Общество

Правительство запретило госучреждениям закупать импортное виноВедомости 01:42

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете государственным учреждениям закупать вина иностранного производства. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства. Запрет коснется виноградных вин, игристых, ликерных и фруктовых.
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В опубликованном на портале документе
 отмечается, что для «содействия развитию отечественного виноградарства и виноделия к видам пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливается ограничение на допуск к закупкам для государственных и муниципальных нужд, отнесены вина, игристые вина, ликерные и фруктовые (плодовые) вина».
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