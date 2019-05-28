Медведев запретил госучреждениям закупать импортное виноРБК 01:03

с чего всё началось

Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому запрещается закупать вина зарубежного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений. Документ опубликован во вторник на сайте правительства, изменения вступают в силу с 1 июля.

Общество Бывшая жена Безоса отдаст половину состояния на благотворительность Бывшая жена главы компании Amazon Джеффа Безоса Маккензи Безос заявила о намерении отдать половину своего состояния на благотворительность, сообщает Reuters.

Происшествия В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста В Петербурге водолазы обнаружили фрагменты тела 18-летнего серфингиста, который накануне погиб при столкновении с "Метеором".

Политика США надеются на пересмотр Россией позиции по украинским морякам Соединённые Штаты надеются, что Россия изменит позицию по украинским морякам, задержанным после инцидента в Керченском проливе.

Наука Нейросеть смогла воссоздать лицо человека по голосу Оказалось, алгоритм хорошо угадывает пол человека, но редко может определить его возраст с точностью до десяти лет, а также лучше всего воссоздает лица людей с европейской и азиатской внешностью.

Политика Задержанный в Косово российский сотрудник миссии ООН освобожден Ранее во вторник президент Сербии Александр Вучич сообщил о том, что в ходе рейда косовской полиции наряду с сербами задержан российский сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков.

Шоу-бизнес Егор Крид впервые объяснил, почему ушел из Black Star На протяжении семи лет Егор Булаткин, более известный как Егор Крид, не просто являлся частью музыкального лейбла Black Star, а был самым известным и востребованным его артистом, на долю которого приходилось более всего концертов и прибыли.В данный момент артист и лейбл расстались, причем Крид сохранил свой творческий псевдоним.

Армия и оружие В США призвали не продлевать СНВ из-за «обмана России» Соединенным Штатам не стоит продлевать договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), так как Москва обманула Вашингтон почти по всем соглашениям по контролю за вооружениями, пишет аналитик Микаэла Додж в The Washington Times.

Политика Лукашенко направился на саммит ЕАЭС в Нур-Султан Александр Лукашенко направился 28 мая с рабочим визитом в Нур-Султан, где в среду будет участвовать в работе Высшего Евразийского экономического совета.

Гаджеты Apple впервые за четыре года представила новый iPod Touch Apple впервые за четыре года представила новый iPod Touch, оснащенный 4-дюймовым дисплеем Retina, накопителем емкостью до 256 Гб и процессором A10 Fusion, говорится в сообщении компании.

Происшествия Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7 Германия опубликовала отчет о крушении самолета, в результате которого погибли двое мужчин и совладелица российской авиакомпании S7 Наталия Филева.

Общество В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах Как пояснили в департаменте образования горда Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.

Политика Зеленский посетил позиции украинской армии в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции в зоне силовой операции на подконтрольной Киеву территории Луганской области.

Происшествия В Тамбове четырехлетний мальчик на иномарке сбил пенсионерку Четырехлетний мальчик, оставленный матерью в салоне Citroen, забрался на водительское сиденье и запустил двигатель.

Игры YouTube Gaming полностью закрывается 30 мая В 2018 году американской корпорацией Google, владеющей одноименным поисковым сервисом, был закрыт веб-сайт YouTube Gaming, запущенный в августе пять лет назад.

Игры В Steam добавили китайскую игру Tank Battlegrounds с трейлером и скриншотами Battlefield 1942 В Steam появилась страница игры Tank Battlegrounds от китайской студии. В описании игры использованы трейлер и скриншоты Battlefield 1942.

Происшествия В Ульяновской области разбился легкомоторный самолет Легкомоторный самолет упал около села Бряндино в Чердаклинском районе Ульяновской области, пилот погиб.

Здоровье В Волгоградском регионе проживают 2,5 миллиона человек По информации Волгоградстата, всего на территории области проживают 2 миллиона 507 тысяч 509 человек, из которых 1 миллион 13 тысяч 468 человек – в городе-герое.

Армия и оружие Ка-52 «Аллигатор» модернизируют с учетом сирийского опыта Ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" будет модернизирован с учетом опыта применения армейской авиации в Сирии, сообщили в Минобороны России.

Происшествия В Башкирии ищут женщину, укравшую из банка 20 миллионов рублей Полицейские в Башкирии разыскивают местную жительницу, подозреваемую в краже более 20 миллионов рублей из кассы банка, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Происшествия В России впервые арестовали по статье о лидерстве в ОПГ В Томске задержали криминального авторитета, которого впоследствии арестовали по новой статье Уголовного кодекса как одного из лидеров преступного мира региона, рассказали в областном УМВД.

Политика В Вильнюсе задержали шеф-редактора Sputnik Литва «Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем задержан сегодня в аэропорту Вильнюса», — сообщил RNS Барщевский.