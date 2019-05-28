Медведев запретил госучреждениям закупать импортное виноРБК 01:03

с чего всё началось

Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому запрещается закупать вина зарубежного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений. Документ опубликован во вторник на сайте правительства, изменения вступают в силу с 1 июля.

Политика Посольство требует освободить задержанного в Косово россиянина Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что полиция Косово задержала россиянина, который является сотрудником миссии ООН по делам временной администрации.

Авто В России BMW построит новый завод с выходом к морю Баварский автомобильный бренд BMW в скором времени может приступить к строительству нового завода на территории России.

Общество Москвичей предупредили о торнадо после жары Климатологи предупредили, что аномальная жара в Москве может спровоцировать торнадо, передает агентство "Москва".

Политика Украинский МИД потребовал назвать место и время возврата своих моряков Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль сообщила журналистам, что её ведомство утром 27 мая направило в российский МИД ноту с требованием указать время и место возврата на родину моряков, задержанных после провокации в Керченском проливе.

Общество Скандальные твиты дочери вынудили хирурга уволиться из больницы Глава хирургического отделения Каргатской ЦРБ Новосибирской области Вячеслав Лучинин решил уволиться из клиники из-за скандала с прошлогодними твитами дочери, сообщает местный портал ngs.ru.

Шоу-бизнес Яна Рудковская построила замок для гостей, как у Аллы Пугачевой Поклонники сравнивают новый дом с замком Аллы Пугачевой. Яна Рудковская часто делиться с поклонниками снимками роскошной жизни.

Гаджеты Опрос: китайский ли у вас телефон? Выберете свой вариант из предложенных и совсем скоро мы подведём результаты опроса.

Авто Стали известны российские цены на новый Volvo S60 Дилеры Volvo в России начали прием заказов на седан Volvo S60 нового поколения.

Экономика Центробанк модернизирует сторублевые купюры Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.

Общество В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах Как пояснили в департаменте образования горда Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.

Музыка Шнуров повел под венец Аллу Михееву в новом клипе «Ленинграда» Группа "Ленинград" на своем канале на YouTube опубликовала новый клип на песню "Кабриолет".

Происшествия СК возбудил дело после нападения с топором на школьницу в Вольске Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении подростка, напавшего с топором на ученицу школы в Вольске Саратовской области, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Футбол Кононов остался главным тренером «Спартака» В Москве проходит заседание совета директоров футбольного клуба "Спартак".

Общество Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды На показе присутствовал лично глава Минобороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну.

Экономика Госдума прописывает правила работы специнвестконтрактов Инициатива дополняет закон понятием специнвестконтрактов, особо отмечая, что работа по ним связана с разработкой и внедрением современных технологий.

Политика Китай прекратил закупки иранской нефти Американские власти решили не продлевать исключения на покупку иранской нефти для определенных стран, после чего закупки сырья у Тегерана прекратили также Индия, Турция, Япония и Южная Корея.