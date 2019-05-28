Правительство запретило госучреждениям закупать импортное виноВедомости 01:42

с чего всё началось

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете государственным учреждениям закупать вина иностранного производства. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства. Запрет коснется виноградных вин, игристых, ликерных и фруктовых.

Хоккей НХЛ собирает факты о видео с Кузнецовым Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что его организация начала собирать факты произошедшего с нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым, однако преждевременно называть это расследованием.

Футбол Неймара лишили капитанской повязки сборной Бразилии Главный тренер сборной Бразилии Тите (Аденор Леонардо Бакши) принял решение лишить Неймара капитанской повязки.

Происшествия Два человека погибли в результате ДТП в Подмосковье Два человека погибли в ДТП на Старосимферопольском шоссе в Московской области.

Шоу-бизнес Алла Пугачёва спела для дочери свой хит «Куда уходит детство» Примадонна поинтересовалась у Лизы, не знает ли она средство, позволяющее вернуться в детство, на что девочка немного подумала, а потом посоветовала маме больше радоваться, чтобы быть похожей на ребёнка.

Общество Школьники Башкирии сдали ЕГЭ по географии и литературе Экзамены длятся почти четыре часа. Всего в республике 67 пунктов проведения ЕГЭ. Географию сдают 688 человек, литературу - 997.

Политика Вучич привел армию в боеготовность из-за задержания сербов в Косово Президент Сербии Александр Вучич приказал привести Вооруженные силы страны и спецназ МВД в полную боевую готовность, передает национальное телевидение.

Происшествия В Приморье перевернулся автобус с китайцами, есть жертвы В Уссурийске в Приморском крае перевернулся автобус, в котором находились более 40 граждан КНР, передает ТАСС сообщение источника в экстренных службах региона.

Энергетика Цены на нефть снижаются, Brent держится выше $68 за баррель Как прогнозирует старший аналитик «Информационно-аналитического центра „Альпари“» Вадим Иосуб, «вероятный дневной диапазон сегодняшних торгов для сорта Brent составляет $66,6-68,0 за баррель».

Здоровье В России изменились правила медицинского страхования В России были приняты новые правила обязательного медстрахования. С документом можно ознакомиться на сайте Министерства здравоохранения.

Политика Киев намерен добиваться международного статуса Керченского пролива Украина намерена добиваться определения международного статуса Керченского пролива.

Происшествия В Уфе женщина на джипе насмерть сбила ребенка на велосипеде В Уфе женщина за рулем внедорожника насмерть сбила девятилетнего мальчика на велосипеде, сообщили в ГИБДД Башкирии.

Политика Путину доложили, как в России «кошмарят» бизнес Российские предприниматели не доверяют силовикам, не считают ведение бизнеса в РФ безопасным с точки зрения вероятности необоснованного уголовного преследования, а борьбу с коррупцией называют неэффективной.

Политика Команда Зеленского ищет новые кадры для проведения реформ в стране Команда президента Украины Владимира Зеленского запустила проект "социальный лифт", в рамках которого планирует найти квалифицированных специалистов для реформирования страны.

Происшествия Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7 Германия опубликовала отчет о крушении самолета, в результате которого погибли двое мужчин и совладелица российской авиакомпании S7 Наталия Филева.

Экономика Росстат: почти половине россиян хватает денег только на еду и одежду Почти половина (48,2%) российских семей не могут приобрести товары длительного пользования, поскольку денег хватает только на еду и одежду, сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.

Энергетика Белоруссия установила тарифы на прокачку нефти в Россию Белоруссия установила тарифы на прокачку нефти по магистральным трубопроводам компаний «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба» на своей территории, в том числе в направлении российской станции Унеча, сообщается в постановлении министерства антимонопольного регулирования и торговли страны.

Футбол Форвард ЦСКА Чалов признан лучшим игроком 30-го тура РПЛ По итогам голосования болельщиков, лучшим игроком заключительного тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2018/19 стал нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов.

Происшествия Полиция устроила облаву на томского «вора в законе» «В ходе расследования установлено, что житель Томска, находясь на территории города и области, имея статус «вора в законе» и сферу своего преступного влияния на территории региона, занимал высшее положение в преступной иерархии области», — говорится в сообщении УМВД РФ по Томской области.

Авто Начало продаж Toyota Supra в России назначено на 3 июня Прием заказов на новую Toyota Supra пятого поколения начнется в России уже 3 июня.

Происшествия Самолет не смог вылететь из Петербурга в Анталью из-за неполадок Пассажирский самолет авиакомпании AZUR Air не смог вылететь из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге в турецкую Анталью по технической причине.