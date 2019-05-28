Общество
Медведев запретил госучреждениям закупать импортное виноРБК 01:03
Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому запрещается закупать вина зарубежного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений. Документ опубликован во вторник на сайте правительства, изменения вступают в силу с 1 июля.
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с чего всё началось
В опубликованном на портале документе отмечается, что для «содействия развитию отечественного виноградарства и виноделия к видам пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливается ограничение на допуск к закупкам для государственных и муниципальных нужд, отнесены вина, игристые вина, ликерные и фруктовые (плодовые) вина».Аргументы и Факты03:58
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