
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Два человека погибли в ДТП с автобусом в Челябинской области

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Международные расследователи обвинили в крушении MH17 четырех человек

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Эрдоган назвал смерть экс-президента Египта Мурси убийством

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что бывший лидер Египта Мухаммед Мурси, скончавшийся в зале суда, был убит, передает Reuters.
Обновлено в 09:48
Происшествия

Как спастись от укусов ядовитых черных вдов, рассказали ученые

Ранее сообщалось, что ядовитые черные вдовы заполонили Москву.
Обновлено в 08:52
Общество

Температура в Москве в выходные дни может побить рекорд 1917 года

В Москве температура воздуха в субботу, 22 июня, может побить рекорд 1917 года. Об этом 19 июня сообщили в Гидрометцентре России.
Обновлено в 10:32
Происшествия

Дома цыган в Чемодановке взяли под охрану

Дома и имущество находятся под охраной, выставлен пост, — цитирует представителя пензенского правительства ТАСС.
Обновлено в 09:51
Политика

Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук

Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.
Обновлено в 06:42
Общество

ЕГЭ и ОГЭ могут стать индивидуальными

Российское правительство собирается сделать индивидуальными варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ.
Обновлено в 03:55
Политика

Евросоюз продлит антироссийские санкции 20 июня

Лидеры стран — членов Евросоюза 20 июня подтвердят продление экономических санкций в отношении России.
Обновлено в 10:33
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В Минобороны назвали сроки создания новейших ЗПРК «Панцирь-СМ»

В апреле Воздушно-космические силы испытали «Панцирь-СМ» против квадрокоптеров.
Обновлено в 11:12
Происшествия

В Петербурге четыре человека пострадали в ДТП с автобусом

Очевидцы в социальных сетях отмечают, что пострадавших могло быть намного больше, если бы ДТП произошло на пару метров ближе к остановке или к пешеходному переходу, где всегда много людей.
Обновлено в 11:10
Политика

Госдума приняла закон о выращивании опийного мака

Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли законопроект, который снимает запрет на культивирование наркосодержащих растений в медицинских целях, сообщает РБК.
Обновлено в 09:50
Футбол

Три отмененных гола лишили Бразилию победы над Венесуэлой

Бразилия и Венесуэла провели между собой 26-й матч в истории. Ранее бразильцы одержали 23 победы, еще два раза команды играли вничью.
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Армия и оружие

В США сравнили применённый в Оманском заливе боеприпас с минами Ирана

13 июня в Оманском заливе на двух танкерах произошли взрывы и начался пожар. После этого США обвинили Иран в нападении на суда.
Обновлено в 07:31
Кино

Козловский не боится сравнения его фильма с сериалом «Чернобыль»

Данила Козловский рассказал журналистам, что не боится сравнения своего будущего фильма о катастрофе на Чернобыльской атомной электростанции с мини-сериалом канала HBO «Чернобыль».
Обновлено в 04:32
Футбол

ЦСКА выкупил трансфер Николы Влашича у «Эвертона»

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Экономика

Сбербанк начал доставлять посылки

Сбербанк запустил пилотный проект отправки и приема посылок, сообщила РБК пресс-служба банка.
Обновлено в 09:47
Музыка

Дочь Алсу спела с Ержаном Максимом

Ранее многие подписчики негативно отреагировали на сотрудничество Микеллы с соперником по «Голосу» в рамках этой работы.
Обновлено вчера в 22:04
Кино

Появился первый трейлер фильма «Серебряные коньки»

В Сети появился первый трейлер грядущего романтического фильма «Серебряные коньки».
Обновлено в 06:07
Армия и оружие

Минобороны изменит правила присвоения звания старшего лейтенанта

Минобороны до конца года разработает документы, которые изменят правила присвоения звания старшего лейтенанта, сообщила газета «Известия» со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 02:14
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Адель похудела на 10 килограммов после развода

По словам источника, за два месяца регулярных тренировок Адель удалось привести тело в тонус и похудеть на 10 килограммов.
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Режиссёр Анна Меликян намерена снять в своём новом фильме про любовный треугольник актёра кино и театра Константина Хабенского.
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Здоровье

Гидрометцентр: В Казани в воздухе превышено содержание этилбензола

В Казани в Московском районе было зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) этилбензола, сообщает Гидрометцентр РТ.
Обновлено в 07:00
Общество

В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов

В рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings 2018, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds, вошли 25 российских вузов.
Обновлено вчера в 17:46
Политика

Лавров рассказал послу Швейцарии русскую пословицу на случай санкций

Глава МИД России Сергей Лавров напомнил послу Швейцарии в Москве Иву Росье пословицу про волков.
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Авто

В России реальные продажи машин в мае упали на 18%

Напомним, что АЕБ отчиталось о сокращении продаж на российском рынке в мае на 6,7% до 137 600 автомобилей.
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Шоу-бизнес

Бари Алибасов дал первое интервью после отравления «Кротом»

Продюсер Бари Алибасов дал первое интервью после отравления средством для отчистки труб «Крот».
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Дания высказалась по поводу маршрута «Северного потока — 2»

Глава пресс-службы Энергетического агентства Дании (DEA) Туре Фальбе-Хансен высказался по поводу маршрута газопровода «Северный поток — 2».
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Футбол

Денис Глушаков покинул «Спартак»

Футбольный клуб «Спартак» и 32-летний полузащитник Денис Глушаков по обоюдному согласию расторгли договор, говорится в сообщении на сайте клуба.
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Авто

АвтоВАЗ выпустил Lada Xray Cross с вариатором

«АвтоВАЗ» приступил к выпуску LADA XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco.
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