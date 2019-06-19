Экономика
Медведев запретил повышать цены на ЖКХ выше уровня инфляцииРИА Новости 07:37
Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете необоснованного повышения цен на коммунальные услуги выше уровня инфляции. Об этом сообщил сам премьер-министр на совещании, посвященном достижению национальных целей развития.
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Политика
Следствие обвинило в крушении MH17 четырех человек
Обновлено в 08:57
Политика
Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседании из-за отказа парламентариев принять законопроект депутатов ЛДПР об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения.
Обновлено в 08:32
Происшествия
На Украине возбудили уголовное дело после смерти депутата рады Тымчука
На Украине возбудили уголовное дело по статье 115 Уголовного кодекса («Умышленное убийство») по факту смерти депутата Верховной рады Дмитрия Тымчука.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Младший сын хоккеиста Соколова появился на похоронах убитой матери
Младший брат прославленного российского хоккеиста Максима Соколова появился на похоронах убитой матери.
Обновлено в 06:40
Армия и оружие
Шойгу назвал срок завершения модернизации системы ПРО Москвы
Модернизация системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы завершится к 2022 году.
Обновлено в 09:40
Авто
В России выпуск легковых авто в мае снизился на 6%
По данным Росстата, за 5 месяцев текущего года с российских конвейеров сошло 645 тыс. легковых машин – это на 2,1% больше, чем за аналогичный период 2018 года.
Обновлено в 07:57
Происшествия
Распространивший видео катастрофы SSJ в Шереметьеве полицейский уволен
Капитан полиции, распространивший видеозапись катастрофы Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, уволен.
Обновлено в 06:49
Политика
Меркель назвала условие снятия санкций с России
Обновлено вчера в 11:51
Футбол
Федун заявил, что Боккетти покинет «Спартак»
Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун рассказал, кто покинет команду в летнее трансферное окно.
Обновлено в 08:35
Политика
В Харькове проспекту вернули имя маршала Жукова
Обновлено в 07:27
Экономика
Российская экономика за год потеряла 223 млрд рублей из-за больничных
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что экономика страны потеряла 223 миллиарда рублей в прошлом году из-за случаев болезни россиян, которые можно было бы предотвратить.
Обновлено в 05:25
Экономика
Сбербанк занялся доставкой посылок
Ранее о запуске сервиса по отправке посылок из московских отделений Сбербанка сообщило издание vc.ru со ссылкой на сообщение компании Shiptor.
Обновлено в 09:24
Происшествия
В Дзержинске эвакуировали сотрудников завода «Кристалл»
Обновлено в 09:50
Музыка
Дочь Алсу и Максим Ержан представили совместную песню
Позже состоялся спецвыпуск шоу, на котором всех финалистов, включая дочь Алсу, объявили победителями.
Обновлено в 09:38
Происшествия
Сильное землетрясение произошло в Японии
Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Японии, есть пострадавшие.
Обновлено вчера в 21:44
Происшествия
Сразу три дагестанских газеты выйдут с одинаковыми обложками
Номера, на первой полосе которых будет написано "Я/Мы Абдулмумин Гаджиев", появятся в эту пятницу.
Обновлено в 09:35
Интернет
Уникальный троян на Node.js добывает криптовалюту TurtleCoin
После получения ответа вредоносная программа устанавливается в автозагрузку и начинает добычу (майнинг) криптовалюты TurtleCoin.
Обновлено в 08:43
Наука
Ученые нашли на Филиппинах поедающего камень корабельного червя
На Филиппинах исследователи смогли обнаружить поедающий камень корабельного червя, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 07:29
Футбол
Федун: на «Спартак» в 2009 году инспирировали внешнюю атаку. Я знаю заказчика
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун рассказал, что в сезоне 2009 года на столичный клуб была инспирирована внешняя атака, когда красно-белые были близки к завоеванию чемпионского титула.
Обновлено в 09:31
Происшествия
Тело подростка обнаружили между вагонами электрички в Москве
"Транспортная полиция устанавливает обстоятельства гибели молодого человека 2003 года рождения, тело которого было обнаружено между вагонами электропоезда сообщением Москва - Нара, прибывшего на станцию Новопеределкино", - сказали в пресс-службе, добавив, что, по предварительным данным, подросток погиб от удара током.
Обновлено в 09:06
Футбол
Неймар сказал президенту «ПСЖ», что хочет вернуться в «Барселону»
Бразилец сказал президенту парижского клуба, что хочет вернутся в "Барселону". Нападающий покинул каталонский клуб в 2017 году.
Обновлено в 05:25
Кино
Козловский не боится сравнения его фильма с сериалом «Чернобыль»
Данила Козловский рассказал журналистам, что не боится сравнения своего будущего фильма о катастрофе на Чернобыльской атомной электростанции с мини-сериалом канала HBO «Чернобыль».
Обновлено в 04:32
Футбол
Хуммельс вернулся в дортмундскую «Боруссию»
Обновлено в 08:56
Здоровье
Диетолог назвала спасающие от жары безвредные напитки
Вода и безалкогольный «Мохито» помогут утолить жажду в жару без вреда для организма.
Обновлено в 09:13
Происшествия
Следователи допустили случайное уничтожение «Боинга» над Донбассом
Совместная следственная группа считает, что малайзийский «Боинг» могли сбить в Донбассе летом 2014 года по ошибке.
Обновлено в 07:52
Шоу-бизнес
Ургант прокомментировал слова Малышевой о «детях-кретинах»
Обновлено в 05:16
Футбол
Дмитрий Хохлов: «Ордец – очень качественный футболист»
Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов поделился своим мнением о футбольных качествах защитника Ивана Ордеца, который перешел из "Шахтера".
Обновлено в 08:35
Армия и оружие
Посол Сирии в РФ анонсировал последний этап войны с террористами в САР
Последний этап войны с террористами наступает в Сирийской Арабской Республике, но боевики бегут в разные части планеты для совершения там атак.
Обновлено в 01:59
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил LADA XRay Cross с вариатором
"АвтоВАЗ" запустил производство автомобиля LADA XRay Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией, сообщает пресс-служба концерна.
Обновлено в 07:36